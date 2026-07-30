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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
4
Время на прочтение
2 мин

Маринованные грузди на зиму: рецепт украинской закуски

Хрустящие, ароматные и с легкой кислинкой — маринованные грузди давно стали одной из любимых домашних заготовок украинской кухни.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
96 час. 45 мин.
Пищевая ценность на 100 г
28 ккал
Комментарии
Маринованные грузди tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Маринованные грузди tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Есть блюда, которые возвращают в детство, и квашеные грибы — как раз из таких. Их подают с картофелем, добавляют в праздничные угощения или просто едят с хлебом как самостоятельную закуску. Особенность груздей заключается в их плотной текстуре и насыщенном вкусе. А правильное квашение помогает сохранить аромат леса и получить продукт с приятной кислинкой и пряными нотками укропа и тмина. Фудблогер Мирослава Пекарюк рассказала, как приготовить их дома, без сложных приёмов и лишних ингредиентов.

Маринованные грузди tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Маринованные грузди tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Ингредиенты

отварные грузди
700 г
соль
40 г
укроп
1 пучок
тмин
Маринованные грузди tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Маринованные грузди tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Приготовление

  1. Грузди нужно тщательно очистить и хорошо промыть в четырёх водах.

  2. После этого грибы отварите в течение 10 минут с момента закипания.

  3. В чистую банку объемом 700 мл выкладывайте слоями еще теплые грузди.

  4. Каждый слой пересыпайте солью, добавляйте укроп и немного тмина.

  5. Важный момент: грибы нужно хорошо прижать, чтобы они начали выделять собственный сок, ведь именно он станет естественным рассолом для процесса квашения.

  6. Закройте банку крышкой с отверстиями и оставьте в тёплом месте примерно на 2 суток. За это время грибы должны начать кваситься и выделить достаточно сока.

  7. Если через два дня грузди не выделили достаточно жидкости, их нужно дополнительно прижать. Важно: на протяжении всего процесса квашения грибы должны быть полностью погружены в рассол.

  8. По завершении квашения герметично закройте банку и поставьте её в холодильник.

  9. А через несколько дней квашеные грузди будут готовы к подаче.

Немного соли, ароматный укроп, тмин, правильно приготовленные грибы — и у вас готова закуска, в которой сохранился вкус украинского леса.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
4
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