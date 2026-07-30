Маринованные грузди на зиму: рецепт украинской закуски

Маринованные грузди tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Реклама

Есть блюда, которые возвращают в детство, и квашеные грибы — как раз из таких. Их подают с картофелем, добавляют в праздничные угощения или просто едят с хлебом как самостоятельную закуску. Особенность груздей заключается в их плотной текстуре и насыщенном вкусе. А правильное квашение помогает сохранить аромат леса и получить продукт с приятной кислинкой и пряными нотками укропа и тмина. Фудблогер Мирослава Пекарюк рассказала, как приготовить их дома, без сложных приёмов и лишних ингредиентов.

Маринованные грузди tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Ингредиенты отварные грузди 700 г соль 40 г укроп 1 пучок тмин

Маринованные грузди tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Приготовление

Реклама

Грузди нужно тщательно очистить и хорошо промыть в четырёх водах. После этого грибы отварите в течение 10 минут с момента закипания. В чистую банку объемом 700 мл выкладывайте слоями еще теплые грузди. Каждый слой пересыпайте солью, добавляйте укроп и немного тмина. Важный момент: грибы нужно хорошо прижать, чтобы они начали выделять собственный сок, ведь именно он станет естественным рассолом для процесса квашения. Закройте банку крышкой с отверстиями и оставьте в тёплом месте примерно на 2 суток. За это время грибы должны начать кваситься и выделить достаточно сока. Если через два дня грузди не выделили достаточно жидкости, их нужно дополнительно прижать. Важно: на протяжении всего процесса квашения грибы должны быть полностью погружены в рассол. По завершении квашения герметично закройте банку и поставьте её в холодильник. А через несколько дней квашеные грузди будут готовы к подаче.

Немного соли, ароматный укроп, тмин, правильно приготовленные грибы — и у вас готова закуска, в которой сохранился вкус украинского леса.

Реклама

Новости партнеров