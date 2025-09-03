- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 31
- Время на прочтение
- 2 мин
Маринованные помидоры к шашлыку: рецепт ароматной закуски
Шашлыки всегда ассоциируются с ароматным мясом, дымком и веселой компанией. Но ни один пикник не обходится без легких и свежих закусок, которые прекрасно дополняют основное блюдо.
Украинский фудблогер Виктория Панасюк предложила быстрый и одновременно изысканный рецепт — маринованные помидоры черри с мини моцареллой и пряной заправкой. Эта закуска готовится всего за 20 мин, а результат покорит даже самых требовательных гурманов.
Ингредиенты
Основа блюда
Помидоры черри 12-15 шт.
Лук репчатый 1 шт.
Мини моцарелла 1 упаковка
Свежая зелень (петрушка, укроп или базилик) 1 пучок
Заправка
Дижонская горчица 2 ст. л
Соевый соус 2 ст. л
Бальзамический уксус 1 ст. л
Мед 1 ст. л
Чеснок 1-2 зубчика
Приправа с томатами, базиликом и чесноком 1 ст. л
Соль ½ ч. л
Оливковое масло 2 ст. л
Приготовление
Помидоры черри разрежьте пополам, лук нарежьте тонкими полукольцами, зелень измельчите.
В глубокую банку или контейнер выложите помидоры, лук, минимоцареллу и зелень.
В миске смешайте горчицу, соевый соус, уксус, мед, измельченный чеснок, соль, приправу и масло. Хорошо взбейте вилкой или венчиком, чтобы соус стал однородным.
Залейте закуску соусом, закройте банку крышкой и несколько раз энергично встряхните, чтобы маринад равномерно распределился.
Оставьте блюдо на 20 мин в холодильнике. За это время овощи и сыр впитают все ароматы.
Советы
Если любите более острый вкус, можно добавить щепотку молотого чили.
Для особого аромата используйте свежий базилик, он прекрасно сочетается с помидорами и сыром.
Закуска хранится в холодильнике до двух суток, но самая вкусная именно в первые часы после приготовления.
Подача
Эти маринованные помидоры — универсальное блюдо:
они идеально сочетаются с шашлыком и другими видами мяса на гриле;
могут стать отличным дополнением к сыру и вину;
подходят как отдельный легкий ужин.
Этот рецепт — настоящее спасение для хозяек, которые хотят удивить гостей чем-то простым, но в то же время эффектным. Приготовьте ароматные помидоры с моцареллой по рецепту Виктории Панасюк и ваш пикник точно запомнится надолго.