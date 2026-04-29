- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 60
- Время на прочтение
- 2 мин
Маринованные голубцы с морковью по-корейски: рецепт популярной хрстящей закуски
Бюджетные, маринованные голубцы с начинкой из моркови по-корейски, получаются хрустящими и пикантными.
Это отличный вариант закуски для праздничного стола, которую можно приготовить заранее, а затем просто подать к столу. Морковь по-корейски можно приготовить в домашних условиях или купить в любом супермаркете.
Ингредиенты:
капуста белокочанная – 700 гр;
Для маринада:
вода – 600 мл
сахар – 2 ст л;
соль – 1 ст л;
масло растительное – 2 ст л;
уксус столовый 9% – 4 ст л;
лавровый лист – 1 шт;
перец душистый горошком – 5 шт.
Для начинки:
морковь – 400 гр;
чеснок – 3 зубчика;
кориандр молотый – 1/2 ч л;
паприка молотая сладкая – 1/2 ч л;
перец чили молотый – 1/4 ч л;
мускатный орех молотый – 1/4 ч л;
перец черный молотый;
соль – 1 ч л;
растительное масло – 3 ст л.
Приготовление:
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
Морковь очистите, помойте, натрите на терке для корейской моркови и выложите в миску. Добавьте чеснок, кориандр, паприку, перец чили, мускатный орех, перец черный молотый, соль, перемешайте.
В раскаленную сковороду влейте растительное масло, прогрейте одну минуту и залейте им морковь, еще раз перемешайте и оставьте на 10-15 минут.
Капусту помойте, очистите от верхних листьев и вырежьте немного кочерыжку.
В кастрюле вскипятите воду, слегка посолите, влейте одну столовую ложку уксуса, опустите капусту и проварите 5-6 минут, затем выньте ее, отделите мягкие листочки, если ближе к середине капуста еще твердая, отправьте ее снова в кипяток на 3-4 минуты.
Выложите капустные листья на рабочую поверхность и срежьте ножом с листьев грубые прожилки, если листья большие разрежьте на две части.
На каждый капустный лист выложите начинку из моркови и заверните в виде голубца, проделайте так со всеми листьями и начинкой.
Выложите в контейнер или миску для маринования.
Для маринада
В сотейник влейте воду, добавьте сахар, соль, растительное масло, лавровый лист, перец горошком, перемешайте, доведите до кипения, влейте уксус и залейте голубцы, накройте тарелкой, а сверху поставьте банку с водой.
Охладите при комнатной температуре и отправьте в холодильник для маринования на 6-8 часов.
Советы:
Чтобы голубцы быстрее промариновались, делайте их маленькими.
Чем дольше они будут стоять в маринаде, тем вкуснее и сочнее получатся.