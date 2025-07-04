Маринованные оливки: рецепт изысканной закуски: рецепт изысканной закуски / © Associated Press

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Такие оливки уже стали классикой в блоге популярного фудблогера Meliz Berg. Ее рецепт — это настоящая кулинарная находка: изысканный и простой.

Этот маринад вдохновлен традиционными зелеными оливками, которые на Кипре сначала слегка раздавливают камнем, затем вымачивают в соленой воде и подают с щедрым количеством оливкового масла, чесноком, лимоном и раздавленными зернами кориандра.

Meliz адаптировала аутентичный рецепт для домашнего приготовления, используя качественные оливки. Этот рецепт прекрасно подходит для семейного стола или аперитива с бокалом вина. Ароматный маринад идеально подходит для того, чтобы мочать в него хлеб — настоящее гастрономическое удовольствие.

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Ингредиенты Оливки без косточек 160 г Зеленые королевские оливки без косточек 160 г Семена кориандра 2 ст. л. Чеснок 4 зубчика Свежая петрушка 1 ст. л Свежая кинза 1 ст. л Маленький лимон 1 шт. Гранатовый соус 1 ст. л Оливковое масло 3 ст. л. Бальзамический уксус 1 ст. л Сушеный орегано 2 ч. л. Перец Пул бибер (турецкий острый перец) ½ ч. л.

Приготовление

Положите оливки в стеклянную банку или пластиковый контейнер с крышкой. Раздавите 1 ст. л. семян кориандра в ступке. Добавьте к оливкам вместе с целыми зернами, чесноком, нарезанной зеленью и ломтиками лимона. Долейте гранатовый соус, оливковое масло, уксус, орегано и перец Пул Бибер. Все тщательно перемешайте, закройте крышкой и встряхните банку, чтобы маринад равномерно распределился. Поставьте в холодильник минимум на сутки — именно тогда оливки насыщаются вкусами. Хранить можно до 7 дней. За час до подачи достаньте из холодильника, чтобы масло вернулось в жидкое состояние. Перед подачей сбрызните еще немного оливковым маслом.

Советы

Этот рецепт прекрасно адаптируется под ваш вкус. Если вы хотите более мягкого вкуса, уменьшите количество чеснока или острого перца. Если любите кислинку, добавьте больше лимона или бальзамика.

Не забудьте подать со свежим хлебом или лавашем, ведь маринад — это настоящее сокровище.

Подавайте как:

Аперитив перед ужином

Закуска на фуршет

Дополнение к сырной тарелке

Ароматная начинка в салат или сэндвич

Эти оливки — не просто закуска, а настоящий способ почувствовать вкус Средиземноморья у себя на кухне. Попробуйте и вам больше не захочется магазинных.