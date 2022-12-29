Маринованная капуста: рецепт вкусной и полезной закуски

Это блюдо можно подавать в качестве закуски или как дополнение к гарниру.
Маринованная капуста – это витаминный зимний салат. Капуста с добавлением болгарского перца, лука, моркови отлично сочетается с мясными блюдами.
Такую закуску очень удобно приготовить впрок перед праздниками.
Ингредиенты:
- капуста – 1 кг
- морковь – 1 шт.
- перец болгарский – 2 шт.
Маринад:
- вода – 500 мл
- соль – 1 ст. л.
- сахар – 4 ст. л.
- уксус яблочный – 40 мл
- чеснок – 2 зубчика
- лавровый лист – 1 шт.
- перец черный горошком – 6 шт.
- гвоздика – 3 шт.
- растительное масло – 60 мл
Приготовление:
Капусту нарежьте крупными кусочками, морковь натрите на крупной терке. Болгарский перец очистите от семечек и нарежьте тонкой соломкой, чеснок порежьте тонкими пластинками. Все перемешайте. Добавьте перец горошком, чеснок, гвоздику, лавровый лист.
Приготовьте маринад. В кипящую воду добавьте соль, сахар и подсолнечное масло. Доведите до кипения. Снимите с огня и добавьте уксус. Залейте капусту с морковью и перцем горячим маринадом. Когда капуста остынет, поставьте ее в холодильник на сутки.
Хрустящая маринованная капуста готова.
Советы:
- Болгарский перец можно взять разного цвета.
- Яблочный уксус можно заменить любым.
- Маринованная капуста будет готова к употреблению через 12 часов.
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