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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
97
Время на прочтение
1 мин

Маринованная брокколи: рецепт на зиму

Хрустящая, ароматная и пикантная — маринованная брокколи легко разнообразит ваши домашние запасы.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
37 ккал
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Маринованная брокколи

Маринованная брокколи / © Credits

Брокколи не обязательно использовать только для супов, запеканок или гарниров. Эта капуста прекрасно подходит и для домашнего маринования. В готовом виде она остается приятно хрустящей, а чеснок, горчица, лавровый лист и черный перец придают ей насыщенный аромат. Фудблогерша Алина Мартинрассказала о простом рецепте, для которого понадобится всего несколько доступных ингредиентов.

Из указанного количества продуктов можно приготовить две пол-литровые банки.

Ингредиенты

брокколи
700–800 г
чеснок
4–5 зубчиков
лавровый лист
2 шт.
чёрный перец
8–10 горошин
горчица в зернах
1 ч. л.
вода
500 мл
соль
1 ст. л.
сахар
2 ст. л.
уксус 9%
50 мл

Приготовление

  1. Разберите брокколи на небольшие соцветия и хорошо промойте.

  2. Опустите в кипящую воду на 2–3 мин, после чего сразу охладите холодной водой, чтобы капуста сохранила приятную текстуру.

  3. В стерильные банки положите чеснок, лавровый лист, черный перец и зерна горчицы.

  4. Плотно наполните банки брокколи.

  5. Для маринада доведите воду до кипения, добавьте соль и сахар и проварите 1–2 мин.

  6. Снимите с огня и только после этого влейте уксус.

  7. Горячим маринадом залейте брокколи до самого верха.

  8. Закройте банки крышками и стерилизуйте 10 минут после закипания воды.

  9. Затем закрутите, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.

После приготовления банки следует хранить в прохладном тёмном месте, а зимой подавать в качестве самостоятельной закуски или дополнения к основным блюдам.

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