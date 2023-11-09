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Манник из тыквы, пропитанный сиропом: рецепт кекса с нежной структурой

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Манник из тыквы, пропитанный сиропом: рецепт кекса с нежной структурой

Манник из тыквы пропитанный сиропом / Фото: Credits

Манник из тыквы – это простой в приготовлении и нежный по структуре пирог.  

Входящие в состав тыква, лимонная цедра и пропитка придадут пирогу необычный вкус, красивый цвет, а большое количество витаминов делает его полезным для организма. Кусочек манника с тыквы идеально сочетается с чашкой кофе или чая.

Ингредиенты

  • манная крупа – 200 г
  • мука – 180 г
  • кефир – 200 мл
  • сахар – 200 г
  • тыква сырая – 300 г
  • яйца – 2 шт.
  • сливочное масло – 100 г
  • цедра лимона – 1 ст. л.
  • разрыхлитель – 1 ст. л.
  • ванильный сахар
  • соль – щепотка

Для пропитки:

  • вода – 50 мл
  • сахар – 50 г
  • лимонный сок – 50 мл

Приготовление

  • Манную крупу залейте кефиром комнатной температуры на 30 минут.
  • Тыкву очистите и натрите на мелкой терке.
  • С лимона натрите цедру на мелкой терке и выдавите сок.
  • В миске смешайте мягкое сливочное масло, лимонную цедру, яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Вбейте миксером до пышности. В эту смесь добавьте манную крупу с кефиром и тыкву. Перемешайте лопаткой. Частями добавьте просеянную муку с разрыхлителем и медленными движениями перемешайте хорошо массу.
  • Форму смажьте сливочным маслом и выложите тесто.
  • Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-50 минут.

Для пропитки: 

  • В сотейник влейте воду, лимонный сок и сахар. На медленном огне доведите до кипения и варите пять минут.
  • Готовый горячий манник сразу залейте сиропом и оставьте на 10 минут для пропитки. Переложите на блюдо.

Советы

  • Тыкву для манника выбирайте сладких сортов.
  • Кефир используйте любой жирности.

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Дата публикации
Просмотры
548
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