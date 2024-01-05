Маринованная капуста со свеклой: очень простой рецепт

Приготовьте к своему столу простой рецепт хрустящей, маринованной капусты со свеклой и морковью. Красный сок свеклы окрасит белокочанную капусту в ярко-бордовый цвет.

Нарежьте овощи, переложите слоями, залейте кипящим маринадом и уже через сутки блюдо можно подавать на стол.

Ингредиенты:

капуста белокочанная – 1 кг

морковь – 1 шт.

свекла – 1 шт.

чеснок – 3 зубчик

перец острый – 1 стручок

Маринад:

вода – 0,5 л

сахар – 75 г

столовый уксус – 75 мл

соль – 1 ст. л. (с горкой)

лавровый лист – 1 шт.

душистый перец – 3 шт.

Приготовление:

Капусту нарежьте на квадратики, кочерыжку вырежьте. Морковь нарежьте тонкими кружками, свеклу – соломкой. Выкладывайте в кастрюлю слоями капусту, морковь, свеклу, пока не закончатся овощи. Каждый слой посыпайте нарезанными пластинками чесноком. Положите острый перец. Для маринада в сотейнике соедините сахар, соль, перец, лавровый лист, влейте воду и доведите до кипения. Снимите маринад с плиты, влейте в него уксус. Перемешайте. Залейте маринадом овощи. Сверху накройте тарелкой и положите небольшой груз. Оставьте капусту при комнатной температуре.

Советы:

Столовый уксус можно заменить яблочным.

Читайте также: