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Маринованная капуста: рецепт вкусной и полезной закуски

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
183
Время на прочтение
1 мин
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Маринованная капуста: рецепт вкусной и полезной закуски

Фото: Credits

Это блюдо можно подавать в качестве закуски или как дополнение к гарниру.

Маринованная капуста – это витаминный зимний салат. Капуста с добавлением болгарского перца, лука, моркови отлично сочетается с мясными блюдами. 

Такую закуску очень удобно приготовить впрок перед праздниками. 

Ингредиенты: 

  • капуста – 1 кг
  • морковь – 1 шт.
  • перец болгарский – 2 шт.

Маринад:

  • вода – 500 мл
  • соль – 1 ст. л.
  • сахар – 4 ст. л.
  • уксус яблочный – 40 мл
  • чеснок – 2 зубчика
  • лавровый лист – 1 шт.
  • перец черный горошком – 6 шт.
  • гвоздика – 3 шт.
  • растительное масло – 60 мл

Приготовление:

Капусту нарежьте крупными кусочками, морковь натрите на крупной терке. Болгарский перец очистите от семечек и нарежьте тонкой соломкой, чеснок порежьте тонкими пластинками. Все перемешайте. Добавьте перец горошком, чеснок, гвоздику, лавровый лист.

Приготовьте маринад. В кипящую воду добавьте соль, сахар и подсолнечное масло. Доведите до кипения. Снимите с огня и добавьте уксус. Залейте капусту с морковью и перцем горячим маринадом. Когда капуста остынет, поставьте ее в холодильник на сутки.

Хрустящая маринованная капуста готова.

Советы:

  • Болгарский перец можно взять разного цвета.
  • Яблочный уксус можно заменить любым.
  • Маринованная капуста будет готова к употреблению через 12 часов.

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Дата публикации
Просмотры
183
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