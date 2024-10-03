Маринованная капуста с болгарским перцем: рецепт вкусного овощного салата

Этот салат очень вкусный и идеально подходит как заготовка на зиму, что позволит вам наслаждаться овощами в течение всей зимы.

На странице viktoria_food0 показали, как приготовить вкусный маринованный салат с капустой и болгарским перцем, который можно консервировать в банки и оставить на зиму.

Ингредиенты Капуста 2 кг Болгарский перец 2 шт. Морковь 2 шт. Чеснок 3 зубчика Вода 1 л Соль 1,5 ст. л Сахар 5 ст. л Перец 10 горошин Лавровый лист 2 шт. Уксус 100 мл

Приготовление:

Нашинкуйте капусту, перец, нарежьте соломкой морковь и выдавите чеснок;

Смешайте все и можете придавить руками капусту;

Сделайте маринад: в воду добавьте соль, сахар, перец горошком, лавровый лист, растительное масло, уксус и доведите до кипения, затем снимите с огня;

Наполните банку капустой, хорошенько ее утрамбуйте и залейте горячим маринадом;

Накройте крышкой и охладите;

Поставьте в темное и холодное место в течение одного или двух дней.

Приятного аппетита!

Приготовление маринованного салата с капустой и болгарским перцем – это простой и вкусный способ сохранить сезонные овощи на зиму. Благодаря этому рецепту вы сможете наслаждаться свежим вкусом даже в холодные зимние дни.

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