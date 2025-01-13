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Мандариновый чизкейк: рецепт цитрусового десерта

Мандариновый чизкейк: рецепт цитрусового десерта

Мандариновый чизкейк / Фото: Credits

Мандариновый чизкейк – десерт, удивляющий нежной текстурой, ярким вкусом и праздничным видом. Его аромат перенесет вас в уютный мир зимних вечеров с чашкой чая, а легкость в приготовлении сделает его любимым десертом вашей семьи.

На странице mil_alexx_pp рассказали о замечательном рецепте этого десерта, который подойдет как для праздничного стола, так и для обычного чаепития. Рецепт рассчитан на форму диаметром 22 см.

Ингредиенты

Для нижнего слоя:

  • Печенье "Топленое молоко" 180 г
  • Сливочное масло 80 г

Для творожного слоя:

  • Кисломолочный творог 700 г
  • Сметана 15% 180 г
  • Сахар 80 г
  • Вода 100 г
  • Желатин 20 г
  • Ванильный сахар 10 г

Для мандаринового слоя:

  • Мандарины 400 г
  • Сахар 30 г
  • Вода 80 г воды
  • Желатин 15 г

Приготовление

Основа чизкейка

  1. Измельчите печенье до состояния крошки с помощью блендера или скалки.
  2. Добавить растопленное сливочное масло и тщательно перемешать.
  3. Выложите массу в форму, застеленную пергаментом, равномерно распределите и утрамбуйте дно. Бортики делать не нужно.
  4. Отправьте основание в холодильник охлаждаться.

Творог

  1. Разведите желатин в воде и оставьте его набухать.
  2. В большой миске соедините творог, сметану, сахар (или заменитель) и ванильный сахар. Для более насыщенного вкуса добавьте немного больше ванили.
  3. Взбейте все блендером до однородности. Смесь должна быть однородной, без комочков.
  4. Растопите желатин в микроволновке или водяной бане. Осторожно влейте его в творожную массу, постоянно перемешивайте.
  5. Вылейте творожный слой на застывшее основание из печенья. Поставьте форму в холодильник на 20 мин для застывания.

Мандариновый слой

  1. Замочите желатин в воде и оставьте набухать.
  2. Очистите мандарины от кожуры и перебейте их блендером в пюре.
  3. Процедить мандариновое пюре через сито, чтобы получить чистый сок без волокон.
  4. Добавьте к соку сахар или пудру. Если мандарины кисловаты, можете увеличить количество сахара.
  5. Растопите желатин и смешайте его с мандариновым соком.
  6. Вылейте полученную массу на застывший творожный слой. Для украшения можно выложить на поверхность кусочки мандаринов и создать красивый узор.
  7. Отправьте чизкейк в холодильник для окончательного застывания. Этот процесс займет несколько часов, но лучше бросить его на ночь.

Советы:

  • Если хотите добавить изюминку, попробуйте добавить в творожную массу немного лимонного сока или цедры.
  • Перед подачей чизкейка можно украсить мятой или шоколадной стружкой.
  • Десерт хранится в холодильнике до 3 дней.

Мандариновый чизкейк – это настоящее кулинарное произведение. Свежесть мандаринов, нежность сыра и хрустящая основа создают гармонию, которая покорит сердце каждого.

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