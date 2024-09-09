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Малосольные помидоры: быстрый рецепт, который нравится абсолютно всем

Малосольные помидоры: быстрый рецепт, который нравится абсолютно всем

Быстрый рецепт малосольных помидоров / Фото: Credits

Приготовьте вкусные и сочные помидоры с газировкой, которые будут готовы всего за два дня.

Повар Ольга Рябенко показала своим подписчикам, как быстро приготовить вкусные малосольные помидоры, которые понравятся всей вашей семье.

Ингредиенты

Помидоры небольшие
1 кг
Укроп
Чеснок
2 головки
Газированная вода
2 л.
Соль
6 ст. л
Сахар
2 ст. л

Приготовление:

  • Помидоры промойте и глубоко проткните вилкой;
  • На дно банки выложите укроп, чеснок и часть помидор. Снова укроп, чеснок и помидоры пока не заполните банку.
  • Добавьте соль и сахар. На 1 л воды 3 ст.л соли;
  • Залейте все газировкой и закройте крышкой;
  • Поставьте в холодильник или оставьте при комнатной температуре на 2 дня.

Через несколько дней помидоры будут готовы.

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