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Мандариновая панна-кота: рецепт праздничного десерта

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
250
Время на прочтение
2 мин
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Мандариновая панна-кота: рецепт праздничного десерта

Мандариновая панна-кота / Фото: Credits

Это итальянский десерт, который вы должны обязательно приготовить, особенно в канун рождественских и новогодних праздников, когда в каждом доме есть мандарины. Главное, иметь немного терпения и дождаться полного застывания десерта. Мандариновая панна-кота состоит из сливок, желатина и сахара с ярко-сладким желе, которое готовится на основе мандаринового сока.

Ингредиенты

сливки 33-35%
300 мл
молоко
200 мл
сахар
2 ст. л.
желатин быстрорастворимый
10 г
вода
60 мл
ванильный сахар
1 ч. л.
мандарины
4 шт.
желатин быстрорастворимый
6 г
вода холодная
1 ст. л.
сахар
1,5 ст. л.
  1. Желатин залейте холодной водой и оставьте для набухания на 10 минут.
  2. В сотейник налейте сливки, молоко. Добавьте сахар и ванильный сахар. Поставьте на средний огонь и, периодически помешивая, доведите до кипения, как только на поверхности начнут появляться пузырьки, снимите с огня. В горячую смесь добавьте разбухший желатин. Хорошо перемешайте до полного растворения желатина.
  3. Полученную смесь разлейте по стаканам, оставляя сверху место для мандаринового желе. Затем уберите в холодильник на пару часов для застывания смеси.

Для мандаринового желе:

С мандарин выдавите сок и процедите, смешайте с сахаром, чтобы он растворился. Желатин залейте водой, перемешайте и растворите на водяной бане. Добавьте желатин в мандариновый сок и перемешайте. Разлейте поверх сливочного слоя в стаканы и поставьте в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы он полностью застыл.

Советы:

  • Мандарины можно заменить апельсинами.

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Дата публикации
Просмотры
250
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