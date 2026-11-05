Маринованные опята на зиму: простой рецепт

Маринованные опята tiktok.com_@ptashka77

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Осень — время, когда стоит позаботиться о запасах на холодное время года. И среди баночек с соленьями, вареньем и овощными салатами особое место занимают маринованные грибы. Опята прекрасно впитывают аромат специй, остаются аппетитными и подходят как к праздничному столу, так и к обычному ужину.

Приготовить такую закуску дома несложно: понадобятся свежие грибы, несколько основных ингредиентов для маринада и немного времени, об этом рассказали на странице ptashka77.

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Пропорции маринада рассчитаны на 1 литр воды.

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Ингредиенты грибы соль 50 г (примерно 2 ст. л. без горки) сахар 25 г (1 полная ст. л.) уксус 100 мл лавровый лист ароматный перец смесь перцев гвоздика

Количество специй можно регулировать по своему вкусу. Если вы любите пряный аромат, добавьте чуть больше перца или гвоздики. Специи можно положить прямо в маринад или распределить по банкам.

Приготовление

Опята залейте кипятком и оставьте на 10 минут. После этого промойте их с солью. Переложите грибы в кастрюлю с водой и варите примерно 20 мин. Затем откиньте на дуршлаг и еще раз тщательно промойте. Залейте грибы водой так, чтобы она их покрывала. Добавьте соль, сахар, уксус, лавровый лист, перец и гвоздику. Доведите до кипения и варите еще 10 мин после закипания. Стерилизованные банки плотно наполните грибами, залейте горячим маринадом и закройте крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте до полного остывания.

Маринованные опята tiktok.com_@ptashka77

Смотрите видеорецепт по ссылке.

Ароматные грибы можно подать с картофелем, мясом или просто поставить на стол в качестве самостоятельной закуски.

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