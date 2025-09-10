Маринованная капуста со свеклой и морковью: интересный рецепт

Маринованная капуста со свеклой и морковью / © www.credits

Такая капуста пригодится как в будни, так и на праздники, ведь она прекрасно сочетается с мясными и рыбными блюдами, подходит как закуска под картофель, каши или просто с хлебом. Рецептом ее приготовления поделились на странице Буде смачно разом.

Осень — лучшее время, чтобы заготовить эту вкуснятину, ведь все ингредиенты доступные и свежие. А главное, вы точно будете знать, что в вашей банке нет никаких консервантов или «химии».

Ингредиенты Капуста 1,5 кг Морковь 1 шт. Свекла 2 шт. Вода 1,5 л Сахар 6 ст. л. Соль 3 ст. л. Масло 150 мл Яблочный уксус 150 мл Приправа для малосольных огурцов 2 ст. л. Чеснок Острый перец

Приготовление

Капусту нарежьте крупными квадратными кусочками. Морковь и свеклу натрите на крупной терке или нарежьте тонкими слайсами. В подготовленную банку или кастрюлю выкладывайте слоями капусту, морковь и свеклу, пока не закончатся все овощи. В сотейнике смешайте воду, соль, сахар, приправу, масло и яблочный уксус. Доведите до кипения, чтобы все кристаллы растворились. Горячим маринадом залейте подготовленные овощи. Сверху накройте тарелкой и поставьте небольшой груз. Оставьте капусту при комнатной температуре на 6-8 часов, а затем перенесите в холодильник. Лучше всего подходит на следующий день, когда овощи полностью пропитаются маринадом.

Советы

Если любите острые закуски — добавьте в маринад несколько кусочков чили или чеснок.

Чтобы капуста была еще более хрустящей, используйте поздние сорта с плотной кочерыжкой.

Хранить закуску можно в холодильнике до 2 недель, но обычно она исчезает значительно быстрее.

Маринованная капуста со свеклой и морковью — это не только вкусно, но и полезно. Она поддержит иммунитет, разнообразит рацион и добавит ярких красок вашему столу. Такое блюдо станет любимым как для семейных ужинов, так и для праздничных застолий.