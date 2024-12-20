Маринованная свекла: рецепт вкусной закуски

Ароматное, яркое и полезное блюдо из маринованной свеклы. Подавайте как гарнир к мясу, курице, рыбе или просто в качестве закуски.
Свеклу запеките, нарежьте и залейте маринадом. Пикантная закуска готова будет через час.
Ингредиенты
- свекла
- 2 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- уксус яблочный
- 1 ст. л.
- масло оливковое
- 2 ст. л.
- горчица по-дижонски
- 1 ч. л.
- кориандр в зернах
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- Свеклу помойте, обсушите бумажным полотенцем, заверните в фольгу и запеките в заранее разогретой духовке до 200 градусов 50-60 минут. Остудите, очистите и нарежьте на брусочки.
- Лук очистите, нарежьте полукольцами.
- В миску выложите свеклу, лук, добавьте уксус яблочный, масло оливковое, горчицу, кориандр, перец черный молотый и соль. Перемешайте. Выложите в стеклянную емкость, накройте крышкой и отправьте в холодильник на один час.
Советы:
- Оливковое масло можно заменить растительным маслом.
Читайте также:
- Рецепт салата из свеклы с сыром фета
- Как приготовить домашний майонез
- Морковно-яблочный салат с апельсиновым соком: рецепт полезного блюда