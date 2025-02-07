Мандариновый зефир: рецепт полезных сладостей

Мандариновый зефир – это простой десерт, дарующий тепло и уют. Его натуральный вкус и лёгкость приготовления делают рецепт идеальным выбором для праздничного стола и домашнего чаепития.
На странице yummy.lera рассказали, как приготовить очень простой зефир, который вы легко сможете повторить. Рецепт рассчитан на 24 половинки или 12 полноценных зефирок.
Ингредиенты
Для сиропа:
- Мандариновое пюре 150 г
- Сахар 280 г
- Вода 100 мл
- Агар-агар 10 г
- Краситель (по желанию)
Для меренги:
- Яичный белок 70 г
- Лимонная кислота
- Сахар 70 г
Для посыпки:
- Кукурузный крахмал 10 г
- Сахарная пудра 20 г
Приготовление
Приготовление сиропа
- Снимите пленки и извлеките мякоть из частиц мандаринов – должно получиться 300 г. Перебейте в блендере и варите, чтобы масса уменьшилась вдвое. Можно использовать готовое пюре мандариновое без сахара.
- В пюре добавьте сахар, воду, агар-агар, цедру, краситель и тщательно перемешайте.
- Поставьте смесь на средний огонь и постоянно помешивая, доведите до кипения. Затем немного убавьте огонь и, продолжая перемешивать, держите на плите 4-5 мин.
Приготовление меренги
- Как только сироп довели до кипения, к яичным белкам добавьте лимонную кислоту и начните взбивать на средней скорости миксера до появления легкой пены.
- Постепенно всыпьте сахар, одновременно включив наибольшую скорость миксера и взбейте.
- Продолжая взбивать, тонкой струйкой влейте горячий сироп. После того, как прибавили весь сироп, взбейте на максимальной мощности миксера еще пару минут до легкого загущения массы.
Формирование зефира
- Быстро выложите получившуюся массу в кондитерский мешок с насадкой и выдавите зефир на подготовленный лист пергамента.
- Оставьте сформированные зефировые частицы при комнатной температуре на несколько часов или ночью, чтобы они полностью застыли.
Сборка
- Совместите две половинки зефира и обсыпьте их смесью из сахарной пудры и кукурузного крахмала.
- Готовый зефир храните в закрытом контейнере до 2 недель.
Советы:
- Агар-агар в этом рецепте служит прекрасной альтернативой желатину, создает легкую, но устойчивую структуру, позволяющую зефиру держать форму и сохранять при этом свою нежность.
Попробуйте этот рецепт и пусть ваш мандариновый зефир станет символом теплых моментов, собирающих вместе семью и друзей.
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