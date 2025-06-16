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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Маринованная скумбрия: рецепт невероятно вкусной домашней закуски

Скумбрия — одна из самых полезных рыб для здоровья, ведь она богата Омега-3 жирными кислотами, белоком, витаминами D и B12, а в маринованном виде скумбрия становится еще и прекрасной холодной закуской, которая украсит праздничный стол или дополнит домашний ужин.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Маринованная скумбрия

Маринованная скумбрия / © Credits

На странице VD Necrasova рассказали о рецепте маринованной скумбрии, который легко повторить даже тем, кто только начинает готовить рыбные блюда. У маринованной скумбрии домашнего приготовления есть несколько преимуществ:

  • Вы точно знаете, какие ингредиенты используются.

  • Можете регулировать вкус: сделать рыбу более пряной, пикантной или более мягкой.

  • Домашний маринад позволяет сберечь максимум полезных веществ.

Ингредиенты

Для основания

  • Скумбрия 2 тушки

  • Лимон ½ шт.

  • Лук репчатый (большой) 1 шт.

Для маринада

  • Соль 1 ст. л

  • Сахар 1 ч.л. л

  • Зерна кориандра 0,5ч. л

  • Зерна горчицы 0,5ч. л

  • Черный перец горошком 1 ч. л

  • Лавровый лист 3 шт.

  • Масло 130 мл

  • Столовый уксус 9% 40 мл

  • Кетчуп 200 г

  • Вода 40 мл

Приготовление

  1. Скумбрию разморозьте в холодильнике, чтобы сохранить текстуру.

  2. Отрежьте хвостовую часть и удалите остатки внутренностей (если нужно). Тушки промойте.

  3. Нарежьте скумбрию на порционные кусочки толщиной 1,5-2 см. Это идеальный размер для равномерного маринования.

  4. Лимон нарежьте маленькими кусочками вместе с кожурой.

  5. Лук почистите и нарежьте полукольцами.

  6. В стеклянный или эмалированный контейнер выложите слоями: сначала лук, затем лимон, затем кусочки скумбрии. Повторяйте слои до окончания ингредиентов.

Приготовление маринада

  1. В небольшую емкость добавьте соль, сахар, специи (кориандр, горчицу, перец, лавровый лист), растительное масло, уксус, кетчуп, воду.

  2. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

  3. Поставьте смесь на средний огонь, доведите до кипения и варите 3 минуты, периодически помешивайте.

Завершение процесса

  1. Дайте маринаду остыть до теплого состояния (не горячее, чтобы не «сварить» рыбу).

  2. Залейте скумбрию охлажденным маринадом, закройте контейнер крышкой.

  3. Отправьте в холодильник минимум на 24 часа. Самый лучший вкус скумбрия приобретает после полного маринования.

Советы

  • Если хотите получить более пикантный вкус, можно добавить несколько зубчиков чеснока или несколько кусочков острого перца.

  • Вместо кетчупа можно использовать томатную пасту с добавлением меда для сладкокислого вкуса.

  • Для тех, кто любит нежную текстуру рыбы — оставьте кусочки немного больше (до 3 см толщиной).

Маринованная скумбрия — это не только вкусная закуска, но и источник полезных жиров для нашего организма. А приготовленная на дому, она еще становится гарантией качества и натуральности. Такая рыба отлично подходит как отдельно, так и на бутербродах, в салатах или даже на праздничном столе.

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