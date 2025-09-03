Маринованные помидоры к шашлыку: рецепт ароматной закуски

Помидоры к шашлыку instagram.comviktoria.panasiuk / © Instagram

Украинский фудблогер Виктория Панасюк предложила быстрый и одновременно изысканный рецепт — маринованные помидоры черри с мини моцареллой и пряной заправкой. Эта закуска готовится всего за 20 мин, а результат покорит даже самых требовательных гурманов.

Ингредиенты

Основа блюда

Помидоры черри 12-15 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Мини моцарелла 1 упаковка

Свежая зелень (петрушка, укроп или базилик) 1 пучок

Заправка

Дижонская горчица 2 ст. л

Соевый соус 2 ст. л

Бальзамический уксус 1 ст. л

Мед 1 ст. л

Чеснок 1-2 зубчика

Приправа с томатами, базиликом и чесноком 1 ст. л

Соль ½ ч. л

Оливковое масло 2 ст. л

Приготовление

Помидоры черри разрежьте пополам, лук нарежьте тонкими полукольцами, зелень измельчите. В глубокую банку или контейнер выложите помидоры, лук, минимоцареллу и зелень. В миске смешайте горчицу, соевый соус, уксус, мед, измельченный чеснок, соль, приправу и масло. Хорошо взбейте вилкой или венчиком, чтобы соус стал однородным. Залейте закуску соусом, закройте банку крышкой и несколько раз энергично встряхните, чтобы маринад равномерно распределился. Оставьте блюдо на 20 мин в холодильнике. За это время овощи и сыр впитают все ароматы.

Советы

Если любите более острый вкус, можно добавить щепотку молотого чили.

Для особого аромата используйте свежий базилик, он прекрасно сочетается с помидорами и сыром.

Закуска хранится в холодильнике до двух суток, но самая вкусная именно в первые часы после приготовления.

Подача

Эти маринованные помидоры — универсальное блюдо:

они идеально сочетаются с шашлыком и другими видами мяса на гриле;

могут стать отличным дополнением к сыру и вину;

подходят как отдельный легкий ужин.

Этот рецепт — настоящее спасение для хозяек, которые хотят удивить гостей чем-то простым, но в то же время эффектным. Приготовьте ароматные помидоры с моцареллой по рецепту Виктории Панасюк и ваш пикник точно запомнится надолго.