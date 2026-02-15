Маринованная свекла / © Credits

Маринованная свекла — классика украинской кухни, но иногда мы избегаем ее из-за длительных процессов приготовления или однообразного вкуса. Фудблогер Tetiana Shlikhtenko рассказала, как быстро и вкусно приготовить свеклу, но при этом сохранить все ее полезные свойства и насыщенный вкус.

Ингредиенты

свекла

соль

яблочный уксус несколько столовых ложек

чеснок

острый перец

Приготовление

Выбирайте сладкую отварную свеклу, очистите ее и нарежьте на не очень крупные кусочки, чтобы они хорошо пропитались маринадом. Используйте чистые, вымытые банки, чтобы маринад хранился дольше. Выложите свеклу в банки и добавьте все ингредиенты. Залейте все ингредиенты свекольным отваром так, чтобы он полностью покрыл свеклу. Это обеспечит насыщенный цвет и сохранение вкуса. Дайте банкам постоять несколько часов, чтобы маринад проник в каждый кусочек.

Подача

Маринованную свеклу можно подавать:

к мясу или картофелю

в качестве яркой закуски на праздничный стол

в составе салатов или бутербродов

Это блюдо легкое, полезное и стильное, как раз для тех, кто хочет добавить цвета и вкуса в повседневное меню.

Маринованная свекла — это быстро, ярко и вкусно. Простой процесс приготовления, натуральные ингредиенты и пикантный вкус делают его идеальным вариантом для любого случая.