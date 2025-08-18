Малосольные кабачки всего за 10 минут: рецепт быстрой летней закуски:

Малосольные кабачки всего за 10 минут / © Credits

Фудблогер Юлия Сенич рассказала о простом и проверенном рецепте, который идеально подходит для жарких дней, когда не хочется долго стоять у плиты.

Ингредиенты Кабачки 2-3 шт. Соль 0,5 ч. л. Черный молотый перец Уксус (желательно яблочный) 2 ст. л. Сахар 1 ч. л Чеснок 2-3 зубчика Сухой укроп или прованские травы 1 ч. л Масло (подсолнечное или оливковое) 2 ст. л.

Приготовление

Кабачки тщательно помойте, по желанию очистите кожуру, молодые кабачки можно оставить с ней. Нарежьте тонкими кольцами, полукольцами или соломкой. В глубокой миске соедините соль, перец, уксус, сахар, измельченный чеснок, сухой укроп или травы, добавьте масло. Положите кабачки в миску с маринадом, хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом. Поставьте миску в холодильник на 10-15 мин. Подавайте охлажденными, как отдельную закуску или гарнир к мясу, рыбе или картофелю.

Советы

Для более нежного вкуса замените уксус на лимонный сок.

Если хотите более острую закуску, добавьте щепотку красного перца или чили.

Блюдо прекрасно хранится в холодильнике до 2 суток, но самое вкусное оно в первые часы после приготовления.

Малосольные кабачки — это идеальный рецепт для занятых хозяек и тех, кто хочет добавить в меню больше легких овощных блюд. Всего 10 мин и на столе будет ароматная закуска, которая непременно понравится всей семье.