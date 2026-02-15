- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 110
- Время на прочтение
- 1 мин
Маринованная свекла — рецепт яркой и очень вкусной закуски
Если вы ищете идеальную закуску к мясу, картофелю или просто для перекуса, этот рецепт маринованной свеклы, легко поразит вас вкусом и цветом.
Маринованная свекла — классика украинской кухни, но иногда мы избегаем ее из-за длительных процессов приготовления или однообразного вкуса. Фудблогер Tetiana Shlikhtenko рассказала, как быстро и вкусно приготовить свеклу, но при этом сохранить все ее полезные свойства и насыщенный вкус.
Ингредиенты
свекла
соль
яблочный уксус несколько столовых ложек
чеснок
острый перец
Приготовление
Выбирайте сладкую отварную свеклу, очистите ее и нарежьте на не очень крупные кусочки, чтобы они хорошо пропитались маринадом.
Используйте чистые, вымытые банки, чтобы маринад хранился дольше.
Выложите свеклу в банки и добавьте все ингредиенты.
Залейте все ингредиенты свекольным отваром так, чтобы он полностью покрыл свеклу. Это обеспечит насыщенный цвет и сохранение вкуса.
Дайте банкам постоять несколько часов, чтобы маринад проник в каждый кусочек.
Подача
Маринованную свеклу можно подавать:
к мясу или картофелю
в качестве яркой закуски на праздничный стол
в составе салатов или бутербродов
Это блюдо легкое, полезное и стильное, как раз для тех, кто хочет добавить цвета и вкуса в повседневное меню.
Маринованная свекла — это быстро, ярко и вкусно. Простой процесс приготовления, натуральные ингредиенты и пикантный вкус делают его идеальным вариантом для любого случая.