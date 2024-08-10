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Маринованные баклажаны: быстрый рецепт

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
86 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
5265
Время на прочтение
2 мин
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Маринованные баклажаны: быстрый рецепт

Быстрые маринованные баклажаны / Фото: Credits

Приготовьте сочные, хрустящие, слегка острые-баклажаны с овощами, чесноком и зеленью.

Ароматная, яркая  закуска, которую можно быстро приготовить и подать к столу уже через четыре часа. В готовом виде маринованные баклажаны можно есть самостоятельно или с гарниром.

Ингредиенты

баклажаны
1 кг
морковь
1 шт.
перец болгарский
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
соль
1 ч. л.
растительное масло
сахар
2 ст. л.
уксус 9%
2 ст. л.
вода
2 ст. л.
соль
1 ч. л.
чеснок
4 зубчика
петрушка
базилик
  1. Баклажаны вымойте и нарежьте кружочками, толщиной не более одного сантиметра. Добавьте одну чайную ложку соли, перемешайте и оставьте на 25 минут. Затем отожмите, обсушите бумажным полотенцем. Обжарьте на раскаленной сковороде с растительным маслом с двух сторон до золотистого цвета.
  2. Овощи вымойте, очистите. Морковь натрите на терке по-корейски. Болгарский  перец нарежьте средними полосками, а лук репчатый - полукольцами. Обжарьте все овощи 1-2 минуты на растительном масле и выложите на тарелку.
  3. Зелень петрушки и базилика измельчите.
  4. Чеснок выдавите через пресс.
  5. Для маринада соедините сахар, уксус, воду, соль, зелень и чеснок. Перемешайте.
  6. В стеклянный контейнер выкладывайте слоями баклажаны, овощи. Верхний слой должен быть овощи. Залейте маринадом и накройте крышкой. Отправьте в холодильник и дайте промариноваться минимум четыре часа. Периодически встряхивайте, чтобы все овощи покрылись маринадом.

Советы:

  • Не пережарьте баклажаны, они должны быть не сырыми, но и остаться целыми.
  • Баклажаны можно оставить мариноваться на ночь

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