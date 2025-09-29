- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 182
- Время на прочтение
- 2 мин
Маринованные баклажаны: быстрый рецепт вкусной закуски
Баклажаны — это настоящая находка для тех, кто любит легкие овощные блюда с ярким вкусом. Из них можно сделать множество вкусных закусок, но маринованные баклажаны занимают особое место.
Маринованные баклажаны получаются ароматными, нежными и прекрасно сочетаются как с мясными, так и с рыбными блюдами, а еще станут отличным дополнением к праздничному столу. Секрет этого блюда заключается в его простоте, ведь для приготовления вам не понадобятся дорогие или экзотические ингредиенты, только обычные продукты, которые есть практически в каждой кухне, об этом рассказали на странице Буде смачно разом.
Ингредиенты
- Баклажаны
- 5 шт.
- Вода
- 200 мл
- Сахар
- 2 ст. л.
- Соль
- 1 ст. л
- Уксус винный (можно яблочный или столовый)
- 50 мл
- Масло
- 2 ст. л.
- Лавровый лист
- 3 шт.
- Душистый перец
- 8 горошин
- Гвоздика
- 3 шт.
- Чеснок
- 3 зубчика
- Зелень (петрушка, укроп)
- 100 г
- Масло
-
Приготовление
Очистите овощи от кожуры и нарежьте кружочками или пластинами. Немного посолите, чтобы ушла горечь.
На разогретой сковороде с маслом поджарьте баклажаны с обеих сторон до золотистой корочки. Выложите их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
В небольшой кастрюле соедините воду, уксус, сахар, соль, специи (лавровый лист, гвоздику, перец) и 2 ст. л. масла. Доведите до кипения, после чего дайте маринаду остыть.
В глубокую миску или банку выкладывайте слоями обжаренные баклажаны, измельченный чеснок и зелень.
Все овощи должны быть полностью покрыты жидкостью. Накройте крышкой и поставьте в холодильник.
Самые вкусные баклажаны через 3-5 дней маринования, когда они полностью впитают аромат специй. Но многие не могут удержаться и начинают пробовать уже на следующий день и это тоже отличный вариант.
Советы
Если вы хотите получить более диетический вариант, можно не жарить баклажаны, а запечь их в духовке и смазать небольшим количеством масла.
Для более пикантного вкуса добавьте несколько кусочков острого перца чили.
Закуску можно хранить в холодильнике до двух недель.
Маринованные баклажаны — это универсальное блюдо, которое может стать как легким перекусом, так и хорошей закуской для праздничного застолья. Попробуйте этот простой рецепт и вы откроете для себя новый любимый способ приготовления «синеньких».