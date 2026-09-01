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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
167
Время на прочтение
1 мин

Маринованные помидоры на зиму: рецепт, как из детства

Хрустящие, ароматные и с легкой кислинкой — маринованные помидоры легко узнать с первого кусочка.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
25 ккал
1 комментарий
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Маринованные помидоры tiktok.com/@bude_smachno_razom

Маринованные помидоры tiktok.com/@bude_smachno_razom

Маринованные помидоры — одна из тех домашних заготовок, которые возвращают в детство. Они прекрасно сочетаются с картофелем, мясом или просто с ломтиком свежего хлеба. А приготовить их совсем несложно, главное — правильно приготовить рассол и дать овощам время на ферментацию, об этом рассказали на странице Буде смачно разом.

Рецепт рассчитан на 5-литровое ведерко.

Ингредиенты

помидоры
3 кг
вода
2 л
каменная соль
4 ст. л.
сахар
2 ст. л.
горчица
2 ст. л.
чеснок
6 зубчиков
укроп
1 зонт
листья хрена
листья смородины или вишни

Приготовление

  1. На дно чистой ёмкости выложите листья хрена, зонтики укропа, листья смородины или вишни и чеснок.

  2. Сверху плотно уложите помидоры.

  3. Для рассола в холодной воде тщательно растворите каменную соль, сахар и горчицу.

  4. Залейте им помидоры так, чтобы все овощи были полностью покрыты жидкостью.

  5. Емкость накройте крышкой, но не закручивайте герметично, ведь во время ферментации образуются газы.

  6. Сразу перенесите заготовку в прохладный погреб.

  7. Примерно через два месяца помидоры будут готовы.

  8. Они должны получиться хрустящими, ароматными и с той самой знакомой кислинкой.

Маринованные овощи не требуют сложных маринадов или многочасового стояния у плиты — достаточно лишь немного терпения, а зимой баночка или ведерко таких помидоров станет настоящим напоминанием о лете.

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Комментарии (1)
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jac5627
18:30, 2026.09.01
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