Маринованная моцарелла: рецепт оригинальной закуски

Маринованная моцарелла / © Credits

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Это идеальный вариант для аперитива, винной вечеринки или легкого перекуса дома. А еще — это прекрасная альтернатива обычным сырным нарезкам, к которым мы уже привыкли. Сегодня делимся рецептом от фудблогера VD Necrasova, которая рассказала, как приготовить нежную моцареллу в пряном маринаде с базиликом, чесноком и паприкой. И поверьте — это именно та закуска, которую ваши гости съедят первой.

Ингредиенты Мини моцарелла 375 г Свежий базилик 20 г Чеснок 2 зубчика Горький перец чили ½ шт. Сушеный орегано 1 ч. л Сладкая паприка 1 ч. л Оливковое масло 100 мл Винный уксус 1 ст. л Соль Черный перец

Приготовление

Выньте шарики моцареллы из рассола и оставьте в сите на 5-10 мин, чтобы стекла лишняя влага. Если вы используете большую моцареллу, нарежьте ее на небольшие кубики или кусочки. В глубокой миске смешайте измельченный базилик, чеснок, острый перец, орегано, паприку, соль и перец. Добавьте оливковое масло и винный уксус, все тщательно перемешайте. Маринад должен иметь яркий аромат и насыщенный вкус. Можно добавить несколько веточек розмарина или цедру лимона для еще лучшего аромата. Положите моцареллу в чистую банку или герметичный контейнер. Залейте маринадом так, чтобы сыр полностью покрылся смесью. Хорошо встряхните банку или осторожно перемешайте ложкой. Закройте крышкой и оставьте на 1-1,5 часа при комнатной температуре или на ночь в холодильнике, если готовите заранее.

Подача

в маленьких порционных стаканчиках для праздничного фуршета

на шпажках с томатами черри и листьями базилика, как мини-версия салата Капрезе

к бокалу белого или игристого вина

как дополнение к сырной доске или брускетте

Маринованная моцарелла — это быстрая, стильная и невероятно вкусная закуска, которая не требует кулинарного опыта, но производит впечатление ресторанного уровня. Попробуйте приготовить и эта закуска станет вашим хитом на любом празднике.

Приятного аппетита!

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