Маринованные кабачки: простой рецепт летней закуски

Маринованные кабачки tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Маринованные кабачки давно стали популярной альтернативой традиционным соленьям. Фудблогер Мирослава Пекарюк рассказала о рецепте маринованных кабачков, которые прекрасно сочетаются с шашлыком, молодым картофелем и практически любым летним блюдом. А главное, готовятся они без сложных манипуляций.

Ингредиенты кабачки 2 шт. соль 1 ч. л красный лук 1 шт. укроп сахар 0,5 ч. л. чёрный молотый перец 1 щепотка чеснок 3 зубчика дижонская горчица 2 ст. л. сок половины лимона

Приготовление

Сначала кабачки нужно тонко нарезать, удобнее всего сделать это овощечисткой, чтобы получить тонкие, почти прозрачные слайсы. Посыпьте кабачки солью и оставьте примерно на 15 мин. За это время они пустят жидкость и станут более нежными. После этого слейте образовавшийся сок и добавьте к кабачкам тонко нарезанный красный лук, измельченный укроп, сахар, перец, измельченный чеснок, дижонскую горчицу и свежевыжатый лимонный сок. Все тщательно перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл овощи. Поставьте закуску в холодильник минимум на два часа. За это время кабачки впитают ароматы специй и приобретут тот самый насыщенный вкус, за который их так любят.

По словам блогера, лучше всего маринованные кабачки сочетаются в компании ароматного шашлыка. Впрочем, не менее удачно они сочетаются с молодым отварным картофелем, запеченным мясом, колбасками на гриле или как самостоятельная летняя закуска.

