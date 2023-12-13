Мандариновая панна-кота: рецепт праздничного десерта

Это итальянский десерт, который вы должны обязательно приготовить, особенно в канун рождественских и новогодних праздников, когда в каждом доме есть мандарины. Главное, иметь немного терпения и дождаться полного застывания десерта. Мандариновая панна-кота состоит из сливок, желатина и сахара с ярко-сладким желе, которое готовится на основе мандаринового сока.

Ингредиенты сливки 33-35% 300 мл молоко 200 мл сахар 2 ст. л. желатин быстрорастворимый 10 г вода 60 мл ванильный сахар 1 ч. л. мандарины 4 шт. желатин быстрорастворимый 6 г вода холодная 1 ст. л. сахар 1,5 ст. л.

Желатин залейте холодной водой и оставьте для набухания на 10 минут. В сотейник налейте сливки, молоко. Добавьте сахар и ванильный сахар. Поставьте на средний огонь и, периодически помешивая, доведите до кипения, как только на поверхности начнут появляться пузырьки, снимите с огня. В горячую смесь добавьте разбухший желатин. Хорошо перемешайте до полного растворения желатина. Полученную смесь разлейте по стаканам, оставляя сверху место для мандаринового желе. Затем уберите в холодильник на пару часов для застывания смеси.

Для мандаринового желе:

С мандарин выдавите сок и процедите, смешайте с сахаром, чтобы он растворился. Желатин залейте водой, перемешайте и растворите на водяной бане. Добавьте желатин в мандариновый сок и перемешайте. Разлейте поверх сливочного слоя в стаканы и поставьте в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы он полностью застыл.

Советы:

Мандарины можно заменить апельсинами.

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