Мандариновая панна-кота: рецепт праздничного десерта

Это итальянский десерт, который вы должны обязательно приготовить, особенно в канун рождественских и новогодних праздников, когда в каждом доме есть мандарины. Главное, иметь немного терпения и дождаться полного застывания десерта. Мандариновая панна-кота состоит из сливок, желатина и сахара с ярко-сладким желе, которое готовится на основе мандаринового сока.
Ингредиенты
- сливки 33-35%
- 300 мл
- молоко
- 200 мл
- сахар
- 2 ст. л.
- желатин быстрорастворимый
- 10 г
- вода
- 60 мл
- ванильный сахар
- 1 ч. л.
- мандарины
- 4 шт.
- желатин быстрорастворимый
- 6 г
- вода холодная
- 1 ст. л.
- сахар
- 1,5 ст. л.
- Желатин залейте холодной водой и оставьте для набухания на 10 минут.
- В сотейник налейте сливки, молоко. Добавьте сахар и ванильный сахар. Поставьте на средний огонь и, периодически помешивая, доведите до кипения, как только на поверхности начнут появляться пузырьки, снимите с огня. В горячую смесь добавьте разбухший желатин. Хорошо перемешайте до полного растворения желатина.
- Полученную смесь разлейте по стаканам, оставляя сверху место для мандаринового желе. Затем уберите в холодильник на пару часов для застывания смеси.
Для мандаринового желе:
С мандарин выдавите сок и процедите, смешайте с сахаром, чтобы он растворился. Желатин залейте водой, перемешайте и растворите на водяной бане. Добавьте желатин в мандариновый сок и перемешайте. Разлейте поверх сливочного слоя в стаканы и поставьте в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы он полностью застыл.
Советы:
- Мандарины можно заменить апельсинами.
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