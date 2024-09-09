Малосольные помидоры: быстрый рецепт, который нравится абсолютно всем

Приготовьте вкусные и сочные помидоры с газировкой, которые будут готовы всего за два дня.
Повар Ольга Рябенко показала своим подписчикам, как быстро приготовить вкусные малосольные помидоры, которые понравятся всей вашей семье.
Ингредиенты
- Помидоры небольшие
- 1 кг
- Укроп
- Чеснок
- 2 головки
- Газированная вода
- 2 л.
- Соль
- 6 ст. л
- Сахар
- 2 ст. л
Приготовление:
- Помидоры промойте и глубоко проткните вилкой;
- На дно банки выложите укроп, чеснок и часть помидор. Снова укроп, чеснок и помидоры пока не заполните банку.
- Добавьте соль и сахар. На 1 л воды 3 ст.л соли;
- Залейте все газировкой и закройте крышкой;
- Поставьте в холодильник или оставьте при комнатной температуре на 2 дня.
Через несколько дней помидоры будут готовы.
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