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Маринованные грузди на зиму: рецепт украинской закуски
Хрустящие, ароматные и с легкой кислинкой — маринованные грузди давно стали одной из любимых домашних заготовок украинской кухни.
Есть блюда, которые возвращают в детство, и квашеные грибы — как раз из таких. Их подают с картофелем, добавляют в праздничные угощения или просто едят с хлебом как самостоятельную закуску. Особенность груздей заключается в их плотной текстуре и насыщенном вкусе. А правильное квашение помогает сохранить аромат леса и получить продукт с приятной кислинкой и пряными нотками укропа и тмина. Фудблогер Мирослава Пекарюк рассказала, как приготовить их дома, без сложных приёмов и лишних ингредиентов.
Ингредиенты
- отварные грузди
- 700 г
- соль
- 40 г
- укроп
- 1 пучок
- тмин
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Приготовление
Грузди нужно тщательно очистить и хорошо промыть в четырёх водах.
После этого грибы отварите в течение 10 минут с момента закипания.
В чистую банку объемом 700 мл выкладывайте слоями еще теплые грузди.
Каждый слой пересыпайте солью, добавляйте укроп и немного тмина.
Важный момент: грибы нужно хорошо прижать, чтобы они начали выделять собственный сок, ведь именно он станет естественным рассолом для процесса квашения.
Закройте банку крышкой с отверстиями и оставьте в тёплом месте примерно на 2 суток. За это время грибы должны начать кваситься и выделить достаточно сока.
Если через два дня грузди не выделили достаточно жидкости, их нужно дополнительно прижать. Важно: на протяжении всего процесса квашения грибы должны быть полностью погружены в рассол.
По завершении квашения герметично закройте банку и поставьте её в холодильник.
А через несколько дней квашеные грузди будут готовы к подаче.
Немного соли, ароматный укроп, тмин, правильно приготовленные грибы — и у вас готова закуска, в которой сохранился вкус украинского леса.