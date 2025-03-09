Маринованная мойва: домашний рецепт популярной закуски

Замаринуйте в домашних условиях мойву, которая получается в меру соленой и пикантной за счет лука и специй.

Мойва будет прекрасным дополнением к любому картофелю и получится не только дешевле магазинной, но намного вкуснее и ароматнее.

Ингредиенты мойва 500 г вода 500 г лук репчатый 1 шт. кориандр в зернах 3 шт. лавровый лист 2 шт. перец душистый 3 шт. перец черный горошком 5 шт. уксус 9% 1,5 ст. л. соль 1,5 ст. л. растительное масло 2 ст. л.

В кастрюле закипятите воду, добавьте кориандр, лавровый лист, перец душистый, перец горошком, соль и проварите пару минут. Остудите, затем добавьте уксус и растительное масло. Лук очистите, промойте и нарежьте полукольцами. Мойву заранее разморозьте, отрежьте головы, разрежьте брюшки, удалите внутренности и черную пленку. Промойте под проточной водой. Уложите мойву в стеклянную емкость, равномерно перекладывая слои рыбы луком и залейте маринадом. Накройте плотно пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 24 часа.

Советы:

Такая рыбка может храниться в холодильнике две недели.

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