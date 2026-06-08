Малосольные огурцы без уксуса на минералке: рецепт хрустящей летней закуски

Малосольные огурцы без уксуса на минералке tiktok.com/@radostina_ksenia_

Реклама

Малосольные огурцы — это классика домашней кухни, которая не требует сложных техник приготовления или долгого ожидания. Секрет популярности таких рецептов в простоте и быстром результате, ведь овощи остаются хрустящими, а вкус получается свежим и насыщенным.

В рецепте, о котором рассказала фудблогер Radostina Kseniia

вместо уксуса используется сильногазированная минеральная вода. Она помогает создать легкую среду для быстрой «просолки», сохраняет естественную текстуру огурцов и придает им особую нежность.

Ингредиенты огурцы 700 г укроп 1 пучок соль 1 ст. л перец горошком 10 шт. чеснок 3 зубчика лимон несколько кусочков минеральная вода (сильногазированная) 500 мл

Малосольные огурцы без уксуса на минералке tiktok.com/@radostina_ksenia_

Приготовление

Огурцы нужно подготовить: срежьте кончики с обеих сторон, это помогает им быстрее впитывать соль и ароматы. В емкость выложите огурцы, укроп, перец горошком, измельченный чеснок и кусочки лимона. Все заливается сильно газированной минеральной водой, после чего добавляется соль. Контейнер накрывается и отправляется в холодильник примерно на 1 сутки. За это время огурцы успевают просолиться, но остаются хрустящими и свежими.

Малосольные огурцы в минеральной воде — пример того, как простые ингредиенты могут создать яркий летний вкус без лишних усилий.

Реклама

Новости партнеров