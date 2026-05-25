Рецепты
Количество просмотров
67
Время на прочтение
1 мин

Маринованная скумбрия в томатном соусе: рецепт вкусной закуски

Практически ни один праздничный стол не обходится без закуски из рыбы, приготовьте скумбрию в домашних условиях, она получается намного дешевле и вкуснее магазинной.

Екатерина Труш
Маринованная скумбрия в томатном соусе / © Credits

Маринованная скумбрия отлично подойдет с отварным картофелем, свежим хлебом или просто как холодная закуска. Блюдо очень удобно приготовить заранее.

Ингредиенты:

  • скумбрия свежемороженная — 2 шт;

  • лук — 3 шт;

Для маринада:

  • кетчуп — 5 ст л;

  • растительное масло — 100 мл;

  • сахар — 1 ст л;

  • уксус яблочный — 50 мл;

  • кориандр горошком — 0,5 ч л;

  • перец черный горошком — 1 ч л;

  • перец душистый — 5 шт;

  • паприка молотая сладкая — 1 ч л;

  • лавровый лист — 2 шт;

  • соль — 1 ст л.

Приготовление:

  1. Скумбрию разморозьте, отрежьте голову, хвост, удалите внутренности, хребет, кости, помойте и нарежьте на порционные кусочки.

  2. Лук очистите, и нарежьте тонкими полукольцами.

  3. В сотейник влейте растительное масло, добавьте кетчуп, сахар, соль, кориандр, перец горошком, перец душистый, паприку, лавровый лист, перемешайте, затем доведите до кипения и через 20-30 секунд снимите с огня, остудите, влейте уксус и еще раз перемешайте.

  4. В стеклянную емкость на дно выложите половину нарезанного лука, затем вплотную выложите слой рыбы, сверху оставшийся слой лука, залейте маринадом, накройте крышкой и отправьте в холодильник на 24 часа.

Советы:

  • Кетчуп можно заменить томатной пастой.

