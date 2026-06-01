Рецепты
142
1 мин

Маринованные кабачки: простой рецепт летней закуски

Лето невозможно представить без кабачков. Их жарят, запекают, добавляют в рагу и даже десерты. Однако есть один рецепт, который способен превратить обычный овощ в настоящую звезду стола.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
2 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
40 ккал
Маринованные кабачки tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Маринованные кабачки давно стали популярной альтернативой традиционным соленьям. Фудблогер Мирослава Пекарюк рассказала о рецепте маринованных кабачков, которые прекрасно сочетаются с шашлыком, молодым картофелем и практически любым летним блюдом. А главное, готовятся они без сложных манипуляций.

Ингредиенты

кабачки
2 шт.
соль
1 ч. л
красный лук
1 шт.
укроп
сахар
0,5 ч. л.
чёрный молотый перец
1 щепотка
чеснок
3 зубчика
дижонская горчица
2 ст. л.
сок половины лимона
Маринованные кабачки tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Приготовление

  1. Сначала кабачки нужно тонко нарезать, удобнее всего сделать это овощечисткой, чтобы получить тонкие, почти прозрачные слайсы.

  2. Посыпьте кабачки солью и оставьте примерно на 15 мин. За это время они пустят жидкость и станут более нежными.

  3. После этого слейте образовавшийся сок и добавьте к кабачкам тонко нарезанный красный лук, измельченный укроп, сахар, перец, измельченный чеснок, дижонскую горчицу и свежевыжатый лимонный сок.

  4. Все тщательно перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл овощи.

  5. Поставьте закуску в холодильник минимум на два часа. За это время кабачки впитают ароматы специй и приобретут тот самый насыщенный вкус, за который их так любят.

По словам блогера, лучше всего маринованные кабачки сочетаются в компании ароматного шашлыка. Впрочем, не менее удачно они сочетаются с молодым отварным картофелем, запеченным мясом, колбасками на гриле или как самостоятельная летняя закуска.

