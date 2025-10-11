- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 161
- Время на прочтение
- 2 мин
Маринованное в пиве мясо, запеченное в головке капусты: оригинальный рецепт
Осень — идеальное время для кулинарных экспериментов. Холодные вечера, аромат запеченного мяса, бокал темного пива и теплая компания, что может быть лучше.
На странице Cookrate появился рецепт, который уже стал вирусным среди гурманов: мясо, маринованное в пиве, запеченное прямо в головке капусты. Звучит смело, а результат — нежное, сочное мясо с насыщенным вкусом.
Это не просто блюдо — это кулинарное шоу. Капуста здесь выполняет роль природного «котла», в котором мясо томится в собственном соку, впитывает ароматы пива, специй и соуса. Вам не нужны сложные приборы, только обычная духовка, пакет для запекания и немного терпения.
Ингредиенты
Основное
Капуста 2 головки
Свиная шейка 1 кг
Лук репчатый 2 шт.
Масло 2 ст. л
Соль ½ ч. л
Черный перец ½ ч. л
Пиво 300 мл
Семена горчицы 2 ст. л
Соус
Майонез 100 г
Греческий йогурт 150 г
Твердый сыр 100 г
Сок половины лимона
Белый кунжут 1 ч. л
Черный перец
Приготовление
Аккуратно вырежьте сердцевину, чтобы образовалась глубокая полость. Не разбирайте листья, они должны остаться целыми.
Нарежьте свинину и лук, смешайте с маслом, солью, перцем и семенами горчицы, вложите в капусту, залейте пивом и оставьте мариноваться 30 мин. Затем слейте жидкость.
В миске смешайте майонез, йогурт, лимонный сок, кунжут и перец. Можно добавить часть тертого сыра.
Перемешайте мясо с соусом в капусте, сверху посыпьте тертым сыром.
Поместите капусту в пакет для запекания, плотно завяжите, чтобы начинка осталась вверху.
Закрепите пакеты на решетку духовки так, чтобы они висели, это позволит теплу равномерно окружать капусту. Запекайте при 180°C в течение 90 мин.
Выньте запеченную капусту, дайте ей остыть 10 мин, а затем разрежьте пополам.
Совет
Если хотите сделать блюдо более легким, используйте курицу или индейку.
Вместо пива подойдет яблочный сидр, он придаст легкую фруктовую кислинку.
Этот рецепт — не просто сытный ужин. Это способ превратить простое запекание в кулинарное событие. Идеальный вариант для обеда, ужина с друзьями или семейного застолья, когда хочется поразить без особых усилий.