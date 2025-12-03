Мандариновый торт без выпекания: рецепт зимнего десерта

Мандариновый торт tiktok.com_@top_havchik_cooking

Реклама

Легкий, свежий, ароматный и одновременно визуально безупречный, он буквально создан для тех, кто хочет праздничного настроения без лишних усилий. Блюдо, которое выглядит так, будто его подают в новогоднем кафе в центре Европы, а готовится — за считанные минуты, об этом рассказала фудблогер Anastasia Simashko.

Мандарины уже давно стали гастрономическим символом зимы. Именно их яркий аромат пробуждает ностальгию по детским праздникам и одновременно придает каждому десерту современный характер. Крем с маскарпоне делает торт нежным и воздушным, а сгущенное молоко добавляет едва ощутимой экзотической ноты — идеальная комбинация для тех, кто любит десерты в стиле «легко, но изысканно».

Ингредиенты печенье савоярди 10 шт. маскарпоне 250 г кокосовое сгущенное молоко 2-3 ст. л мандарины 4 шт. розмарин

Приготовление

Три спелых мандарина превратите в ароматную пропитку для печенья. Если хочется более насыщенного вкуса, перебейте мякоть блендером и процедите через сито. Маскарпоне смешайте с кокосовой сгущенкой до однородности. Каждое савоярди ненадолго обмакните в мандариновый сок, буквально на секунду, и выложите первый слой в форму. Затем сверху распределите маскарпоновую массу. Еще один слой пропитанного печенья, еще один — крема. Структура тортика получается стабильной, но очень нежной. Сверху выложите кусочки мандарина, по желанию добавьте веточки розмарина для аромата и стиля. Охладите два часа в холодильнике и торт превращается в сливочно-цитрусовый шедевр.

Этот мандариновый торт — изысканный, но простой, стильный, но доступный. И самое главное — он создает ощущение праздника с первой ложки.