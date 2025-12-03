- Дата публикации
Мандариновый торт без выпекания: рецепт зимнего десерта
Этой зимой в список кулинарных вкусностей официально добавляется новый герой — мандариновый торт без выпекания.
Легкий, свежий, ароматный и одновременно визуально безупречный, он буквально создан для тех, кто хочет праздничного настроения без лишних усилий. Блюдо, которое выглядит так, будто его подают в новогоднем кафе в центре Европы, а готовится — за считанные минуты, об этом рассказала фудблогер Anastasia Simashko.
Мандарины уже давно стали гастрономическим символом зимы. Именно их яркий аромат пробуждает ностальгию по детским праздникам и одновременно придает каждому десерту современный характер. Крем с маскарпоне делает торт нежным и воздушным, а сгущенное молоко добавляет едва ощутимой экзотической ноты — идеальная комбинация для тех, кто любит десерты в стиле «легко, но изысканно».
Ингредиенты
- печенье савоярди
- 10 шт.
- маскарпоне
- 250 г
- кокосовое сгущенное молоко
- 2-3 ст. л
- мандарины
- 4 шт.
- розмарин
-
Приготовление
Три спелых мандарина превратите в ароматную пропитку для печенья. Если хочется более насыщенного вкуса, перебейте мякоть блендером и процедите через сито.
Маскарпоне смешайте с кокосовой сгущенкой до однородности.
Каждое савоярди ненадолго обмакните в мандариновый сок, буквально на секунду, и выложите первый слой в форму.
Затем сверху распределите маскарпоновую массу.
Еще один слой пропитанного печенья, еще один — крема. Структура тортика получается стабильной, но очень нежной.
Сверху выложите кусочки мандарина, по желанию добавьте веточки розмарина для аромата и стиля.
Охладите два часа в холодильнике и торт превращается в сливочно-цитрусовый шедевр.
Этот мандариновый торт — изысканный, но простой, стильный, но доступный. И самое главное — он создает ощущение праздника с первой ложки.