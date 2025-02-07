Мандариновый зефир: рецепт полезных сладостей

Мандариновый зефир – это простой десерт, дарующий тепло и уют. Его натуральный вкус и лёгкость приготовления делают рецепт идеальным выбором для праздничного стола и домашнего чаепития.

На странице yummy.lera рассказали, как приготовить очень простой зефир, который вы легко сможете повторить. Рецепт рассчитан на 24 половинки или 12 полноценных зефирок.

Ингредиенты

Для сиропа:

Мандариновое пюре 150 г

Сахар 280 г

Вода 100 мл

Агар-агар 10 г

Краситель (по желанию)

Для меренги:

Яичный белок 70 г

Лимонная кислота

Сахар 70 г

Для посыпки:

Кукурузный крахмал 10 г

Сахарная пудра 20 г

Приготовление

Приготовление сиропа

Снимите пленки и извлеките мякоть из частиц мандаринов – должно получиться 300 г. Перебейте в блендере и варите, чтобы масса уменьшилась вдвое. Можно использовать готовое пюре мандариновое без сахара. В пюре добавьте сахар, воду, агар-агар, цедру, краситель и тщательно перемешайте. Поставьте смесь на средний огонь и постоянно помешивая, доведите до кипения. Затем немного убавьте огонь и, продолжая перемешивать, держите на плите 4-5 мин.

Приготовление меренги

Как только сироп довели до кипения, к яичным белкам добавьте лимонную кислоту и начните взбивать на средней скорости миксера до появления легкой пены.

Постепенно всыпьте сахар, одновременно включив наибольшую скорость миксера и взбейте.

Продолжая взбивать, тонкой струйкой влейте горячий сироп. После того, как прибавили весь сироп, взбейте на максимальной мощности миксера еще пару минут до легкого загущения массы.

Формирование зефира

Быстро выложите получившуюся массу в кондитерский мешок с насадкой и выдавите зефир на подготовленный лист пергамента. Оставьте сформированные зефировые частицы при комнатной температуре на несколько часов или ночью, чтобы они полностью застыли.

Сборка

Совместите две половинки зефира и обсыпьте их смесью из сахарной пудры и кукурузного крахмала. Готовый зефир храните в закрытом контейнере до 2 недель.

Советы:

Агар-агар в этом рецепте служит прекрасной альтернативой желатину, создает легкую, но устойчивую структуру, позволяющую зефиру держать форму и сохранять при этом свою нежность.

Попробуйте этот рецепт и пусть ваш мандариновый зефир станет символом теплых моментов, собирающих вместе семью и друзей.

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