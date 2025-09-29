ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
182
Время на прочтение
2 мин

Маринованные баклажаны: быстрый рецепт вкусной закуски

Баклажаны — это настоящая находка для тех, кто любит легкие овощные блюда с ярким вкусом. Из них можно сделать множество вкусных закусок, но маринованные баклажаны занимают особое место.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
13 часов
Пищевая ценность на 100 г
90 ккал
Маринованные баклажаны tiktok.com_@bude_smachno_razom

Маринованные баклажаны tiktok.com_@bude_smachno_razom

Маринованные баклажаны получаются ароматными, нежными и прекрасно сочетаются как с мясными, так и с рыбными блюдами, а еще станут отличным дополнением к праздничному столу. Секрет этого блюда заключается в его простоте, ведь для приготовления вам не понадобятся дорогие или экзотические ингредиенты, только обычные продукты, которые есть практически в каждой кухне, об этом рассказали на странице Буде смачно разом.

Ингредиенты

Баклажаны
5 шт.
Вода
200 мл
Сахар
2 ст. л.
Соль
1 ст. л
Уксус винный (можно яблочный или столовый)
50 мл
Масло
2 ст. л.
Лавровый лист
3 шт.
Душистый перец
8 горошин
Гвоздика
3 шт.
Чеснок
3 зубчика
Зелень (петрушка, укроп)
100 г
Масло

Приготовление

  1. Очистите овощи от кожуры и нарежьте кружочками или пластинами. Немного посолите, чтобы ушла горечь.

  2. На разогретой сковороде с маслом поджарьте баклажаны с обеих сторон до золотистой корочки. Выложите их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

  3. В небольшой кастрюле соедините воду, уксус, сахар, соль, специи (лавровый лист, гвоздику, перец) и 2 ст. л. масла. Доведите до кипения, после чего дайте маринаду остыть.

  4. В глубокую миску или банку выкладывайте слоями обжаренные баклажаны, измельченный чеснок и зелень.

  5. Все овощи должны быть полностью покрыты жидкостью. Накройте крышкой и поставьте в холодильник.

Самые вкусные баклажаны через 3-5 дней маринования, когда они полностью впитают аромат специй. Но многие не могут удержаться и начинают пробовать уже на следующий день и это тоже отличный вариант.

Советы

  • Если вы хотите получить более диетический вариант, можно не жарить баклажаны, а запечь их в духовке и смазать небольшим количеством масла.

  • Для более пикантного вкуса добавьте несколько кусочков острого перца чили.

  • Закуску можно хранить в холодильнике до двух недель.

Маринованные баклажаны — это универсальное блюдо, которое может стать как легким перекусом, так и хорошей закуской для праздничного застолья. Попробуйте этот простой рецепт и вы откроете для себя новый любимый способ приготовления «синеньких».

Дата публикации
Количество просмотров
182
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie