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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
127
Время на прочтение
1 мин

Малосольные огурцы без уксуса на минералке: рецепт хрустящей летней закуски

Минимум ингредиентов и на капли уксуса, и уже на следующий день у вас на столе будут хрустящие, ароматные огурцы.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
24 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
18 ккал
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Малосольные огурцы без уксуса на минералке tiktok.com/@radostina_ksenia_

Малосольные огурцы без уксуса на минералке tiktok.com/@radostina_ksenia_

Малосольные огурцы — это классика домашней кухни, которая не требует сложных техник приготовления или долгого ожидания. Секрет популярности таких рецептов в простоте и быстром результате, ведь овощи остаются хрустящими, а вкус получается свежим и насыщенным.

В рецепте, о котором рассказала фудблогер Radostina Kseniia
вместо уксуса используется сильногазированная минеральная вода. Она помогает создать легкую среду для быстрой «просолки», сохраняет естественную текстуру огурцов и придает им особую нежность.

Ингредиенты

огурцы
700 г
укроп
1 пучок
соль
1 ст. л
перец горошком
10 шт.
чеснок
3 зубчика
лимон
несколько кусочков
минеральная вода (сильногазированная)
500 мл
Малосольные огурцы без уксуса на минералке tiktok.com/@radostina_ksenia_

Малосольные огурцы без уксуса на минералке tiktok.com/@radostina_ksenia_

Приготовление

  1. Огурцы нужно подготовить: срежьте кончики с обеих сторон, это помогает им быстрее впитывать соль и ароматы.

  2. В емкость выложите огурцы, укроп, перец горошком, измельченный чеснок и кусочки лимона.

  3. Все заливается сильно газированной минеральной водой, после чего добавляется соль.

  4. Контейнер накрывается и отправляется в холодильник примерно на 1 сутки. За это время огурцы успевают просолиться, но остаются хрустящими и свежими.

Малосольные огурцы в минеральной воде — пример того, как простые ингредиенты могут создать яркий летний вкус без лишних усилий.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
127
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