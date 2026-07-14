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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
178
Время на прочтение
1 мин

Маринованная вишня: рецепт необычной закуски

Маринованная вишня — это необычная, ароматная, холодная закуска, которую подают к мясным блюдам или используют для украшения десертов или рыбных блюд.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
92 ккал
Комментарии
Маринованная вишня: рецепт необычной закуски

© Credits

Кисло-сладкий вкус вишни в сочетании с пряными специями создают приятный вкус и аромат.

Ингредиенты

вишня
350 г
сахар
1 ст. л.
соль
0,5 ч. л.
винный уксус 6%
1,5 ст. л.
душистый перец
2 горошка
гвоздика
1 бутон
кардамон
1 коробочка
вода
200 мл

  1. Вишню промойте, удалите косточки.

  2. На дно банки положите душистый перец, гвоздику, кардамон, выложите плотно вишню.

  3. Воду доведите до кипения, добавьте сахар, соль, проварите одну минуту, снимите с огня, влейте уксус и залейте вишню.

  4. Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре до полного остывания, затем отправьте в холодильник для маринования на 12-24 часа.

Советы:

  • Вместо винного уксуса можно использовать столовый 9% уксус.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
178
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