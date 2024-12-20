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Маринованная свекла: рецепт вкусной закуски

Время готовки
2 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
41 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
175
Время на прочтение
1 мин
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Маринованная свекла: рецепт вкусной закуски

Свекла / Фото: Credits

Ароматное, яркое и полезное блюдо из маринованной свеклы. Подавайте как гарнир к мясу, курице, рыбе или просто в качестве закуски.

Свеклу запеките, нарежьте и залейте маринадом. Пикантная закуска готова будет через час.

Ингредиенты

свекла
2 шт.
лук репчатый
1 шт.
уксус яблочный
1 ст. л.
масло оливковое
2 ст. л.
горчица по-дижонски
1 ч. л.
кориандр в зернах
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
  1. Свеклу помойте, обсушите бумажным полотенцем, заверните в фольгу и запеките в заранее разогретой духовке до 200 градусов 50-60 минут. Остудите, очистите и нарежьте на брусочки.
  2. Лук очистите, нарежьте полукольцами.
  3. В миску выложите свеклу, лук, добавьте уксус яблочный, масло оливковое, горчицу, кориандр, перец черный молотый и соль. Перемешайте. Выложите в стеклянную емкость, накройте крышкой и отправьте в холодильник на один час.

Советы:

  • Оливковое масло можно заменить растительным маслом.

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