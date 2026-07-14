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Маринованная вишня: рецепт необычной закуски
Маринованная вишня — это необычная, ароматная, холодная закуска, которую подают к мясным блюдам или используют для украшения десертов или рыбных блюд.
Кисло-сладкий вкус вишни в сочетании с пряными специями создают приятный вкус и аромат.
Ингредиенты
- вишня
- 350 г
- сахар
- 1 ст. л.
- соль
- 0,5 ч. л.
- винный уксус 6%
- 1,5 ст. л.
- душистый перец
- 2 горошка
- гвоздика
- 1 бутон
- кардамон
- 1 коробочка
- вода
- 200 мл
Вишню промойте, удалите косточки.
На дно банки положите душистый перец, гвоздику, кардамон, выложите плотно вишню.
Воду доведите до кипения, добавьте сахар, соль, проварите одну минуту, снимите с огня, влейте уксус и залейте вишню.
Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре до полного остывания, затем отправьте в холодильник для маринования на 12-24 часа.
Советы:
Вместо винного уксуса можно использовать столовый 9% уксус.