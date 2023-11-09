Манник из тыквы, пропитанный сиропом: рецепт кекса с нежной структурой

Манник из тыквы – это простой в приготовлении и нежный по структуре пирог.
Входящие в состав тыква, лимонная цедра и пропитка придадут пирогу необычный вкус, красивый цвет, а большое количество витаминов делает его полезным для организма. Кусочек манника с тыквы идеально сочетается с чашкой кофе или чая.
Ингредиенты
- манная крупа – 200 г
- мука – 180 г
- кефир – 200 мл
- сахар – 200 г
- тыква сырая – 300 г
- яйца – 2 шт.
- сливочное масло – 100 г
- цедра лимона – 1 ст. л.
- разрыхлитель – 1 ст. л.
- ванильный сахар
- соль – щепотка
Для пропитки:
- вода – 50 мл
- сахар – 50 г
- лимонный сок – 50 мл
Приготовление
- Манную крупу залейте кефиром комнатной температуры на 30 минут.
- Тыкву очистите и натрите на мелкой терке.
- С лимона натрите цедру на мелкой терке и выдавите сок.
- В миске смешайте мягкое сливочное масло, лимонную цедру, яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Вбейте миксером до пышности. В эту смесь добавьте манную крупу с кефиром и тыкву. Перемешайте лопаткой. Частями добавьте просеянную муку с разрыхлителем и медленными движениями перемешайте хорошо массу.
- Форму смажьте сливочным маслом и выложите тесто.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-50 минут.
Для пропитки:
- В сотейник влейте воду, лимонный сок и сахар. На медленном огне доведите до кипения и варите пять минут.
- Готовый горячий манник сразу залейте сиропом и оставьте на 10 минут для пропитки. Переложите на блюдо.
Советы
- Тыкву для манника выбирайте сладких сортов.
- Кефир используйте любой жирности.
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