Маринованная скумбрия: рецепт невероятно вкусной домашней закуски

Маринованная скумбрия / © Credits

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На странице VD Necrasova рассказали о рецепте маринованной скумбрии, который легко повторить даже тем, кто только начинает готовить рыбные блюда. У маринованной скумбрии домашнего приготовления есть несколько преимуществ:

Вы точно знаете, какие ингредиенты используются.

Можете регулировать вкус: сделать рыбу более пряной, пикантной или более мягкой.

Домашний маринад позволяет сберечь максимум полезных веществ.

Ингредиенты

Для основания

Скумбрия 2 тушки

Лимон ½ шт.

Лук репчатый (большой) 1 шт.

Для маринада

Соль 1 ст. л

Сахар 1 ч.л. л

Зерна кориандра 0,5ч. л

Зерна горчицы 0,5ч. л

Черный перец горошком 1 ч. л

Лавровый лист 3 шт.

Масло 130 мл

Столовый уксус 9% 40 мл

Кетчуп 200 г

Вода 40 мл

Приготовление

Скумбрию разморозьте в холодильнике, чтобы сохранить текстуру. Отрежьте хвостовую часть и удалите остатки внутренностей (если нужно). Тушки промойте. Нарежьте скумбрию на порционные кусочки толщиной 1,5-2 см. Это идеальный размер для равномерного маринования. Лимон нарежьте маленькими кусочками вместе с кожурой. Лук почистите и нарежьте полукольцами. В стеклянный или эмалированный контейнер выложите слоями: сначала лук, затем лимон, затем кусочки скумбрии. Повторяйте слои до окончания ингредиентов.

Приготовление маринада

В небольшую емкость добавьте соль, сахар, специи (кориандр, горчицу, перец, лавровый лист), растительное масло, уксус, кетчуп, воду. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Поставьте смесь на средний огонь, доведите до кипения и варите 3 минуты, периодически помешивайте.

Завершение процесса

Дайте маринаду остыть до теплого состояния (не горячее, чтобы не «сварить» рыбу). Залейте скумбрию охлажденным маринадом, закройте контейнер крышкой. Отправьте в холодильник минимум на 24 часа. Самый лучший вкус скумбрия приобретает после полного маринования.

Советы

Если хотите получить более пикантный вкус, можно добавить несколько зубчиков чеснока или несколько кусочков острого перца.

Вместо кетчупа можно использовать томатную пасту с добавлением меда для сладкокислого вкуса.

Для тех, кто любит нежную текстуру рыбы — оставьте кусочки немного больше (до 3 см толщиной).

Маринованная скумбрия — это не только вкусная закуска, но и источник полезных жиров для нашего организма. А приготовленная на дому, она еще становится гарантией качества и натуральности. Такая рыба отлично подходит как отдельно, так и на бутербродах, в салатах или даже на праздничном столе.