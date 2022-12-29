Маринованная капуста: рецепт вкусной и полезной закуски

Это блюдо можно подавать в качестве закуски или как дополнение к гарниру.

Маринованная капуста – это витаминный зимний салат. Капуста с добавлением болгарского перца, лука, моркови отлично сочетается с мясными блюдами.

Такую закуску очень удобно приготовить впрок перед праздниками.

Ингредиенты:

капуста – 1 кг

морковь – 1 шт.

перец болгарский – 2 шт.

Маринад:

вода – 500 мл

соль – 1 ст. л.

сахар – 4 ст. л.

уксус яблочный – 40 мл

чеснок – 2 зубчика

лавровый лист – 1 шт.

перец черный горошком – 6 шт.

гвоздика – 3 шт.

растительное масло – 60 мл

Приготовление:

Капусту нарежьте крупными кусочками, морковь натрите на крупной терке. Болгарский перец очистите от семечек и нарежьте тонкой соломкой, чеснок порежьте тонкими пластинками. Все перемешайте. Добавьте перец горошком, чеснок, гвоздику, лавровый лист.

Приготовьте маринад. В кипящую воду добавьте соль, сахар и подсолнечное масло. Доведите до кипения. Снимите с огня и добавьте уксус. Залейте капусту с морковью и перцем горячим маринадом. Когда капуста остынет, поставьте ее в холодильник на сутки.

Хрустящая маринованная капуста готова.

Советы:

Болгарский перец можно взять разного цвета.

Яблочный уксус можно заменить любым.

Маринованная капуста будет готова к употреблению через 12 часов.

Читайте также: