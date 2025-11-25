ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
143
Время на прочтение
2 мин

Маринованная скумбрия: интересный рецепт закуски

Маринованная скумбрия — это тот самый рецепт, который удачно балансирует между домашней простотой и ресторанной изысканностью.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Маринованная скумбрия tiktok.com_foodblog_kristi

Маринованная скумбрия tiktok.com_foodblog_kristi

Скумбрия сочная, ароматная, нежная и одновременно удивительно универсальная. Вы можете подать ее как закуску к праздничному столу, сделать частью полезного ланча или добавить к классическому тосту с крем-сыром и укропом.

Фудблогерка со страницы foodblog_kristi поделилась рецептом, который уже успел получить трендовый статус в соцсетях, как превратить обычную скумбрию в идеальный кулинарный акцент в вашем меню.

Эта рыба — чемпион по содержанию омега-3, витаминов D и B12. Она улучшает работу сердца, поддерживает красоту кожи, а также легко усваивается. Маринование делает ее более нежной, ароматной и, что немаловажно, безопасной для хранения.

Ингредиенты

Рыба

  • Скумбрия 2 шт. (примерно 1 кг)

  • Лук 2 шт.

Маринад

  • Вода 600 мл

  • Соль 3 ст. л

  • Сахар 1,5 ст. л

  • Растительное масло 2 ст. л

  • Уксус 2 ст. л

  • Кориандр 0,5 ч. л

  • Перец горошком 0,5 ч. л

  • Лавровый лист 3 шт.

Приготовление

  1. Очистите скумбрию, удалите внутренности и промойте. Нарежьте ее порционными кусочками.

  2. Лук нарежьте кольцами, он придаст маринаду нежной сладости.

  3. В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, специи и лавровый лист.

  4. Доведите до кипения, снимите с огня, добавьте масло и уксус.

  5. Дайте остыть, ведь горячий маринад может преждевременно «приготовить» рыбу, а нам нужен именно процесс холодного маринования.

  6. Выложите слоями рыбу и лук в контейнер и залейте холодным маринадом.

  7. Закройте контейнер и поставьте в холодильник на 24 часа.

  8. После этого скумбрия будет готова — ароматная, свежая, нежная.

Подача

  • с теплым багетом и мягким сливочным сыром;

  • в сочетании с печеным картофелем и зеленью;

  • как часть бранча: тосты, яйца пашот, немного каперсов;

  • в качестве закуски с лимоном и красным луком.

Чем тоньше нарезанные кусочки рыбы — тем быстрее и равномернее она промаринуется, но не делайте их слишком тонкими, чтобы скумбрия оставалась сочной.

Дата публикации
Количество просмотров
143
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie