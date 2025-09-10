ТСН в социальных сетях

Рецепты
157
2 мин

Маринованная капуста со свеклой и морковью: интересный рецепт

Маринованная капуста со свеклой и морковью — это блюдо, которое всегда украсит ваш стол, ведь она яркая, хрустящая, сочная и одновременно чрезвычайно полезная.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
6 час. 30 мин.
72 ккал
Такая капуста пригодится как в будни, так и на праздники, ведь она прекрасно сочетается с мясными и рыбными блюдами, подходит как закуска под картофель, каши или просто с хлебом. Рецептом ее приготовления поделились на странице Буде смачно разом.

Осень — лучшее время, чтобы заготовить эту вкуснятину, ведь все ингредиенты доступные и свежие. А главное, вы точно будете знать, что в вашей банке нет никаких консервантов или «химии».

Ингредиенты

Капуста
1,5 кг
Морковь
1 шт.
Свекла
2 шт.
Вода
1,5 л
Сахар
6 ст. л.
Соль
3 ст. л.
Масло
150 мл
Яблочный уксус
150 мл
Приправа для малосольных огурцов
2 ст. л.
Чеснок
Острый перец

Приготовление

  1. Капусту нарежьте крупными квадратными кусочками. Морковь и свеклу натрите на крупной терке или нарежьте тонкими слайсами.

  2. В подготовленную банку или кастрюлю выкладывайте слоями капусту, морковь и свеклу, пока не закончатся все овощи.

  3. В сотейнике смешайте воду, соль, сахар, приправу, масло и яблочный уксус. Доведите до кипения, чтобы все кристаллы растворились.

  4. Горячим маринадом залейте подготовленные овощи. Сверху накройте тарелкой и поставьте небольшой груз.

  5. Оставьте капусту при комнатной температуре на 6-8 часов, а затем перенесите в холодильник. Лучше всего подходит на следующий день, когда овощи полностью пропитаются маринадом.

Советы

  • Если любите острые закуски — добавьте в маринад несколько кусочков чили или чеснок.

  • Чтобы капуста была еще более хрустящей, используйте поздние сорта с плотной кочерыжкой.

  • Хранить закуску можно в холодильнике до 2 недель, но обычно она исчезает значительно быстрее.

Маринованная капуста со свеклой и морковью — это не только вкусно, но и полезно. Она поддержит иммунитет, разнообразит рацион и добавит ярких красок вашему столу. Такое блюдо станет любимым как для семейных ужинов, так и для праздничных застолий.

