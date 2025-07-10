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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
97
Время на прочтение
2 мин

Маринованная моцарелла: рецепт оригинальной закуски

В мире гастрономических изысков есть закуски, которые не только вкусные, но и элегантные. И одна из таких — маринованная моцарелла.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
3 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
358 ккал
Маринованная моцарелла

Маринованная моцарелла / © Credits

Это идеальный вариант для аперитива, винной вечеринки или легкого перекуса дома. А еще — это прекрасная альтернатива обычным сырным нарезкам, к которым мы уже привыкли. Сегодня делимся рецептом от фудблогера VD Necrasova, которая рассказала, как приготовить нежную моцареллу в пряном маринаде с базиликом, чесноком и паприкой. И поверьте — это именно та закуска, которую ваши гости съедят первой.

Ингредиенты

Мини моцарелла
375 г
Свежий базилик
20 г
Чеснок
2 зубчика
Горький перец чили
½ шт.
Сушеный орегано
1 ч. л
Сладкая паприка
1 ч. л
Оливковое масло
100 мл
Винный уксус
1 ст. л
Соль
Черный перец

Приготовление

  1. Выньте шарики моцареллы из рассола и оставьте в сите на 5-10 мин, чтобы стекла лишняя влага. Если вы используете большую моцареллу, нарежьте ее на небольшие кубики или кусочки.

  2. В глубокой миске смешайте измельченный базилик, чеснок, острый перец, орегано, паприку, соль и перец.

  3. Добавьте оливковое масло и винный уксус, все тщательно перемешайте. Маринад должен иметь яркий аромат и насыщенный вкус. Можно добавить несколько веточек розмарина или цедру лимона для еще лучшего аромата.

  4. Положите моцареллу в чистую банку или герметичный контейнер.

  5. Залейте маринадом так, чтобы сыр полностью покрылся смесью.

  6. Хорошо встряхните банку или осторожно перемешайте ложкой.

  7. Закройте крышкой и оставьте на 1-1,5 часа при комнатной температуре или на ночь в холодильнике, если готовите заранее.

Подача

  • в маленьких порционных стаканчиках для праздничного фуршета

  • на шпажках с томатами черри и листьями базилика, как мини-версия салата Капрезе

  • к бокалу белого или игристого вина

  • как дополнение к сырной доске или брускетте

Маринованная моцарелла — это быстрая, стильная и невероятно вкусная закуска, которая не требует кулинарного опыта, но производит впечатление ресторанного уровня. Попробуйте приготовить и эта закуска станет вашим хитом на любом празднике.

Приятного аппетита!

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