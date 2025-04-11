Малиновые заварные пирожные: рецепт волшебной выпечки

Малиновые заварные пирожные / © Credits

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Под хрустящей корочкой скрывается нежное, воздушное тесто, а внутри — кремовая начинка с нотками ванили и малины. Такой десерт не стыдно подать и на праздничный стол, и на изящную чайную вечеринку. Как их правильно приготовить рассказали на странице bakedbylaora.

Для создания эффекта «кракелина» готовится специальное печенье, которое при выпекании образует трещинки на поверхности пирожных. Благодаря ему изделия выглядят волшебно будто с французской витрины.

Ингредиенты для кракелина

Мука 100 г

Холодное сливочное масло 100 г

Сахар 70 г

Приготовление кракелина

Смешайте все ингредиенты до образования пластичного теста. Раскатайте между двумя листами пергамента до толщины около 5 мм. Заморозьте на 15–20 минут. После этого нарежьте кружочки соответствующего размера — именно под ваши заварные пирожные.

Ингредиенты для заварного теста

Вода 100 мл

Молоко 100 мл

Мука 110 г

Сливочное масло 100 г

Яйца 4 шт.

Приготовление заварного теста

В кастрюле на среднем огне соедините воду, молоко и сливочное масло. Дождитесь, пока масло полностью растает. Быстро добавьте муку и замешивайте ложкой или лопаткой до тех пор, пока тесто не станет однородным и не отойдет от стенок посуды. Продолжайте заваривать тесто 3–4 мин. Затем охладите его около 10 мин. Поэтапно введите яйца и перемешивайте. Смесь должна стать блестящей и гладкой. Распределите тесто будущих пирожных на противень (примерно 12 штук), застеленное пергаментом. Сверху выложите кружочки кракелина. Разогрейте духовку до 225°C, но сразу после того, как поместите пирожные в духовку, снизьте температуру до 200°C. Выпекайте 40–50 мин без открывания духовки. Дайте готовым заварным пирожным полностью остыть.

Ингредиенты для заварного крема

Молоко 500 мл

Яйца 3 шт.

Кукурузный крахмал

Сахар 120 г

Зерна стручковой ванили 1 ст. л

Приготовление заварного крема

Нагрейте молоко. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром, крахмалом и ванилью. Влейте эту смесь в теплое молоко, постоянно взбивайте. Готовьте крем на слабом огне, постоянно помешивайте, до загущения. Перелейте в миску, накройте пищевой пленкой «в контакт» и охладите.

Ингредиенты для малинового мусса

Маскарпоне 200 г

Взбитые сливки 100 г

Сахарная пудра 30 г

Малиновое варенье 1 ст. л

Красный пищевой краситель

Приготовление малинового мусса

Взбейте маскарпоне с пудрой и малиной. Добавьте сливки и взбивайте к стойкому, но нежному крему.

Сбор пирожных: финальный штрих

В центре каждого заварного пирожного сделайте небольшое отверстие. Наполните его сначала заварным кремом, а сверху — малиновым муссом. Для усиления вкуса можно добавить немного малинового мармелада или джема внутрь. Оформьте пирожные по своему вкусу: листочками мяты, свежими ягодами или посыпкой.

Эти малиновые пирожные — не просто десерт, а произведение искусства. Готовить их — как создавать нежную скульптуру из теста и крема, которая очаровывает не только вкусом, но и внешним видом. Идеальны для весеннего чаепития, романтической встречи или пасхальных праздников.

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