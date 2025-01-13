Мандариновый чизкейк: рецепт цитрусового десерта

Мандариновый чизкейк – десерт, удивляющий нежной текстурой, ярким вкусом и праздничным видом. Его аромат перенесет вас в уютный мир зимних вечеров с чашкой чая, а легкость в приготовлении сделает его любимым десертом вашей семьи.

На странице mil_alexx_pp рассказали о замечательном рецепте этого десерта, который подойдет как для праздничного стола, так и для обычного чаепития. Рецепт рассчитан на форму диаметром 22 см.

Ингредиенты

Для нижнего слоя:

Печенье "Топленое молоко" 180 г

Сливочное масло 80 г

Для творожного слоя:

Кисломолочный творог 700 г

Сметана 15% 180 г

Сахар 80 г

Вода 100 г

Желатин 20 г

Ванильный сахар 10 г

Для мандаринового слоя:

Мандарины 400 г

Сахар 30 г

Вода 80 г воды

Желатин 15 г

Приготовление

Основа чизкейка

Измельчите печенье до состояния крошки с помощью блендера или скалки. Добавить растопленное сливочное масло и тщательно перемешать. Выложите массу в форму, застеленную пергаментом, равномерно распределите и утрамбуйте дно. Бортики делать не нужно. Отправьте основание в холодильник охлаждаться.

Творог

Разведите желатин в воде и оставьте его набухать. В большой миске соедините творог, сметану, сахар (или заменитель) и ванильный сахар. Для более насыщенного вкуса добавьте немного больше ванили. Взбейте все блендером до однородности. Смесь должна быть однородной, без комочков. Растопите желатин в микроволновке или водяной бане. Осторожно влейте его в творожную массу, постоянно перемешивайте. Вылейте творожный слой на застывшее основание из печенья. Поставьте форму в холодильник на 20 мин для застывания.

Мандариновый слой

Замочите желатин в воде и оставьте набухать. Очистите мандарины от кожуры и перебейте их блендером в пюре. Процедить мандариновое пюре через сито, чтобы получить чистый сок без волокон. Добавьте к соку сахар или пудру. Если мандарины кисловаты, можете увеличить количество сахара. Растопите желатин и смешайте его с мандариновым соком. Вылейте полученную массу на застывший творожный слой. Для украшения можно выложить на поверхность кусочки мандаринов и создать красивый узор. Отправьте чизкейк в холодильник для окончательного застывания. Этот процесс займет несколько часов, но лучше бросить его на ночь.

Советы:

Если хотите добавить изюминку, попробуйте добавить в творожную массу немного лимонного сока или цедры.

Перед подачей чизкейка можно украсить мятой или шоколадной стружкой.

Десерт хранится в холодильнике до 3 дней.

Мандариновый чизкейк – это настоящее кулинарное произведение. Свежесть мандаринов, нежность сыра и хрустящая основа создают гармонию, которая покорит сердце каждого.

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