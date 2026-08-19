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Маринованное сало в банке: рецепт украинской закуски
Если соленое сало уже немного надоело, самое время попробовать его маринованный вариант, в котором оно сочетается с хрустящим луком, свежим укропом, чесноком и копченой паприкой, придающей закуске легкий дымный аромат.
Сало, лук, чеснок, укроп и немного специй — всё, что нужно для этой закуски. Фудблогер Мирослава Пекарюк рассказала о рецепте маринованного сала в банке, которое готовится без лишних хлопот, а после ночи в холодильнике становится особенно ароматным.
Ингредиенты
- свежее сало
- 400 г
- большой белый лук
- 1 шт.
- свежий укроп
- 1 небольшой пучок
- чеснок
- 3–4 зубчика
- соль с горкой
- 1 ст. л. (25–30 г)
- копченая паприка
- 2 ч. л.
- черный молотый перец
- 1 ч. л.
- сахар
- ½ ч. л.
- яблочный или винный уксус
- 1 ст. л.
Если вы используете уже соленое сало, не добавляйте дополнительную соль.
Приготовление
Лук нарежьте тонкими полукольцами, промойте ледяной водой и хорошо просушите.
Укроп разделите на небольшие пучки, а чеснок нарежьте тонкими пластинками.
Добавьте к луку уксус и хорошо перемешайте.
Можно немного помять лук руками, чтобы он пустил сок и стал более ароматным.
Нарежьте его небольшими кусочками.
Отдельно смешайте соль, копченую паприку, черный перец и сахар.
Тщательно натрите этой смесью каждый кусочек сала.
На дно чистой банки положите немного лука, укропа и чеснока.
Сверху — кусочки сала.
Продолжайте выкладывать ингредиенты слоями, пока банка не заполнится.
Закройте банку крышкой и поставьте в холодильник на 6–12 часов. За это время сало пропитается ароматами лука, чеснока, укропа и специй.
Маринованное сало — это тот случай, когда несколько простых продуктов превращаются в закуску, которая легко исчезает со стола первой. Подавайте его охлаждённым с ржаным хлебом, горчицей, солеными огурцами или просто луком.