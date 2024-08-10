Маринованные баклажаны: быстрый рецепт

Ароматная, яркая закуска, которую можно быстро приготовить и подать к столу уже через четыре часа. В готовом виде маринованные баклажаны можно есть самостоятельно или с гарниром.

Ингредиенты баклажаны 1 кг морковь 1 шт. перец болгарский 1 шт. лук репчатый 1 шт. соль 1 ч. л. растительное масло сахар 2 ст. л. уксус 9% 2 ст. л. вода 2 ст. л. соль 1 ч. л. чеснок 4 зубчика петрушка базилик

Баклажаны вымойте и нарежьте кружочками, толщиной не более одного сантиметра. Добавьте одну чайную ложку соли, перемешайте и оставьте на 25 минут. Затем отожмите, обсушите бумажным полотенцем. Обжарьте на раскаленной сковороде с растительным маслом с двух сторон до золотистого цвета. Овощи вымойте, очистите. Морковь натрите на терке по-корейски. Болгарский перец нарежьте средними полосками, а лук репчатый - полукольцами. Обжарьте все овощи 1-2 минуты на растительном масле и выложите на тарелку. Зелень петрушки и базилика измельчите. Чеснок выдавите через пресс. Для маринада соедините сахар, уксус, воду, соль, зелень и чеснок. Перемешайте. В стеклянный контейнер выкладывайте слоями баклажаны, овощи. Верхний слой должен быть овощи. Залейте маринадом и накройте крышкой. Отправьте в холодильник и дайте промариноваться минимум четыре часа. Периодически встряхивайте, чтобы все овощи покрылись маринадом.

Советы:

Не пережарьте баклажаны, они должны быть не сырыми, но и остаться целыми.

Баклажаны можно оставить мариноваться на ночь

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