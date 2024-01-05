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Маринованная капуста со свеклой: очень простой рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
323
Время на прочтение
1 мин
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Маринованная капуста со свеклой: очень простой рецепт

Маринованная капуста со свеклой / Фото: Credits

Приготовьте к своему столу простой рецепт хрустящей, маринованной капусты со свеклой и морковью. Красный сок свеклы окрасит белокочанную капусту в ярко-бордовый цвет.

Нарежьте овощи, переложите слоями, залейте кипящим маринадом и уже через сутки блюдо можно подавать на стол.

Ингредиенты: 

  • капуста белокочанная – 1 кг
  • морковь – 1 шт.
  • свекла – 1 шт.
  • чеснок – 3 зубчик
  • перец острый – 1 стручок

Маринад: 

  • вода – 0,5 л
  • сахар – 75 г
  • столовый уксус – 75 мл
  • соль – 1 ст. л. (с горкой)
  • лавровый лист – 1 шт.
  • душистый перец – 3 шт.

Приготовление:

  1. Капусту нарежьте на квадратики, кочерыжку вырежьте.
  2. Морковь нарежьте тонкими кружками, свеклу – соломкой.
  3. Выкладывайте в кастрюлю слоями капусту, морковь, свеклу, пока не закончатся овощи. Каждый слой посыпайте нарезанными пластинками чесноком. Положите острый перец.
  4. Для маринада в сотейнике соедините сахар, соль, перец, лавровый лист, влейте воду и доведите до кипения. Снимите маринад с плиты, влейте в него уксус. Перемешайте.
  5. Залейте маринадом овощи. Сверху накройте тарелкой и положите небольшой груз. Оставьте капусту при комнатной температуре.

Советы:

  • Столовый уксус можно заменить яблочным.

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Дата публикации
Просмотры
323
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