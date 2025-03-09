Маринованная мойва: домашний рецепт популярной закуски

Замаринуйте в домашних условиях мойву, которая получается в меру соленой и пикантной за счет лука и специй.
Мойва будет прекрасным дополнением к любому картофелю и получится не только дешевле магазинной, но намного вкуснее и ароматнее.
Ингредиенты
- мойва
- 500 г
- вода
- 500 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- кориандр в зернах
- 3 шт.
- лавровый лист
- 2 шт.
- перец душистый
- 3 шт.
- перец черный горошком
- 5 шт.
- уксус 9%
- 1,5 ст. л.
- соль
- 1,5 ст. л.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- В кастрюле закипятите воду, добавьте кориандр, лавровый лист, перец душистый, перец горошком, соль и проварите пару минут. Остудите, затем добавьте уксус и растительное масло.
- Лук очистите, промойте и нарежьте полукольцами.
- Мойву заранее разморозьте, отрежьте головы, разрежьте брюшки, удалите внутренности и черную пленку. Промойте под проточной водой.
- Уложите мойву в стеклянную емкость, равномерно перекладывая слои рыбы луком и залейте маринадом. Накройте плотно пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 24 часа.
Советы:
- Такая рыбка может храниться в холодильнике две недели.
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