Маринованная скумбрия в томатном соусе: рецепт вкусной закуски
Практически ни один праздничный стол не обходится без закуски из рыбы, приготовьте скумбрию в домашних условиях, она получается намного дешевле и вкуснее магазинной.
Маринованная скумбрия отлично подойдет с отварным картофелем, свежим хлебом или просто как холодная закуска. Блюдо очень удобно приготовить заранее.
Ингредиенты:
скумбрия свежемороженная — 2 шт;
лук — 3 шт;
Для маринада:
кетчуп — 5 ст л;
растительное масло — 100 мл;
сахар — 1 ст л;
уксус яблочный — 50 мл;
кориандр горошком — 0,5 ч л;
перец черный горошком — 1 ч л;
перец душистый — 5 шт;
паприка молотая сладкая — 1 ч л;
лавровый лист — 2 шт;
соль — 1 ст л.
Приготовление:
Скумбрию разморозьте, отрежьте голову, хвост, удалите внутренности, хребет, кости, помойте и нарежьте на порционные кусочки.
Лук очистите, и нарежьте тонкими полукольцами.
В сотейник влейте растительное масло, добавьте кетчуп, сахар, соль, кориандр, перец горошком, перец душистый, паприку, лавровый лист, перемешайте, затем доведите до кипения и через 20-30 секунд снимите с огня, остудите, влейте уксус и еще раз перемешайте.
В стеклянную емкость на дно выложите половину нарезанного лука, затем вплотную выложите слой рыбы, сверху оставшийся слой лука, залейте маринадом, накройте крышкой и отправьте в холодильник на 24 часа.
Советы:
Кетчуп можно заменить томатной пастой.