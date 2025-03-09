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Маринованная мойва: домашний рецепт популярной закуски

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
217 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
103
Время на прочтение
1 мин
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Маринованная мойва: домашний рецепт популярной закуски

Маринованная мойва / Фото: Credits

Замаринуйте в домашних условиях мойву, которая получается в меру соленой и пикантной за счет лука и специй.

Мойва будет прекрасным дополнением к любому картофелю и получится не только дешевле магазинной, но намного вкуснее и ароматнее.

Ингредиенты

мойва
500 г
вода
500 г
лук репчатый
1 шт.
кориандр в зернах
3 шт.
лавровый лист
2 шт.
перец душистый
3 шт.
перец черный горошком
5 шт.
уксус 9%
1,5 ст. л.
соль
1,5 ст. л.
растительное масло
2 ст. л.
  1. В кастрюле закипятите воду, добавьте кориандр, лавровый лист, перец душистый, перец горошком, соль и проварите пару минут. Остудите, затем добавьте уксус и растительное масло.
  2. Лук очистите, промойте и нарежьте полукольцами.
  3. Мойву заранее разморозьте, отрежьте головы, разрежьте брюшки, удалите внутренности и черную пленку. Промойте под проточной водой.
  4. Уложите мойву в стеклянную емкость, равномерно перекладывая слои рыбы луком и залейте маринадом. Накройте плотно пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 24 часа.

Советы:

  • Такая рыбка может храниться в холодильнике две недели.

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