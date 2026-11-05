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Маринованные опята на зиму: простой рецепт
Хрустящие, ароматные, с приятной кислинкой и насыщенным вкусом — маринованные опята давно стали одной из самых любимых домашних заготовок.
Осень — время, когда стоит позаботиться о запасах на холодное время года. И среди баночек с соленьями, вареньем и овощными салатами особое место занимают маринованные грибы. Опята прекрасно впитывают аромат специй, остаются аппетитными и подходят как к праздничному столу, так и к обычному ужину.
Приготовить такую закуску дома несложно: понадобятся свежие грибы, несколько основных ингредиентов для маринада и немного времени, об этом рассказали на странице ptashka77.
Пропорции маринада рассчитаны на 1 литр воды.
Ингредиенты
- грибы
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- соль
- 50 г (примерно 2 ст. л. без горки)
- сахар
- 25 г (1 полная ст. л.)
- уксус
- 100 мл
- лавровый лист
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- ароматный перец
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- смесь перцев
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- гвоздика
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Количество специй можно регулировать по своему вкусу. Если вы любите пряный аромат, добавьте чуть больше перца или гвоздики. Специи можно положить прямо в маринад или распределить по банкам.
Приготовление
Опята залейте кипятком и оставьте на 10 минут.
После этого промойте их с солью.
Переложите грибы в кастрюлю с водой и варите примерно 20 мин.
Затем откиньте на дуршлаг и еще раз тщательно промойте.
Залейте грибы водой так, чтобы она их покрывала.
Добавьте соль, сахар, уксус, лавровый лист, перец и гвоздику.
Доведите до кипения и варите еще 10 мин после закипания.
Стерилизованные банки плотно наполните грибами, залейте горячим маринадом и закройте крышками.
Переверните банки вверх дном и оставьте до полного остывания.
Смотрите видеорецепт по ссылке.
Ароматные грибы можно подать с картофелем, мясом или просто поставить на стол в качестве самостоятельной закуски.