Мандариновый чизкейк: рецепт цитрусового десерта

Мандариновый чизкейк – десерт, удивляющий нежной текстурой, ярким вкусом и праздничным видом. Его аромат перенесет вас в уютный мир зимних вечеров с чашкой чая, а легкость в приготовлении сделает его любимым десертом вашей семьи.
На странице mil_alexx_pp рассказали о замечательном рецепте этого десерта, который подойдет как для праздничного стола, так и для обычного чаепития. Рецепт рассчитан на форму диаметром 22 см.
Ингредиенты
Для нижнего слоя:
- Печенье "Топленое молоко" 180 г
- Сливочное масло 80 г
Для творожного слоя:
- Кисломолочный творог 700 г
- Сметана 15% 180 г
- Сахар 80 г
- Вода 100 г
- Желатин 20 г
- Ванильный сахар 10 г
Для мандаринового слоя:
- Мандарины 400 г
- Сахар 30 г
- Вода 80 г воды
- Желатин 15 г
Приготовление
Основа чизкейка
- Измельчите печенье до состояния крошки с помощью блендера или скалки.
- Добавить растопленное сливочное масло и тщательно перемешать.
- Выложите массу в форму, застеленную пергаментом, равномерно распределите и утрамбуйте дно. Бортики делать не нужно.
- Отправьте основание в холодильник охлаждаться.
Творог
- Разведите желатин в воде и оставьте его набухать.
- В большой миске соедините творог, сметану, сахар (или заменитель) и ванильный сахар. Для более насыщенного вкуса добавьте немного больше ванили.
- Взбейте все блендером до однородности. Смесь должна быть однородной, без комочков.
- Растопите желатин в микроволновке или водяной бане. Осторожно влейте его в творожную массу, постоянно перемешивайте.
- Вылейте творожный слой на застывшее основание из печенья. Поставьте форму в холодильник на 20 мин для застывания.
Мандариновый слой
- Замочите желатин в воде и оставьте набухать.
- Очистите мандарины от кожуры и перебейте их блендером в пюре.
- Процедить мандариновое пюре через сито, чтобы получить чистый сок без волокон.
- Добавьте к соку сахар или пудру. Если мандарины кисловаты, можете увеличить количество сахара.
- Растопите желатин и смешайте его с мандариновым соком.
- Вылейте полученную массу на застывший творожный слой. Для украшения можно выложить на поверхность кусочки мандаринов и создать красивый узор.
- Отправьте чизкейк в холодильник для окончательного застывания. Этот процесс займет несколько часов, но лучше бросить его на ночь.
Советы:
- Если хотите добавить изюминку, попробуйте добавить в творожную массу немного лимонного сока или цедры.
- Перед подачей чизкейка можно украсить мятой или шоколадной стружкой.
- Десерт хранится в холодильнике до 3 дней.
Мандариновый чизкейк – это настоящее кулинарное произведение. Свежесть мандаринов, нежность сыра и хрустящая основа создают гармонию, которая покорит сердце каждого.
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