Маринованная брокколи: рецепт на зиму

Маринованная брокколи / © Credits

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Брокколи не обязательно использовать только для супов, запеканок или гарниров. Эта капуста прекрасно подходит и для домашнего маринования. В готовом виде она остается приятно хрустящей, а чеснок, горчица, лавровый лист и черный перец придают ей насыщенный аромат. Фудблогерша Алина Мартинрассказала о простом рецепте, для которого понадобится всего несколько доступных ингредиентов.

Из указанного количества продуктов можно приготовить две пол-литровые банки.

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Ингредиенты брокколи 700–800 г чеснок 4–5 зубчиков лавровый лист 2 шт. чёрный перец 8–10 горошин горчица в зернах 1 ч. л. вода 500 мл соль 1 ст. л. сахар 2 ст. л. уксус 9% 50 мл

Приготовление

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Разберите брокколи на небольшие соцветия и хорошо промойте. Опустите в кипящую воду на 2–3 мин, после чего сразу охладите холодной водой, чтобы капуста сохранила приятную текстуру. В стерильные банки положите чеснок, лавровый лист, черный перец и зерна горчицы. Плотно наполните банки брокколи. Для маринада доведите воду до кипения, добавьте соль и сахар и проварите 1–2 мин. Снимите с огня и только после этого влейте уксус. Горячим маринадом залейте брокколи до самого верха. Закройте банки крышками и стерилизуйте 10 минут после закипания воды. Затем закрутите, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.

После приготовления банки следует хранить в прохладном тёмном месте, а зимой подавать в качестве самостоятельной закуски или дополнения к основным блюдам.

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