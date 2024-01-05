Маринованная капуста со свеклой: очень простой рецепт

Приготовьте к своему столу простой рецепт хрустящей, маринованной капусты со свеклой и морковью. Красный сок свеклы окрасит белокочанную капусту в ярко-бордовый цвет.
Нарежьте овощи, переложите слоями, залейте кипящим маринадом и уже через сутки блюдо можно подавать на стол.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная – 1 кг
- морковь – 1 шт.
- свекла – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчик
- перец острый – 1 стручок
Маринад:
- вода – 0,5 л
- сахар – 75 г
- столовый уксус – 75 мл
- соль – 1 ст. л. (с горкой)
- лавровый лист – 1 шт.
- душистый перец – 3 шт.
Приготовление:
- Капусту нарежьте на квадратики, кочерыжку вырежьте.
- Морковь нарежьте тонкими кружками, свеклу – соломкой.
- Выкладывайте в кастрюлю слоями капусту, морковь, свеклу, пока не закончатся овощи. Каждый слой посыпайте нарезанными пластинками чесноком. Положите острый перец.
- Для маринада в сотейнике соедините сахар, соль, перец, лавровый лист, влейте воду и доведите до кипения. Снимите маринад с плиты, влейте в него уксус. Перемешайте.
- Залейте маринадом овощи. Сверху накройте тарелкой и положите небольшой груз. Оставьте капусту при комнатной температуре.
Советы:
- Столовый уксус можно заменить яблочным.
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