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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
141
Время на прочтение
2 мин

Маринованные оливки: рецепт изысканной закуски

Если вы любите средиземноморские вкусы, но у вас нет времени на сложные рецепты, тогда вам непременно стоит попробовать маринованные оливки в кипрском стиле.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
4 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
235 ккал
Маринованные оливки: рецепт изысканной закуски: рецепт изысканной закуски

Маринованные оливки: рецепт изысканной закуски: рецепт изысканной закуски / © Associated Press

Такие оливки уже стали классикой в блоге популярного фудблогера Meliz Berg. Ее рецепт — это настоящая кулинарная находка: изысканный и простой.

Этот маринад вдохновлен традиционными зелеными оливками, которые на Кипре сначала слегка раздавливают камнем, затем вымачивают в соленой воде и подают с щедрым количеством оливкового масла, чесноком, лимоном и раздавленными зернами кориандра.

Meliz адаптировала аутентичный рецепт для домашнего приготовления, используя качественные оливки. Этот рецепт прекрасно подходит для семейного стола или аперитива с бокалом вина. Ароматный маринад идеально подходит для того, чтобы мочать в него хлеб — настоящее гастрономическое удовольствие.

Ингредиенты

Оливки без косточек
160 г
Зеленые королевские оливки без косточек
160 г
Семена кориандра
2 ст. л.
Чеснок
4 зубчика
Свежая петрушка
1 ст. л
Свежая кинза
1 ст. л
Маленький лимон
1 шт.
Гранатовый соус
1 ст. л
Оливковое масло
3 ст. л.
Бальзамический уксус
1 ст. л
Сушеный орегано
2 ч. л.
Перец Пул бибер (турецкий острый перец)
½ ч. л.

Приготовление

  1. Положите оливки в стеклянную банку или пластиковый контейнер с крышкой.

  2. Раздавите 1 ст. л. семян кориандра в ступке. Добавьте к оливкам вместе с целыми зернами, чесноком, нарезанной зеленью и ломтиками лимона.

  3. Долейте гранатовый соус, оливковое масло, уксус, орегано и перец Пул Бибер.

  4. Все тщательно перемешайте, закройте крышкой и встряхните банку, чтобы маринад равномерно распределился.

  5. Поставьте в холодильник минимум на сутки — именно тогда оливки насыщаются вкусами. Хранить можно до 7 дней.

  6. За час до подачи достаньте из холодильника, чтобы масло вернулось в жидкое состояние. Перед подачей сбрызните еще немного оливковым маслом.

Советы

  • Этот рецепт прекрасно адаптируется под ваш вкус. Если вы хотите более мягкого вкуса, уменьшите количество чеснока или острого перца. Если любите кислинку, добавьте больше лимона или бальзамика.

  • Не забудьте подать со свежим хлебом или лавашем, ведь маринад — это настоящее сокровище.

Подавайте как:

  • Аперитив перед ужином

  • Закуска на фуршет

  • Дополнение к сырной тарелке

  • Ароматная начинка в салат или сэндвич

Эти оливки — не просто закуска, а настоящий способ почувствовать вкус Средиземноморья у себя на кухне. Попробуйте и вам больше не захочется магазинных.

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