- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 44
- Время на прочтение
- 2 мин
Малиновые пончики с ягодной глазурью: рецепт ароматного лакомства
Пышные, золотистые, покрытые нежной розовой глазурью — эти малиновые пончики легко превращают обычный день в маленький праздник.
Малиновые пончики — это мягкое тесто, легкая сладость, теплый аромат сливочного масла и яркая ягодная глазурь, которая придает изделию финальный «вау»-эффект. На странице annasimiachko рассказали о подробном рецепте, который сочетает классическую дрожжевую основу и современный ягодный акцент, чтобы в результате вы получили нежные пончики, которые хочется готовить снова и снова.
Ингредиенты
Для теста
молоко — 200 мл
яйцо — 1 шт.
желтки — 2 шт.
сахар — 40 г
ванильный сахар — 1 пакетик
щепотка соли
свежие дрожжи — 17 г
мука — 420 г
сливочное масло — 45 г
коньяк или бренди — 25 мл
растительное масло — около 750 мл
Для глазури
сахарная пудра — примерно 250 г
малиновое пюре — 45–60 г
лимонный сок — 1–2 ч. л.
Приготовление
В слегка тёплом молоке растворите дрожжи, сахар и щепотку соли.
Затем добавьте яйцо, желтки и немного алкоголя, который помогает тесту стать более ароматным и нежным.
Просейте муку и замесите тесто; сначала оно может немного липнуть к рукам, но это нормально.
После короткого отдыха вымесите его повторно и небольшими порциями добавьте охлажденное сливочное масло. В кухонном комбайне этот этап занимает около 5–7 минут.
Затем накройте тесто и оставьте подниматься на 1–1,5 часа, пока оно не увеличится почти втрое.
После подъема раскатайте его до толщины примерно 1 см, вырежьте пончики и оставьте их ещё на час.
Жарьте в хорошо разогретом масле, каждый пончик обжаривайте примерно 40–60 секунд с каждой стороны до насыщенного золотистого цвета.
После этого выложите их на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.
Одновременно смешайте сахарную пудру с малиновым пюре и лимонным соком до гладкой, нежной текстуры. По желанию пюре можно процедить через сито, чтобы получить максимально нежную консистенцию.
Готовые пончики окуните в глазурь и выложите на решетку, чтобы она красиво стекла и образовала тонкий розовый слой.
Малиновые пончики — это не просто десерт, а маленький ритуал радости. Они сочетают в себе классическую технику приготовления дрожжевого теста с современной ягодной эстетикой и создают идеальный баланс вкуса и настроения.