Маринованная капуста со свеклой и морковью: интересный рецепт
Маринованная капуста со свеклой и морковью — это блюдо, которое всегда украсит ваш стол, ведь она яркая, хрустящая, сочная и одновременно чрезвычайно полезная.
Такая капуста пригодится как в будни, так и на праздники, ведь она прекрасно сочетается с мясными и рыбными блюдами, подходит как закуска под картофель, каши или просто с хлебом. Рецептом ее приготовления поделились на странице Буде смачно разом.
Осень — лучшее время, чтобы заготовить эту вкуснятину, ведь все ингредиенты доступные и свежие. А главное, вы точно будете знать, что в вашей банке нет никаких консервантов или «химии».
Ингредиенты
- Капуста
- 1,5 кг
- Морковь
- 1 шт.
- Свекла
- 2 шт.
- Вода
- 1,5 л
- Сахар
- 6 ст. л.
- Соль
- 3 ст. л.
- Масло
- 150 мл
- Яблочный уксус
- 150 мл
- Приправа для малосольных огурцов
- 2 ст. л.
- Чеснок
-
- Острый перец
-
Приготовление
Капусту нарежьте крупными квадратными кусочками. Морковь и свеклу натрите на крупной терке или нарежьте тонкими слайсами.
В подготовленную банку или кастрюлю выкладывайте слоями капусту, морковь и свеклу, пока не закончатся все овощи.
В сотейнике смешайте воду, соль, сахар, приправу, масло и яблочный уксус. Доведите до кипения, чтобы все кристаллы растворились.
Горячим маринадом залейте подготовленные овощи. Сверху накройте тарелкой и поставьте небольшой груз.
Оставьте капусту при комнатной температуре на 6-8 часов, а затем перенесите в холодильник. Лучше всего подходит на следующий день, когда овощи полностью пропитаются маринадом.
Советы
Если любите острые закуски — добавьте в маринад несколько кусочков чили или чеснок.
Чтобы капуста была еще более хрустящей, используйте поздние сорта с плотной кочерыжкой.
Хранить закуску можно в холодильнике до 2 недель, но обычно она исчезает значительно быстрее.
Маринованная капуста со свеклой и морковью — это не только вкусно, но и полезно. Она поддержит иммунитет, разнообразит рацион и добавит ярких красок вашему столу. Такое блюдо станет любимым как для семейных ужинов, так и для праздничных застолий.