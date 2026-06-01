Маринованные кабачки: простой рецепт летней закуски
Лето невозможно представить без кабачков. Их жарят, запекают, добавляют в рагу и даже десерты. Однако есть один рецепт, который способен превратить обычный овощ в настоящую звезду стола.
Маринованные кабачки давно стали популярной альтернативой традиционным соленьям. Фудблогер Мирослава Пекарюк рассказала о рецепте маринованных кабачков, которые прекрасно сочетаются с шашлыком, молодым картофелем и практически любым летним блюдом. А главное, готовятся они без сложных манипуляций.
Ингредиенты
- кабачки
- 2 шт.
- соль
- 1 ч. л
- красный лук
- 1 шт.
- укроп
-
- сахар
- 0,5 ч. л.
- чёрный молотый перец
- 1 щепотка
- чеснок
- 3 зубчика
- дижонская горчица
- 2 ст. л.
- сок половины лимона
-
Приготовление
Сначала кабачки нужно тонко нарезать, удобнее всего сделать это овощечисткой, чтобы получить тонкие, почти прозрачные слайсы.
Посыпьте кабачки солью и оставьте примерно на 15 мин. За это время они пустят жидкость и станут более нежными.
После этого слейте образовавшийся сок и добавьте к кабачкам тонко нарезанный красный лук, измельченный укроп, сахар, перец, измельченный чеснок, дижонскую горчицу и свежевыжатый лимонный сок.
Все тщательно перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл овощи.
Поставьте закуску в холодильник минимум на два часа. За это время кабачки впитают ароматы специй и приобретут тот самый насыщенный вкус, за который их так любят.
По словам блогера, лучше всего маринованные кабачки сочетаются в компании ароматного шашлыка. Впрочем, не менее удачно они сочетаются с молодым отварным картофелем, запеченным мясом, колбасками на гриле или как самостоятельная летняя закуска.