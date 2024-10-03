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Маринованная капуста с болгарским перцем: рецепт вкусного овощного салата

Маринованная капуста с болгарским перцем: рецепт вкусного овощного салата

Маринованная капуста с перцем / Фото: Credits

Этот салат очень вкусный и идеально подходит как заготовка на зиму, что позволит вам наслаждаться овощами в течение всей зимы.

На странице viktoria_food0 показали, как приготовить вкусный маринованный салат с капустой и болгарским перцем, который можно консервировать в банки и оставить на зиму.

Ингредиенты

Капуста
2 кг
Болгарский перец
2 шт.
Морковь
2 шт.
Чеснок
3 зубчика
Вода
1 л
Соль
1,5 ст. л
Сахар
5 ст. л
Перец
10 горошин
Лавровый лист
2 шт.
Уксус
100 мл

Приготовление:

  • Нашинкуйте капусту, перец, нарежьте соломкой морковь и выдавите чеснок;
  • Смешайте все и можете придавить руками капусту;
  • Сделайте маринад: в воду добавьте соль, сахар, перец горошком, лавровый лист, растительное масло, уксус и доведите до кипения, затем снимите с огня;
  • Наполните банку капустой, хорошенько ее утрамбуйте и залейте горячим маринадом;
  • Накройте крышкой и охладите;
  • Поставьте в темное и холодное место в течение одного или двух дней.

Приятного аппетита!

@viktoria_food0 Маринованная капуста с болгарским перцем Рецепт рассчитан на 3-х литровую банку: ▫️2 кг капусты ▫️2 шт. болгарского перца ▫️2 шт. моркови ▫️3 зубчика чеснока Маринад: ▫️1 л воды ▫️1,5 ст.л соли ▫️5 ст.л сахара ▫️10 горошин перца ▫️2 лавровых листочка ▫️100 мл масла #рецепт # сок капуста #маринованакапуста #рецептик ♬ оригинальный звук — Виктория‍

Приготовление маринованного салата с капустой и болгарским перцем – это простой и вкусный способ сохранить сезонные овощи на зиму. Благодаря этому рецепту вы сможете наслаждаться свежим вкусом даже в холодные зимние дни.

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