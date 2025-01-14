Маринованная фиолетовая капуста: рецепт сочной закуски

Маринованная капуста – это вкусное и полезное дополнение к рациону, которое способно принести много пользы вашему организму. Особенно рекомендуется тем, у кого присутствует дефицит витамина B12, поскольку этот продукт богат полезными элементами, которые помогают улучшить здоровье.
Этот рецепт со страницы sevgikayhan_ является одним из самых простых, но результат получается отличным.
Ингредиенты
- Фиолетовая капуста
- Соль
- Уксус
Приготовление
- Разрежьте фиолетовую капусту пополам. Затем с помощью овощечистки или ножа нашинкуйте ее на тонкие полоски. Можно сделать капусту более мелкой или сделать немного большие кусочки, в зависимости от того, как вам нравится.
- Переместите нашинкованную капусту в глубокую емкость и добавьте столовую ложку соли. Соль поможет капусте выделить сок, а это сделает маринование более эффективным.
- Перемешайте капусту, но не нужно ее сильно мять – достаточно просто равномерно распределить соль.
- После того как вы добавили соль, оставьте капусту на 10 минут. За это время она выпустит достаточно сока, это сделает ее мягкой и готовой к мариновке.
- Когда капуста выделит достаточно сока, можно начинать заполнять ею стерилизованные банки. Если вы хотите, чтобы капуста была уплотнена, можно слегка прижимать ее, чтобы она лучше заполнила пространство в банке. Чем сильнее вы спрессуете, тем меньше уксуса вам понадобится для маринования.
- После того как вы наполнили банки капустой, добавьте уксус. Он придаст маринованной капусте характерный вкус.
- Чтобы уксус равномерно распределился по всей капусте, можно помочь ему опуститься на дно банка с помощью палочки или ложки. Уксус важно добавлять с учетом вашего вкуса, поскольку его количество можно регулировать в зависимости от того, насколько кислым вы хотите получить готовую закуску.
- Неоткрытые банки с маринованной капустой можно хранить в холодильнике до месяца. Они будут оставаться свежими и вкусными, готовыми к употреблению в любое время. Если вы уже открыли банку, хранить ее нужно не больше одной недели, поскольку после открытия продукт скорее теряет свежесть.
Советы:
- Если вы хотите сделать капусту еще более ароматной, можно добавлять к ней специи по своему вкусу, например, черный перец, чеснок или лавровый лист.
- Если вам хочется более интенсивного вкуса, можно использовать уксус с разными добавками, например, яблочный или винный уксус, это придаст еще более глубокий вкус.
- Для удобства маринования капусту можно использовать не только как гарнир, но и как составную часть салатов или бутербродов.
Маринованная фиолетовая капуста – это идеальный продукт для любой хозяйки, желающей добавить разнообразие в собственный рацион или подать гостям необычную закуску. Она не только вкусна, но и чрезвычайно полезна для организма, поскольку богата витаминами и микроэлементами. Сделать ее можно в несколько простых шагов, а результат превзойдет ваши ожидания.
Этот рецепт – это не только вкусно, но и полезно.
Читайте также:
- Без сахара и воды: старинный рецепт квашения капусты
- Маринованная капуста с болгарским перцем: рецепт вкусного овощного салата
- Ферментированная капуста: интересный рецепт от Евгения Клопотенко