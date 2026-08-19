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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
63
Время на прочтение
2 мин

Маринованное сало в банке: рецепт украинской закуски

Если соленое сало уже немного надоело, самое время попробовать его маринованный вариант, в котором оно сочетается с хрустящим луком, свежим укропом, чесноком и копченой паприкой, придающей закуске легкий дымный аромат.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
6 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
800 ккал
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Маринованное сало в банке tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Маринованное сало в банке tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Сало, лук, чеснок, укроп и немного специй — всё, что нужно для этой закуски. Фудблогер Мирослава Пекарюк рассказала о рецепте маринованного сала в банке, которое готовится без лишних хлопот, а после ночи в холодильнике становится особенно ароматным.

Маринованное сало в банке tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Маринованное сало в банке tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Маринованное сало в банке tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Маринованное сало в банке tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Ингредиенты

свежее сало
400 г
большой белый лук
1 шт.
свежий укроп
1 небольшой пучок
чеснок
3–4 зубчика
соль с горкой
1 ст. л. (25–30 г)
копченая паприка
2 ч. л.
черный молотый перец
1 ч. л.
сахар
½ ч. л.
яблочный или винный уксус
1 ст. л.

Если вы используете уже соленое сало, не добавляйте дополнительную соль.

Маринованное сало в банке tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Маринованное сало в банке tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Маринованное сало в банке tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Маринованное сало в банке tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Маринованное сало в банке tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Маринованное сало в банке tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Приготовление

  1. Лук нарежьте тонкими полукольцами, промойте ледяной водой и хорошо просушите.

  2. Укроп разделите на небольшие пучки, а чеснок нарежьте тонкими пластинками.

  3. Добавьте к луку уксус и хорошо перемешайте.

  4. Можно немного помять лук руками, чтобы он пустил сок и стал более ароматным.

  5. Нарежьте его небольшими кусочками.

  6. Отдельно смешайте соль, копченую паприку, черный перец и сахар.

  7. Тщательно натрите этой смесью каждый кусочек сала.

  8. На дно чистой банки положите немного лука, укропа и чеснока.

  9. Сверху — кусочки сала.

  10. Продолжайте выкладывать ингредиенты слоями, пока банка не заполнится.

  11. Закройте банку крышкой и поставьте в холодильник на 6–12 часов. За это время сало пропитается ароматами лука, чеснока, укропа и специй.

Маринованное сало — это тот случай, когда несколько простых продуктов превращаются в закуску, которая легко исчезает со стола первой. Подавайте его охлаждённым с ржаным хлебом, горчицей, солеными огурцами или просто луком.

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