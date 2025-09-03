ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
31
Время на прочтение
2 мин

Маринованные помидоры к шашлыку: рецепт ароматной закуски

Шашлыки всегда ассоциируются с ароматным мясом, дымком и веселой компанией. Но ни один пикник не обходится без легких и свежих закусок, которые прекрасно дополняют основное блюдо.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Помидоры к шашлыку instagram.comviktoria.panasiuk

Помидоры к шашлыку instagram.comviktoria.panasiuk / © Instagram

Украинский фудблогер Виктория Панасюк предложила быстрый и одновременно изысканный рецепт — маринованные помидоры черри с мини моцареллой и пряной заправкой. Эта закуска готовится всего за 20 мин, а результат покорит даже самых требовательных гурманов.

Ингредиенты

Основа блюда

  • Помидоры черри 12-15 шт.

  • Лук репчатый 1 шт.

  • Мини моцарелла 1 упаковка

  • Свежая зелень (петрушка, укроп или базилик) 1 пучок

Заправка

  • Дижонская горчица 2 ст. л

  • Соевый соус 2 ст. л

  • Бальзамический уксус 1 ст. л

  • Мед 1 ст. л

  • Чеснок 1-2 зубчика

  • Приправа с томатами, базиликом и чесноком 1 ст. л

  • Соль ½ ч. л

  • Оливковое масло 2 ст. л

Приготовление

  1. Помидоры черри разрежьте пополам, лук нарежьте тонкими полукольцами, зелень измельчите.

  2. В глубокую банку или контейнер выложите помидоры, лук, минимоцареллу и зелень.

  3. В миске смешайте горчицу, соевый соус, уксус, мед, измельченный чеснок, соль, приправу и масло. Хорошо взбейте вилкой или венчиком, чтобы соус стал однородным.

  4. Залейте закуску соусом, закройте банку крышкой и несколько раз энергично встряхните, чтобы маринад равномерно распределился.

  5. Оставьте блюдо на 20 мин в холодильнике. За это время овощи и сыр впитают все ароматы.

Советы

  • Если любите более острый вкус, можно добавить щепотку молотого чили.

  • Для особого аромата используйте свежий базилик, он прекрасно сочетается с помидорами и сыром.

  • Закуска хранится в холодильнике до двух суток, но самая вкусная именно в первые часы после приготовления.

Подача

Эти маринованные помидоры — универсальное блюдо:

  • они идеально сочетаются с шашлыком и другими видами мяса на гриле;

  • могут стать отличным дополнением к сыру и вину;

  • подходят как отдельный легкий ужин.

Этот рецепт — настоящее спасение для хозяек, которые хотят удивить гостей чем-то простым, но в то же время эффектным. Приготовьте ароматные помидоры с моцареллой по рецепту Виктории Панасюк и ваш пикник точно запомнится надолго.

Дата публикации
Количество просмотров
31
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie