ТСН в социальных сетях

Рецепты
Маринованные голубцы с морковью по-корейски: рецепт популярной хрстящей закуски

Бюджетные, маринованные голубцы с начинкой из моркови по-корейски, получаются хрустящими и пикантными.

Екатерина Труш
Маринованные голубцы с морковью по-корейски

Это отличный вариант закуски для праздничного стола, которую можно приготовить заранее, а затем просто подать к столу. Морковь по-корейски можно приготовить в домашних условиях или купить в любом супермаркете.

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная – 700 гр;

Для маринада:

  • вода – 600 мл

  • сахар – 2 ст л;

  • соль – 1 ст л;

  • масло растительное – 2 ст л;

  • уксус столовый 9%  – 4 ст л;

  • лавровый лист – 1 шт;

  • перец душистый горошком – 5 шт.

Для начинки:

  • морковь – 400 гр;

  • чеснок – 3 зубчика;

  • кориандр молотый – 1/2 ч л;

  • паприка молотая сладкая – 1/2 ч л;

  • перец чили молотый – 1/4 ч л;

  • мускатный орех молотый – 1/4 ч л;

  • перец черный молотый;

  • соль – 1 ч л;

  • растительное масло – 3 ст л.

Приготовление:

  1. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

  2. Морковь очистите, помойте, натрите на терке для корейской моркови и выложите в миску. Добавьте чеснок, кориандр, паприку, перец чили, мускатный орех, перец черный молотый, соль, перемешайте.

  3. В раскаленную сковороду влейте растительное масло, прогрейте одну минуту и залейте им морковь, еще раз перемешайте и оставьте на 10-15 минут.

  4. Капусту помойте, очистите от верхних листьев и вырежьте немного кочерыжку.

  5. В  кастрюле вскипятите воду, слегка посолите, влейте одну столовую ложку уксуса, опустите капусту и проварите 5-6 минут, затем выньте ее, отделите мягкие листочки, если ближе к середине капуста еще твердая, отправьте ее снова в кипяток на 3-4 минуты.

  6. Выложите капустные листья на рабочую поверхность и срежьте ножом с листьев грубые прожилки, если листья большие разрежьте на две части.

  7. На каждый капустный лист выложите начинку из моркови и заверните в виде голубца, проделайте так со всеми листьями и начинкой.

  8. Выложите в контейнер или миску для маринования.

Для маринада

  1. В сотейник влейте воду, добавьте сахар, соль, растительное масло, лавровый лист, перец горошком, перемешайте, доведите до кипения, влейте уксус  и залейте голубцы, накройте тарелкой, а сверху поставьте банку с водой.

  2. Охладите при комнатной температуре и отправьте в холодильник для маринования на 6-8 часов.

Советы:

  • Чтобы голубцы быстрее промариновались, делайте их маленькими.

  • Чем дольше они будут стоять в маринаде, тем вкуснее и сочнее получатся.

