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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Маринованная капуста быстрого приготовления

В этом рецепте капуста заливается горячим маринадом, что позволяет подавать блюдо уже через 2-3 часа.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
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Маринованная капуста быстрого приготовления

Маринованная капуста быстрого приготовления / © Credits

Маринованная капуста получается сочной и хрустящей.

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная — 1 кг;

  • морковь — 1 шт;

  • репчатый лук — 1 шт;

  • перец болгарский — 1 шт;

  • чеснок — 2-3 зубчика;

  • лавровый лист — 1 шт;

  • перец черный горошком — 5 шт.

Для маринада:

  • вода — 500 мл;

  • сахар — 2 ст л;

  • соль — 1 ст л (с верхом);

  • уксус столовый 9% — 70 мл;

  • растительное масло — 50 мл.

Приготовление

  1. Очистите капусту от верхних листьев и тонко нашинкуйте.

  2. Очистите от семян болгарский перец и нарежьте соломкой.

  3. Лук, морковь и чеснок очистите.

  4. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупную терку, чеснок пропустите через пресс.

  5. В миску выложите капусту, морковь, лук, перец болгарский, чеснок и слегка помните руками.

  6. Закипятите воду, всыпьте соль, сахар, добавьте лавровый лист, перец горошком.

  7. Влейте растительное масло, уксус, доведите до легкого кипения, перемешайте, чтобы растворились сахар и соль, залейте маринадом овощи.

  8. Накройте тарелкой и поставьте небольшой груз.

  9. Оставьте при комнатной температуре до полного остывания на 2-3 часа.

  10. Переложите капусту в стеклянную банку или в контейнер с плотной крышкой и храните в холодильнике.

Советы:

  • Столовый уксус можно заменить яблочным уксусом 90 мл.

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