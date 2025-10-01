ТСН в социальных сетях

Рецепты
128
2 мин

Маринованное в пиве мясо с овощами: рецепт блюда, которое просто тает во рту

Если хотите удивить родных чем-то особенным, сочное мясо, которое маринуется в пиве, а затем тушится с овощами — это именно то, что способно превратить обычный ужин в настоящий праздник.

Станислава Бондаренко
3 часа
190 ккал
Маринованное в пиве мясо с овощами tiktok.com_cookrate.com

Необычный маринад делает говядину невероятно нежной, ароматной и буквально «сливочной» на вкус. Такое блюдо можно подать и как главное блюдо на семейном застолье, и как оригинальное угощение для гостей. Рецептом приготовления поделились на странице Cookrate.

Благодаря ферментации пиво действует как натуральный размягчитель волокон. Напиток добавляет легкую сладость и карамельные нотки, а вместе с соевым соусом, горчицей и паприкой пиво создает идеальный баланс вкуса.

Для маринада лучше всего подходит светлый лагер или янтарный эль, ведь они подчеркивают вкус мяса и не перебивают его.

Ингредиенты

Говядина (лопатка или вырезка)
1,5 кг
Пиво светлое
500 мл
Сливочное масло
100 г
Масло
100 мл
Лук
3 шт.
Красный болгарский перец
1 шт.
Бекон
100 г
Чеснок
15 г
Помидоры
2 шт.
Соль
1 ч. л
Черный перец молотый
½ ч. л.
Сладкая паприка
1 ч. л
Горчица
3 ст. л.
Соевый соус
70 мл
Вода
500 мл
Крахмал
40 г
Розмарин
10 г
Растопленное масло
100 г

Приготовление

  1. Смешайте пиво, соевый соус, горчицу, специи и измельченный чеснок.

  2. Положите куски мяса в глубокую миску или банку, залейте маринадом и оставьте на 3-4 часа, или на ночь в холодильнике.

  3. В сковороде разогрейте масло с маслом, обжарьте мясо до золотистой корочки. Добавьте бекон и лук, готовьте еще несколько минут.

  4. Добавьте нарезанный перец и помидоры, влейте воду и часть маринада, накройте крышкой и тушите 1,5-2 часа на слабом огне.

  5. В конце разведите крахмал в воде, влейте в соус и доведите до легкого загустения.

  6. Выложите мясо с овощами, полейте соусом и подайте с ароматным картофелем.

Советы

  • Если любите более пикантный вкус, добавьте немного острой паприки или чили.

  • Для более нежного варианта можно использовать курятину или свинину.

  • Не передерживайте мясо, чтобы оно не стало сухим.

Маринованное в пиве мясо с овощами — это блюдо, которое сочетает простоту приготовления и ресторанный уровень вкуса. Оно станет украшением любого стола и обязательно понравится вашим близким.

