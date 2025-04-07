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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
72
Время на прочтение
2 мин

Маринованная магнолия: рецепт оригинальной закуски

Этот рецепт открывает совершенно новую грань вкуса: цветочный, свежий, несколько пряный и деликатно-сладкий – идеальный аккомпанемент к азиатским блюдам, салатам или бутербродам.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
4 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
25 ккал
Маринованная магнолия

Маринованная магнолия / © Associated Press

Весна — пора, когда природа расцветает во всей своей красоте. В центре этого нежного пробуждения — магнолия. Она не только украшение сада, но и новый фаворит в гастрономическом мире. Один из самых оригинальных способов ее приготовления — маринование, об этом рассказало издание Planthooduk.

Что нужно знать перед приготовлением

Лепестки магнолии — съедобные, с мягким ароматом и легкой горчинкой. В восточных странах их давно добавляют в чай, джемы и салаты. В маринованном виде они напоминают имбирь, но имеют более нежный, цветочный вкусовой оттенок. Лучше всего собирать лепестки из экологически чистых деревьев, которые растут как можно дальше от дорог и промышленных зон.

Ингредиенты

Свежесобранные цветы магнолии (лепестки)
5–6шт.
Яблочный или винный уксус
200 мл
Агавовый сироп (можно заменить на мед)
20 мл
Морская соль
1 ч. л
Питьевая вода
100 мл

Приготовление

  1. Аккуратно разберите цветки и отделите лепестки.

  2. Промойте их под струей холодной воды, чтобы смыть пыль и насекомых, а затем аккуратно высушите на полотенце.

  3. В небольшой кастрюле смешайте уксус, сироп агавы и соль. Нагрейте на слабом огне до полного растворения соли, но не доводите до кипения. Отставьте охладиться.

  4. Выложите лепестки в стерилизованную банку. Залейте их охлажденным маринадом, добавьте воды, чтобы полностью покрыть лепестки. При необходимости прижмите их ложкой или положите сверху чистый утяжелитель — это позволит сохранить яркий цвет и предотвратить окисление.

  5. Закройте банку крышкой и оставьте на кухонном столе на 4-6 часов. Затем поставьте в холодильник.

Лучше всего после суток маринования.

Храните в холодильнике до 2 недель.

Как подавать

Маринованная магнолия — изящное дополнение к:

  • суши или роллов вместо имбиря;

  • рисовых блюд с овощами или морепродуктами;

  • бутербродов с козьим сыром;

  • салатов с цитрусовыми или авокадо;

  • закусок с рыбой, например лососем или тунцом;

  • дегустационных сырных досок — она прекрасно сочетается с мягкими сырами.

В последние годы кулинария стремительно движется к натуральности, сезонности и неожиданным ингредиентам. Салаты с фиалками, торты с лавандой, чаи с лепестками роз — теперь в тренде и маринованные цветы. Это не только красиво, но вкусно и полезно.

Маринованная магнолия — это о нежности. В момент, когда весна становится едой, а лепестки — ингредиентом кулинарного вдохновения. Стоит попробовать и этот цветочный деликатес станет вашей новой гастрономической привычкой.

Дата публикации
Количество просмотров
72
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