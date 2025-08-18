ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
42
Время на прочтение
1 мин

Малосольные кабачки всего за 10 минут: рецепт быстрой летней закуски:

Кабачки — это настоящие звезды летнего стола, они легкие, полезные, низкокалорийные и прекрасно сочетаются с любыми блюдами. А малосольные кабачки — это еще и невероятно быстрая закуска, которую можно подать уже через 10-15 мин после приготовления.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
15 минут
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
45 ккал
45 ккал
Малосольные кабачки всего за 10 минут

Малосольные кабачки всего за 10 минут / © Credits

Фудблогер Юлия Сенич рассказала о простом и проверенном рецепте, который идеально подходит для жарких дней, когда не хочется долго стоять у плиты.

Ингредиенты

Кабачки
2-3 шт.
Соль
0,5 ч. л.
Черный молотый перец
Уксус (желательно яблочный)
2 ст. л.
Сахар
1 ч. л
Чеснок
2-3 зубчика
Сухой укроп или прованские травы
1 ч. л
Масло (подсолнечное или оливковое)
2 ст. л.

Приготовление

  1. Кабачки тщательно помойте, по желанию очистите кожуру, молодые кабачки можно оставить с ней. Нарежьте тонкими кольцами, полукольцами или соломкой.

  2. В глубокой миске соедините соль, перец, уксус, сахар, измельченный чеснок, сухой укроп или травы, добавьте масло.

  3. Положите кабачки в миску с маринадом, хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом.

  4. Поставьте миску в холодильник на 10-15 мин.

  5. Подавайте охлажденными, как отдельную закуску или гарнир к мясу, рыбе или картофелю.

Советы

  • Для более нежного вкуса замените уксус на лимонный сок.

  • Если хотите более острую закуску, добавьте щепотку красного перца или чили.

  • Блюдо прекрасно хранится в холодильнике до 2 суток, но самое вкусное оно в первые часы после приготовления.

Малосольные кабачки — это идеальный рецепт для занятых хозяек и тех, кто хочет добавить в меню больше легких овощных блюд. Всего 10 мин и на столе будет ароматная закуска, которая непременно понравится всей семье.

