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Маринованная брокколи: рецепт на зиму
Хрустящая, ароматная и пикантная — маринованная брокколи легко разнообразит ваши домашние запасы.
Брокколи не обязательно использовать только для супов, запеканок или гарниров. Эта капуста прекрасно подходит и для домашнего маринования. В готовом виде она остается приятно хрустящей, а чеснок, горчица, лавровый лист и черный перец придают ей насыщенный аромат. Фудблогерша Алина Мартинрассказала о простом рецепте, для которого понадобится всего несколько доступных ингредиентов.
Из указанного количества продуктов можно приготовить две пол-литровые банки.
Ингредиенты
- брокколи
- 700–800 г
- чеснок
- 4–5 зубчиков
- лавровый лист
- 2 шт.
- чёрный перец
- 8–10 горошин
- горчица в зернах
- 1 ч. л.
- вода
- 500 мл
- соль
- 1 ст. л.
- сахар
- 2 ст. л.
- уксус 9%
- 50 мл
Приготовление
Разберите брокколи на небольшие соцветия и хорошо промойте.
Опустите в кипящую воду на 2–3 мин, после чего сразу охладите холодной водой, чтобы капуста сохранила приятную текстуру.
В стерильные банки положите чеснок, лавровый лист, черный перец и зерна горчицы.
Плотно наполните банки брокколи.
Для маринада доведите воду до кипения, добавьте соль и сахар и проварите 1–2 мин.
Снимите с огня и только после этого влейте уксус.
Горячим маринадом залейте брокколи до самого верха.
Закройте банки крышками и стерилизуйте 10 минут после закипания воды.
Затем закрутите, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.
После приготовления банки следует хранить в прохладном тёмном месте, а зимой подавать в качестве самостоятельной закуски или дополнения к основным блюдам.