Рецепты
138
2 мин

Мандариновый торт без выпекания: рецепт зимнего десерта

Этой зимой в список кулинарных вкусностей официально добавляется новый герой — мандариновый торт без выпекания.

Станислава Бондаренко
2 час. 20 мин.
300 ккал
Мандариновый торт tiktok.com_@top_havchik_cooking

Легкий, свежий, ароматный и одновременно визуально безупречный, он буквально создан для тех, кто хочет праздничного настроения без лишних усилий. Блюдо, которое выглядит так, будто его подают в новогоднем кафе в центре Европы, а готовится — за считанные минуты, об этом рассказала фудблогер Anastasia Simashko.

Мандарины уже давно стали гастрономическим символом зимы. Именно их яркий аромат пробуждает ностальгию по детским праздникам и одновременно придает каждому десерту современный характер. Крем с маскарпоне делает торт нежным и воздушным, а сгущенное молоко добавляет едва ощутимой экзотической ноты — идеальная комбинация для тех, кто любит десерты в стиле «легко, но изысканно».

Ингредиенты

печенье савоярди
10 шт.
маскарпоне
250 г
кокосовое сгущенное молоко
2-3 ст. л
мандарины
4 шт.
розмарин

Приготовление

  1. Три спелых мандарина превратите в ароматную пропитку для печенья. Если хочется более насыщенного вкуса, перебейте мякоть блендером и процедите через сито.

  2. Маскарпоне смешайте с кокосовой сгущенкой до однородности.

  3. Каждое савоярди ненадолго обмакните в мандариновый сок, буквально на секунду, и выложите первый слой в форму.

  4. Затем сверху распределите маскарпоновую массу.

  5. Еще один слой пропитанного печенья, еще один — крема. Структура тортика получается стабильной, но очень нежной.

  6. Сверху выложите кусочки мандарина, по желанию добавьте веточки розмарина для аромата и стиля.

  7. Охладите два часа в холодильнике и торт превращается в сливочно-цитрусовый шедевр.

Этот мандариновый торт — изысканный, но простой, стильный, но доступный. И самое главное — он создает ощущение праздника с первой ложки.

138
