Маринованная вишня: рецепт необычной закуски

Если вы заметили чёрные полосы на крыше дома, не спешите думать, что это обычная грязь или плесень. Чаще всего причина кроется в водорослях, которые активно размножаются во влажной среде. Однако, если игнорировать эту проблему, она может не только испортить внешний вид дома, но и сократить срок службы кровли.