Маринованное сало в банке: рецепт украинской закуски

Маринованное сало в банке tiktok.com/@myroslava.pekariuk

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Сало, лук, чеснок, укроп и немного специй — всё, что нужно для этой закуски. Фудблогер Мирослава Пекарюк рассказала о рецепте маринованного сала в банке, которое готовится без лишних хлопот, а после ночи в холодильнике становится особенно ароматным.

Маринованное сало в банке tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Маринованное сало в банке tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Ингредиенты свежее сало 400 г большой белый лук 1 шт. свежий укроп 1 небольшой пучок чеснок 3–4 зубчика соль с горкой 1 ст. л. (25–30 г) копченая паприка 2 ч. л. черный молотый перец 1 ч. л. сахар ½ ч. л. яблочный или винный уксус 1 ст. л.

Если вы используете уже соленое сало, не добавляйте дополнительную соль.

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Маринованное сало в банке tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Маринованное сало в банке tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Маринованное сало в банке tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Приготовление

Лук нарежьте тонкими полукольцами, промойте ледяной водой и хорошо просушите. Укроп разделите на небольшие пучки, а чеснок нарежьте тонкими пластинками. Добавьте к луку уксус и хорошо перемешайте. Можно немного помять лук руками, чтобы он пустил сок и стал более ароматным. Нарежьте его небольшими кусочками. Отдельно смешайте соль, копченую паприку, черный перец и сахар. Тщательно натрите этой смесью каждый кусочек сала. На дно чистой банки положите немного лука, укропа и чеснока. Сверху — кусочки сала. Продолжайте выкладывать ингредиенты слоями, пока банка не заполнится. Закройте банку крышкой и поставьте в холодильник на 6–12 часов. За это время сало пропитается ароматами лука, чеснока, укропа и специй.

Маринованное сало — это тот случай, когда несколько простых продуктов превращаются в закуску, которая легко исчезает со стола первой. Подавайте его охлаждённым с ржаным хлебом, горчицей, солеными огурцами или просто луком.

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