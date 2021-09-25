Маринованные грибы: быстрый рецепт

Если вам вдруг захотелось отведать маринованных грибов, не проблема. Возьмите на вооружение новый рецепт, насобирайте в лесу грибов, докупите необходимый минимум продуктов, и вы поймете, что одной порции маловато будет.

Если же грибных мест поблизости нет или же вы не любитель тихой охоты, нет ничего проще, чем отправиться в магазин и купить шампиньонов или вешенок, что возможно в любое время года.

Ингредиенты:

0,5 кг грибов

1 луковица

1 стручок болгарского перца

1 пучок зелени

3 зубка чеснока

0,5 лимона

1,5 столовые ложки сахара

соль

Приготовление

Грибы вымыть, очистить, маленькие оставить целиком, а крупные нарезать кусочками или пластинками.

Подготовленные грибы проварить в течение 15 минут в подсоленной воде, после чего отцедить.

Лук нашинковать тонкими полукольцами, добавить нарезанный тонкой соломкой болгарский перец, мелкорубленую зелень, измельченный чеснок, лимонный сок, всыпать сахар, 1 чайную ложку соли, хорошо перемешать, соединить с грибами, аккуратно вымешать и поставить в закрытой посуде в холодильник.

На заметку

Маринованные таким способом шампиньоны можно есть уже через пару часов, лесные грибы – через 10-12 часов, но чем дольше они настаиваются, тем ароматнее и вкуснее получаются.

Для быстрого маринования хорошо подходят шампиньоны и вешенки. Осенью лучше использовать лесные грибы, особенно вкусными получаются молодые опята.

Зелень подбирайте на свой вкус – укроп, петрушку, кинзу, базилик.

Болгарский перец перед маринованием можно слегка обжарить.

Закуска получается очень эффектной, если взять по половине болгарского перца красного и желтого цвета.

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