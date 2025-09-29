Маринованные баклажаны: быстрый рецепт вкусной закуски

Маринованные баклажаны tiktok.com_@bude_smachno_razom

Маринованные баклажаны получаются ароматными, нежными и прекрасно сочетаются как с мясными, так и с рыбными блюдами, а еще станут отличным дополнением к праздничному столу. Секрет этого блюда заключается в его простоте, ведь для приготовления вам не понадобятся дорогие или экзотические ингредиенты, только обычные продукты, которые есть практически в каждой кухне, об этом рассказали на странице Буде смачно разом.

Ингредиенты Баклажаны 5 шт. Вода 200 мл Сахар 2 ст. л. Соль 1 ст. л Уксус винный (можно яблочный или столовый) 50 мл Масло 2 ст. л. Лавровый лист 3 шт. Душистый перец 8 горошин Гвоздика 3 шт. Чеснок 3 зубчика Зелень (петрушка, укроп) 100 г Масло

Приготовление

Очистите овощи от кожуры и нарежьте кружочками или пластинами. Немного посолите, чтобы ушла горечь. На разогретой сковороде с маслом поджарьте баклажаны с обеих сторон до золотистой корочки. Выложите их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. В небольшой кастрюле соедините воду, уксус, сахар, соль, специи (лавровый лист, гвоздику, перец) и 2 ст. л. масла. Доведите до кипения, после чего дайте маринаду остыть. В глубокую миску или банку выкладывайте слоями обжаренные баклажаны, измельченный чеснок и зелень. Все овощи должны быть полностью покрыты жидкостью. Накройте крышкой и поставьте в холодильник.

Самые вкусные баклажаны через 3-5 дней маринования, когда они полностью впитают аромат специй. Но многие не могут удержаться и начинают пробовать уже на следующий день и это тоже отличный вариант.

Советы

Если вы хотите получить более диетический вариант, можно не жарить баклажаны, а запечь их в духовке и смазать небольшим количеством масла.

Для более пикантного вкуса добавьте несколько кусочков острого перца чили.

Закуску можно хранить в холодильнике до двух недель.

Маринованные баклажаны — это универсальное блюдо, которое может стать как легким перекусом, так и хорошей закуской для праздничного застолья. Попробуйте этот простой рецепт и вы откроете для себя новый любимый способ приготовления «синеньких».