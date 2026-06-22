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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
44
Время на прочтение
2 мин

Малиновые пончики с ягодной глазурью: рецепт ароматного лакомства

Пышные, золотистые, покрытые нежной розовой глазурью — эти малиновые пончики легко превращают обычный день в маленький праздник.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Малиновые пончики с ягодной глазурью tiktok.com/@annasimiachko

Малиновые пончики с ягодной глазурью tiktok.com/@annasimiachko

Малиновые пончики — это мягкое тесто, легкая сладость, теплый аромат сливочного масла и яркая ягодная глазурь, которая придает изделию финальный «вау»-эффект. На странице annasimiachko рассказали о подробном рецепте, который сочетает классическую дрожжевую основу и современный ягодный акцент, чтобы в результате вы получили нежные пончики, которые хочется готовить снова и снова.

Малиновые пундики с ягодной глазурью tiktok.com/@annasimiachko

Малиновые пундики с ягодной глазурью tiktok.com/@annasimiachko

Ингредиенты

Для теста

  • молоко — 200 мл

  • яйцо — 1 шт.

  • желтки — 2 шт.

  • сахар — 40 г

  • ванильный сахар — 1 пакетик

  • щепотка соли

  • свежие дрожжи — 17 г

  • мука — 420 г

  • сливочное масло — 45 г

  • коньяк или бренди — 25 мл

  • растительное масло — около 750 мл

Для глазури

  • сахарная пудра — примерно 250 г

  • малиновое пюре — 45–60 г

  • лимонный сок — 1–2 ч. л.

Малиновые пундики с ягодной глазурью tiktok.com/@annasimiachko

Малиновые пундики с ягодной глазурью tiktok.com/@annasimiachko

Приготовление

  1. В слегка тёплом молоке растворите дрожжи, сахар и щепотку соли.

  2. Затем добавьте яйцо, желтки и немного алкоголя, который помогает тесту стать более ароматным и нежным.

  3. Просейте муку и замесите тесто; сначала оно может немного липнуть к рукам, но это нормально.

  4. После короткого отдыха вымесите его повторно и небольшими порциями добавьте охлажденное сливочное масло. В кухонном комбайне этот этап занимает около 5–7 минут.

  5. Затем накройте тесто и оставьте подниматься на 1–1,5 часа, пока оно не увеличится почти втрое.

  6. После подъема раскатайте его до толщины примерно 1 см, вырежьте пончики и оставьте их ещё на час.

  7. Жарьте в хорошо разогретом масле, каждый пончик обжаривайте примерно 40–60 секунд с каждой стороны до насыщенного золотистого цвета.

  8. После этого выложите их на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.

  9. Одновременно смешайте сахарную пудру с малиновым пюре и лимонным соком до гладкой, нежной текстуры. По желанию пюре можно процедить через сито, чтобы получить максимально нежную консистенцию.

  10. Готовые пончики окуните в глазурь и выложите на решетку, чтобы она красиво стекла и образовала тонкий розовый слой.

Малиновые пончики — это не просто десерт, а маленький ритуал радости. Они сочетают в себе классическую технику приготовления дрожжевого теста с современной ягодной эстетикой и создают идеальный баланс вкуса и настроения.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
44
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