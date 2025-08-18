- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 42
- Время на прочтение
- 1 мин
Малосольные кабачки всего за 10 минут: рецепт быстрой летней закуски:
Кабачки — это настоящие звезды летнего стола, они легкие, полезные, низкокалорийные и прекрасно сочетаются с любыми блюдами. А малосольные кабачки — это еще и невероятно быстрая закуска, которую можно подать уже через 10-15 мин после приготовления.
Фудблогер Юлия Сенич рассказала о простом и проверенном рецепте, который идеально подходит для жарких дней, когда не хочется долго стоять у плиты.
Ингредиенты
- Кабачки
- 2-3 шт.
- Соль
- 0,5 ч. л.
- Черный молотый перец
-
- Уксус (желательно яблочный)
- 2 ст. л.
- Сахар
- 1 ч. л
- Чеснок
- 2-3 зубчика
- Сухой укроп или прованские травы
- 1 ч. л
- Масло (подсолнечное или оливковое)
- 2 ст. л.
Приготовление
Кабачки тщательно помойте, по желанию очистите кожуру, молодые кабачки можно оставить с ней. Нарежьте тонкими кольцами, полукольцами или соломкой.
В глубокой миске соедините соль, перец, уксус, сахар, измельченный чеснок, сухой укроп или травы, добавьте масло.
Положите кабачки в миску с маринадом, хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом.
Поставьте миску в холодильник на 10-15 мин.
Подавайте охлажденными, как отдельную закуску или гарнир к мясу, рыбе или картофелю.
Советы
Для более нежного вкуса замените уксус на лимонный сок.
Если хотите более острую закуску, добавьте щепотку красного перца или чили.
Блюдо прекрасно хранится в холодильнике до 2 суток, но самое вкусное оно в первые часы после приготовления.
Малосольные кабачки — это идеальный рецепт для занятых хозяек и тех, кто хочет добавить в меню больше легких овощных блюд. Всего 10 мин и на столе будет ароматная закуска, которая непременно понравится всей семье.