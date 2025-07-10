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Маринованная моцарелла: рецепт оригинальной закуски
В мире гастрономических изысков есть закуски, которые не только вкусные, но и элегантные. И одна из таких — маринованная моцарелла.
Это идеальный вариант для аперитива, винной вечеринки или легкого перекуса дома. А еще — это прекрасная альтернатива обычным сырным нарезкам, к которым мы уже привыкли. Сегодня делимся рецептом от фудблогера VD Necrasova, которая рассказала, как приготовить нежную моцареллу в пряном маринаде с базиликом, чесноком и паприкой. И поверьте — это именно та закуска, которую ваши гости съедят первой.
Ингредиенты
- Мини моцарелла
- 375 г
- Свежий базилик
- 20 г
- Чеснок
- 2 зубчика
- Горький перец чили
- ½ шт.
- Сушеный орегано
- 1 ч. л
- Сладкая паприка
- 1 ч. л
- Оливковое масло
- 100 мл
- Винный уксус
- 1 ст. л
- Соль
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- Черный перец
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Приготовление
Выньте шарики моцареллы из рассола и оставьте в сите на 5-10 мин, чтобы стекла лишняя влага. Если вы используете большую моцареллу, нарежьте ее на небольшие кубики или кусочки.
В глубокой миске смешайте измельченный базилик, чеснок, острый перец, орегано, паприку, соль и перец.
Добавьте оливковое масло и винный уксус, все тщательно перемешайте. Маринад должен иметь яркий аромат и насыщенный вкус. Можно добавить несколько веточек розмарина или цедру лимона для еще лучшего аромата.
Положите моцареллу в чистую банку или герметичный контейнер.
Залейте маринадом так, чтобы сыр полностью покрылся смесью.
Хорошо встряхните банку или осторожно перемешайте ложкой.
Закройте крышкой и оставьте на 1-1,5 часа при комнатной температуре или на ночь в холодильнике, если готовите заранее.
Подача
в маленьких порционных стаканчиках для праздничного фуршета
на шпажках с томатами черри и листьями базилика, как мини-версия салата Капрезе
к бокалу белого или игристого вина
как дополнение к сырной доске или брускетте
Маринованная моцарелла — это быстрая, стильная и невероятно вкусная закуска, которая не требует кулинарного опыта, но производит впечатление ресторанного уровня. Попробуйте приготовить и эта закуска станет вашим хитом на любом празднике.
Приятного аппетита!