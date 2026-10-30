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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
527
Время на прочтение
1 мин

Маринованные баклажаны: рецепт популярной закуски

Это аппетитная закуска, которая дополнит любое блюдо.

Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
49 ккал
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Маринованные баклажаны

Маринованные баклажаны / © Credits

Подайте на праздничный стол, к семейному обеду или ужину. Перед подачей украсьте зеленью.

Ингредиенты

баклажаны
500 г
лук репчатый
1 шт.
чеснок
3 зубчика
уксус яблочный
2 ст. л.
сахар
1 ч. л.
масло растительное
3 ст. л.
соль
1 ч. л.
перец черный молотый

  1. Баклажаны помойте, срежьте края, нарежьте на пластины около 1 сантиметра.

  2. Противень застелите пергаментом, выложите баклажаны, смажьте растительным маслом и запекайте при 180 градусах 20-25 минут.

  3. Слегка остудите, снимите кожицу, нарежьте кубиками и переложите в емкость.

  4. Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте полукольцами, чеснок пропустите через пресс.

  5. Зелень промойте и измельчите.

  6. Для маринада: в миску выложите лук, чеснок, зелень, добавьте перец черный молотый, сахар, соль, яблочный уксус, растительное масло, перемешайте и залейте баклажаны, еще раз перемешайте, накройте крышкой и отправьте в холодильник на сутки.

Советы:

  • Можно использовать уксус столовый 9% (понадобится одна столовая ложка).

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