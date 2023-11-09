Манник из тыквы, пропитанный сиропом: рецепт кекса с нежной структурой

Манник из тыквы – это простой в приготовлении и нежный по структуре пирог.

Входящие в состав тыква, лимонная цедра и пропитка придадут пирогу необычный вкус, красивый цвет, а большое количество витаминов делает его полезным для организма. Кусочек манника с тыквы идеально сочетается с чашкой кофе или чая.

Ингредиенты

манная крупа – 200 г

мука – 180 г

кефир – 200 мл

сахар – 200 г

тыква сырая – 300 г

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 100 г

цедра лимона – 1 ст. л.

разрыхлитель – 1 ст. л.

ванильный сахар

соль – щепотка

Для пропитки:

вода – 50 мл

сахар – 50 г

лимонный сок – 50 мл

Приготовление

Манную крупу залейте кефиром комнатной температуры на 30 минут.

Тыкву очистите и натрите на мелкой терке.

С лимона натрите цедру на мелкой терке и выдавите сок.

В миске смешайте мягкое сливочное масло, лимонную цедру, яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Вбейте миксером до пышности. В эту смесь добавьте манную крупу с кефиром и тыкву. Перемешайте лопаткой. Частями добавьте просеянную муку с разрыхлителем и медленными движениями перемешайте хорошо массу.

Форму смажьте сливочным маслом и выложите тесто.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-50 минут.

Для пропитки:

В сотейник влейте воду, лимонный сок и сахар. На медленном огне доведите до кипения и варите пять минут.

Готовый горячий манник сразу залейте сиропом и оставьте на 10 минут для пропитки. Переложите на блюдо.

Советы

Тыкву для манника выбирайте сладких сортов.

Кефир используйте любой жирности.

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