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Малосольные огурцы без уксуса на минералке: рецепт хрустящей летней закуски
Минимум ингредиентов и на капли уксуса, и уже на следующий день у вас на столе будут хрустящие, ароматные огурцы.
Малосольные огурцы — это классика домашней кухни, которая не требует сложных техник приготовления или долгого ожидания. Секрет популярности таких рецептов в простоте и быстром результате, ведь овощи остаются хрустящими, а вкус получается свежим и насыщенным.
В рецепте, о котором рассказала фудблогер Radostina Kseniia
вместо уксуса используется сильногазированная минеральная вода. Она помогает создать легкую среду для быстрой «просолки», сохраняет естественную текстуру огурцов и придает им особую нежность.
Ингредиенты
- огурцы
- 700 г
- укроп
- 1 пучок
- соль
- 1 ст. л
- перец горошком
- 10 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- лимон
- несколько кусочков
- минеральная вода (сильногазированная)
- 500 мл
Приготовление
Огурцы нужно подготовить: срежьте кончики с обеих сторон, это помогает им быстрее впитывать соль и ароматы.
В емкость выложите огурцы, укроп, перец горошком, измельченный чеснок и кусочки лимона.
Все заливается сильно газированной минеральной водой, после чего добавляется соль.
Контейнер накрывается и отправляется в холодильник примерно на 1 сутки. За это время огурцы успевают просолиться, но остаются хрустящими и свежими.
Малосольные огурцы в минеральной воде — пример того, как простые ингредиенты могут создать яркий летний вкус без лишних усилий.