Рецепты

Рецепты
110
1 мин

Маринованная свекла — рецепт яркой и очень вкусной закуски

Если вы ищете идеальную закуску к мясу, картофелю или просто для перекуса, этот рецепт маринованной свеклы, легко поразит вас вкусом и цветом.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Маринованная свекла

Маринованная свекла / © Credits

Маринованная свекла — классика украинской кухни, но иногда мы избегаем ее из-за длительных процессов приготовления или однообразного вкуса. Фудблогер Tetiana Shlikhtenko рассказала, как быстро и вкусно приготовить свеклу, но при этом сохранить все ее полезные свойства и насыщенный вкус.

Ингредиенты

  • свекла

  • соль

  • яблочный уксус несколько столовых ложек

  • чеснок

  • острый перец

Приготовление

  1. Выбирайте сладкую отварную свеклу, очистите ее и нарежьте на не очень крупные кусочки, чтобы они хорошо пропитались маринадом.

  2. Используйте чистые, вымытые банки, чтобы маринад хранился дольше.

  3. Выложите свеклу в банки и добавьте все ингредиенты.

  4. Залейте все ингредиенты свекольным отваром так, чтобы он полностью покрыл свеклу. Это обеспечит насыщенный цвет и сохранение вкуса.

  5. Дайте банкам постоять несколько часов, чтобы маринад проник в каждый кусочек.

Подача

Маринованную свеклу можно подавать:

  • к мясу или картофелю

  • в качестве яркой закуски на праздничный стол

  • в составе салатов или бутербродов

Это блюдо легкое, полезное и стильное, как раз для тех, кто хочет добавить цвета и вкуса в повседневное меню.

Маринованная свекла — это быстро, ярко и вкусно. Простой процесс приготовления, натуральные ингредиенты и пикантный вкус делают его идеальным вариантом для любого случая.

110
