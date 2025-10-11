Маринованное в пиве мясо, запеченное в головке капусты: оригинальный рецепт

Маринованное в пиве мясо запеченное в капусте instagram.comcookrate.pl / © Instagram

Реклама

Содержание Ингредиенты Основное Соус Приготовление Совет

На странице Cookrate появился рецепт, который уже стал вирусным среди гурманов: мясо, маринованное в пиве, запеченное прямо в головке капусты. Звучит смело, а результат — нежное, сочное мясо с насыщенным вкусом.

Это не просто блюдо — это кулинарное шоу. Капуста здесь выполняет роль природного «котла», в котором мясо томится в собственном соку, впитывает ароматы пива, специй и соуса. Вам не нужны сложные приборы, только обычная духовка, пакет для запекания и немного терпения.

Ингредиенты

Основное

Капуста 2 головки

Свиная шейка 1 кг

Лук репчатый 2 шт.

Масло 2 ст. л

Соль ½ ч. л

Черный перец ½ ч. л

Пиво 300 мл

Семена горчицы 2 ст. л

Соус

Майонез 100 г

Греческий йогурт 150 г

Твердый сыр 100 г

Сок половины лимона

Белый кунжут 1 ч. л

Черный перец

Приготовление

Аккуратно вырежьте сердцевину, чтобы образовалась глубокая полость. Не разбирайте листья, они должны остаться целыми. Нарежьте свинину и лук, смешайте с маслом, солью, перцем и семенами горчицы, вложите в капусту, залейте пивом и оставьте мариноваться 30 мин. Затем слейте жидкость. В миске смешайте майонез, йогурт, лимонный сок, кунжут и перец. Можно добавить часть тертого сыра. Перемешайте мясо с соусом в капусте, сверху посыпьте тертым сыром. Поместите капусту в пакет для запекания, плотно завяжите, чтобы начинка осталась вверху. Закрепите пакеты на решетку духовки так, чтобы они висели, это позволит теплу равномерно окружать капусту. Запекайте при 180°C в течение 90 мин. Выньте запеченную капусту, дайте ей остыть 10 мин, а затем разрежьте пополам.

Совет

Если хотите сделать блюдо более легким, используйте курицу или индейку.

Вместо пива подойдет яблочный сидр, он придаст легкую фруктовую кислинку.

Этот рецепт — не просто сытный ужин. Это способ превратить простое запекание в кулинарное событие. Идеальный вариант для обеда, ужина с друзьями или семейного застолья, когда хочется поразить без особых усилий.