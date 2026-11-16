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Маринованная капуста быстрого приготовления
В этом рецепте капуста заливается горячим маринадом, что позволяет подавать блюдо уже через 2-3 часа.
Маринованная капуста получается сочной и хрустящей.
Ингредиенты:
капуста белокочанная — 1 кг;
морковь — 1 шт;
репчатый лук — 1 шт;
перец болгарский — 1 шт;
чеснок — 2-3 зубчика;
лавровый лист — 1 шт;
перец черный горошком — 5 шт.
Для маринада:
вода — 500 мл;
сахар — 2 ст л;
соль — 1 ст л (с верхом);
уксус столовый 9% — 70 мл;
растительное масло — 50 мл.
Приготовление
Очистите капусту от верхних листьев и тонко нашинкуйте.
Очистите от семян болгарский перец и нарежьте соломкой.
Лук, морковь и чеснок очистите.
Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупную терку, чеснок пропустите через пресс.
В миску выложите капусту, морковь, лук, перец болгарский, чеснок и слегка помните руками.
Закипятите воду, всыпьте соль, сахар, добавьте лавровый лист, перец горошком.
Влейте растительное масло, уксус, доведите до легкого кипения, перемешайте, чтобы растворились сахар и соль, залейте маринадом овощи.
Накройте тарелкой и поставьте небольшой груз.
Оставьте при комнатной температуре до полного остывания на 2-3 часа.
Переложите капусту в стеклянную банку или в контейнер с плотной крышкой и храните в холодильнике.
Советы:
Столовый уксус можно заменить яблочным уксусом 90 мл.