Маринованная фиолетовая капуста: рецепт сочной закуски

Маринованная капуста – это вкусное и полезное дополнение к рациону, которое способно принести много пользы вашему организму. Особенно рекомендуется тем, у кого присутствует дефицит витамина B12, поскольку этот продукт богат полезными элементами, которые помогают улучшить здоровье.

Этот рецепт со страницы sevgikayhan_ является одним из самых простых, но результат получается отличным.

Ингредиенты Фиолетовая капуста Соль Уксус

Приготовление

Разрежьте фиолетовую капусту пополам. Затем с помощью овощечистки или ножа нашинкуйте ее на тонкие полоски. Можно сделать капусту более мелкой или сделать немного большие кусочки, в зависимости от того, как вам нравится. Переместите нашинкованную капусту в глубокую емкость и добавьте столовую ложку соли. Соль поможет капусте выделить сок, а это сделает маринование более эффективным. Перемешайте капусту, но не нужно ее сильно мять – достаточно просто равномерно распределить соль. После того как вы добавили соль, оставьте капусту на 10 минут. За это время она выпустит достаточно сока, это сделает ее мягкой и готовой к мариновке. Когда капуста выделит достаточно сока, можно начинать заполнять ею стерилизованные банки. Если вы хотите, чтобы капуста была уплотнена, можно слегка прижимать ее, чтобы она лучше заполнила пространство в банке. Чем сильнее вы спрессуете, тем меньше уксуса вам понадобится для маринования. После того как вы наполнили банки капустой, добавьте уксус. Он придаст маринованной капусте характерный вкус. Чтобы уксус равномерно распределился по всей капусте, можно помочь ему опуститься на дно банка с помощью палочки или ложки. Уксус важно добавлять с учетом вашего вкуса, поскольку его количество можно регулировать в зависимости от того, насколько кислым вы хотите получить готовую закуску. Неоткрытые банки с маринованной капустой можно хранить в холодильнике до месяца. Они будут оставаться свежими и вкусными, готовыми к употреблению в любое время. Если вы уже открыли банку, хранить ее нужно не больше одной недели, поскольку после открытия продукт скорее теряет свежесть.

Советы:

Если вы хотите сделать капусту еще более ароматной, можно добавлять к ней специи по своему вкусу, например, черный перец, чеснок или лавровый лист.

Если вам хочется более интенсивного вкуса, можно использовать уксус с разными добавками, например, яблочный или винный уксус, это придаст еще более глубокий вкус.

Для удобства маринования капусту можно использовать не только как гарнир, но и как составную часть салатов или бутербродов.

Маринованная фиолетовая капуста – это идеальный продукт для любой хозяйки, желающей добавить разнообразие в собственный рацион или подать гостям необычную закуску. Она не только вкусна, но и чрезвычайно полезна для организма, поскольку богата витаминами и микроэлементами. Сделать ее можно в несколько простых шагов, а результат превзойдет ваши ожидания.

Этот рецепт – это не только вкусно, но и полезно.

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