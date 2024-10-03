Маринованная капуста с болгарским перцем: рецепт вкусного овощного салата

Этот салат очень вкусный и идеально подходит как заготовка на зиму, что позволит вам наслаждаться овощами в течение всей зимы.
На странице viktoria_food0 показали, как приготовить вкусный маринованный салат с капустой и болгарским перцем, который можно консервировать в банки и оставить на зиму.
Ингредиенты
- Капуста
- 2 кг
- Болгарский перец
- 2 шт.
- Морковь
- 2 шт.
- Чеснок
- 3 зубчика
- Вода
- 1 л
- Соль
- 1,5 ст. л
- Сахар
- 5 ст. л
- Перец
- 10 горошин
- Лавровый лист
- 2 шт.
- Уксус
- 100 мл
Приготовление:
- Нашинкуйте капусту, перец, нарежьте соломкой морковь и выдавите чеснок;
- Смешайте все и можете придавить руками капусту;
- Сделайте маринад: в воду добавьте соль, сахар, перец горошком, лавровый лист, растительное масло, уксус и доведите до кипения, затем снимите с огня;
- Наполните банку капустой, хорошенько ее утрамбуйте и залейте горячим маринадом;
- Накройте крышкой и охладите;
- Поставьте в темное и холодное место в течение одного или двух дней.
Приятного аппетита!
@viktoria_food0 Маринованная капуста с болгарским перцем Рецепт рассчитан на 3-х литровую банку: ▫️2 кг капусты ▫️2 шт. болгарского перца ▫️2 шт. моркови ▫️3 зубчика чеснока Маринад: ▫️1 л воды ▫️1,5 ст.л соли ▫️5 ст.л сахара ▫️10 горошин перца ▫️2 лавровых листочка ▫️100 мл масла #рецепт # сок капуста #маринованакапуста #рецептик ♬ оригинальный звук — Виктория
Приготовление маринованного салата с капустой и болгарским перцем – это простой и вкусный способ сохранить сезонные овощи на зиму. Благодаря этому рецепту вы сможете наслаждаться свежим вкусом даже в холодные зимние дни.
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