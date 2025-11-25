Маринованная скумбрия: интересный рецепт закуски

Маринованная скумбрия tiktok.com_foodblog_kristi

Скумбрия сочная, ароматная, нежная и одновременно удивительно универсальная. Вы можете подать ее как закуску к праздничному столу, сделать частью полезного ланча или добавить к классическому тосту с крем-сыром и укропом.

Фудблогерка со страницы foodblog_kristi поделилась рецептом, который уже успел получить трендовый статус в соцсетях, как превратить обычную скумбрию в идеальный кулинарный акцент в вашем меню.

Эта рыба — чемпион по содержанию омега-3, витаминов D и B12. Она улучшает работу сердца, поддерживает красоту кожи, а также легко усваивается. Маринование делает ее более нежной, ароматной и, что немаловажно, безопасной для хранения.

Ингредиенты

Рыба

Скумбрия 2 шт. (примерно 1 кг)

Лук 2 шт.

Маринад

Вода 600 мл

Соль 3 ст. л

Сахар 1,5 ст. л

Растительное масло 2 ст. л

Уксус 2 ст. л

Кориандр 0,5 ч. л

Перец горошком 0,5 ч. л

Лавровый лист 3 шт.

Приготовление

Очистите скумбрию, удалите внутренности и промойте. Нарежьте ее порционными кусочками. Лук нарежьте кольцами, он придаст маринаду нежной сладости. В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, специи и лавровый лист. Доведите до кипения, снимите с огня, добавьте масло и уксус. Дайте остыть, ведь горячий маринад может преждевременно «приготовить» рыбу, а нам нужен именно процесс холодного маринования. Выложите слоями рыбу и лук в контейнер и залейте холодным маринадом. Закройте контейнер и поставьте в холодильник на 24 часа. После этого скумбрия будет готова — ароматная, свежая, нежная.

Подача

с теплым багетом и мягким сливочным сыром;

в сочетании с печеным картофелем и зеленью;

как часть бранча: тосты, яйца пашот, немного каперсов;

в качестве закуски с лимоном и красным луком.

Чем тоньше нарезанные кусочки рыбы — тем быстрее и равномернее она промаринуется, но не делайте их слишком тонкими, чтобы скумбрия оставалась сочной.