Малиновые пончики с ягодной глазурью: рецепт ароматного лакомства

Малиновые пончики с ягодной глазурью tiktok.com/@annasimiachko

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Малиновые пончики — это мягкое тесто, легкая сладость, теплый аромат сливочного масла и яркая ягодная глазурь, которая придает изделию финальный «вау»-эффект. На странице annasimiachko рассказали о подробном рецепте, который сочетает классическую дрожжевую основу и современный ягодный акцент, чтобы в результате вы получили нежные пончики, которые хочется готовить снова и снова.

Малиновые пундики с ягодной глазурью tiktok.com/@annasimiachko

Ингредиенты

Для теста

молоко — 200 мл

яйцо — 1 шт.

желтки — 2 шт.

сахар — 40 г

ванильный сахар — 1 пакетик

щепотка соли

свежие дрожжи — 17 г

мука — 420 г

сливочное масло — 45 г

коньяк или бренди — 25 мл

растительное масло — около 750 мл

Для глазури

сахарная пудра — примерно 250 г

малиновое пюре — 45–60 г

лимонный сок — 1–2 ч. л.

Малиновые пундики с ягодной глазурью tiktok.com/@annasimiachko

Приготовление

В слегка тёплом молоке растворите дрожжи, сахар и щепотку соли. Затем добавьте яйцо, желтки и немного алкоголя, который помогает тесту стать более ароматным и нежным. Просейте муку и замесите тесто; сначала оно может немного липнуть к рукам, но это нормально. После короткого отдыха вымесите его повторно и небольшими порциями добавьте охлажденное сливочное масло. В кухонном комбайне этот этап занимает около 5–7 минут. Затем накройте тесто и оставьте подниматься на 1–1,5 часа, пока оно не увеличится почти втрое. После подъема раскатайте его до толщины примерно 1 см, вырежьте пончики и оставьте их ещё на час. Жарьте в хорошо разогретом масле, каждый пончик обжаривайте примерно 40–60 секунд с каждой стороны до насыщенного золотистого цвета. После этого выложите их на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло. Одновременно смешайте сахарную пудру с малиновым пюре и лимонным соком до гладкой, нежной текстуры. По желанию пюре можно процедить через сито, чтобы получить максимально нежную консистенцию. Готовые пончики окуните в глазурь и выложите на решетку, чтобы она красиво стекла и образовала тонкий розовый слой.

Малиновые пончики — это не просто десерт, а маленький ритуал радости. Они сочетают в себе классическую технику приготовления дрожжевого теста с современной ягодной эстетикой и создают идеальный баланс вкуса и настроения.

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