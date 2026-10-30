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Маринованные баклажаны: рецепт популярной закуски
Это аппетитная закуска, которая дополнит любое блюдо.
Подайте на праздничный стол, к семейному обеду или ужину. Перед подачей украсьте зеленью.
Ингредиенты
- баклажаны
- 500 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- уксус яблочный
- 2 ст. л.
- сахар
- 1 ч. л.
- масло растительное
- 3 ст. л.
- соль
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
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Баклажаны помойте, срежьте края, нарежьте на пластины около 1 сантиметра.
Противень застелите пергаментом, выложите баклажаны, смажьте растительным маслом и запекайте при 180 градусах 20-25 минут.
Слегка остудите, снимите кожицу, нарежьте кубиками и переложите в емкость.
Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте полукольцами, чеснок пропустите через пресс.
Зелень промойте и измельчите.
Для маринада: в миску выложите лук, чеснок, зелень, добавьте перец черный молотый, сахар, соль, яблочный уксус, растительное масло, перемешайте и залейте баклажаны, еще раз перемешайте, накройте крышкой и отправьте в холодильник на сутки.
Советы:
Можно использовать уксус столовый 9% (понадобится одна столовая ложка).