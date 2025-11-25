- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 143
- Время на прочтение
- 2 мин
Маринованная скумбрия: интересный рецепт закуски
Маринованная скумбрия — это тот самый рецепт, который удачно балансирует между домашней простотой и ресторанной изысканностью.
Скумбрия сочная, ароматная, нежная и одновременно удивительно универсальная. Вы можете подать ее как закуску к праздничному столу, сделать частью полезного ланча или добавить к классическому тосту с крем-сыром и укропом.
Фудблогерка со страницы foodblog_kristi поделилась рецептом, который уже успел получить трендовый статус в соцсетях, как превратить обычную скумбрию в идеальный кулинарный акцент в вашем меню.
Эта рыба — чемпион по содержанию омега-3, витаминов D и B12. Она улучшает работу сердца, поддерживает красоту кожи, а также легко усваивается. Маринование делает ее более нежной, ароматной и, что немаловажно, безопасной для хранения.
Ингредиенты
Рыба
Скумбрия 2 шт. (примерно 1 кг)
Лук 2 шт.
Маринад
Вода 600 мл
Соль 3 ст. л
Сахар 1,5 ст. л
Растительное масло 2 ст. л
Уксус 2 ст. л
Кориандр 0,5 ч. л
Перец горошком 0,5 ч. л
Лавровый лист 3 шт.
Приготовление
Очистите скумбрию, удалите внутренности и промойте. Нарежьте ее порционными кусочками.
Лук нарежьте кольцами, он придаст маринаду нежной сладости.
В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, специи и лавровый лист.
Доведите до кипения, снимите с огня, добавьте масло и уксус.
Дайте остыть, ведь горячий маринад может преждевременно «приготовить» рыбу, а нам нужен именно процесс холодного маринования.
Выложите слоями рыбу и лук в контейнер и залейте холодным маринадом.
Закройте контейнер и поставьте в холодильник на 24 часа.
После этого скумбрия будет готова — ароматная, свежая, нежная.
Подача
с теплым багетом и мягким сливочным сыром;
в сочетании с печеным картофелем и зеленью;
как часть бранча: тосты, яйца пашот, немного каперсов;
в качестве закуски с лимоном и красным луком.
Чем тоньше нарезанные кусочки рыбы — тем быстрее и равномернее она промаринуется, но не делайте их слишком тонкими, чтобы скумбрия оставалась сочной.