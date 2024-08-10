Маринованные баклажаны: быстрый рецепт

Приготовьте сочные, хрустящие, слегка острые-баклажаны с овощами, чесноком и зеленью.
Ароматная, яркая закуска, которую можно быстро приготовить и подать к столу уже через четыре часа. В готовом виде маринованные баклажаны можно есть самостоятельно или с гарниром.
Ингредиенты
- баклажаны
- 1 кг
- морковь
- 1 шт.
- перец болгарский
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- соль
- 1 ч. л.
- растительное масло
- сахар
- 2 ст. л.
- уксус 9%
- 2 ст. л.
- вода
- 2 ст. л.
- соль
- 1 ч. л.
- чеснок
- 4 зубчика
- петрушка
- базилик
- Баклажаны вымойте и нарежьте кружочками, толщиной не более одного сантиметра. Добавьте одну чайную ложку соли, перемешайте и оставьте на 25 минут. Затем отожмите, обсушите бумажным полотенцем. Обжарьте на раскаленной сковороде с растительным маслом с двух сторон до золотистого цвета.
- Овощи вымойте, очистите. Морковь натрите на терке по-корейски. Болгарский перец нарежьте средними полосками, а лук репчатый - полукольцами. Обжарьте все овощи 1-2 минуты на растительном масле и выложите на тарелку.
- Зелень петрушки и базилика измельчите.
- Чеснок выдавите через пресс.
- Для маринада соедините сахар, уксус, воду, соль, зелень и чеснок. Перемешайте.
- В стеклянный контейнер выкладывайте слоями баклажаны, овощи. Верхний слой должен быть овощи. Залейте маринадом и накройте крышкой. Отправьте в холодильник и дайте промариноваться минимум четыре часа. Периодически встряхивайте, чтобы все овощи покрылись маринадом.
Советы:
- Не пережарьте баклажаны, они должны быть не сырыми, но и остаться целыми.
- Баклажаны можно оставить мариноваться на ночь
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