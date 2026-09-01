- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 167
- Время на прочтение
- 1 мин
Маринованные помидоры на зиму: рецепт, как из детства
Хрустящие, ароматные и с легкой кислинкой — маринованные помидоры легко узнать с первого кусочка.
Маринованные помидоры — одна из тех домашних заготовок, которые возвращают в детство. Они прекрасно сочетаются с картофелем, мясом или просто с ломтиком свежего хлеба. А приготовить их совсем несложно, главное — правильно приготовить рассол и дать овощам время на ферментацию, об этом рассказали на странице Буде смачно разом.
Рецепт рассчитан на 5-литровое ведерко.
Ингредиенты
- помидоры
- 3 кг
- вода
- 2 л
- каменная соль
- 4 ст. л.
- сахар
- 2 ст. л.
- горчица
- 2 ст. л.
- чеснок
- 6 зубчиков
- укроп
- 1 зонт
- листья хрена
-
- листья смородины или вишни
-
Приготовление
На дно чистой ёмкости выложите листья хрена, зонтики укропа, листья смородины или вишни и чеснок.
Сверху плотно уложите помидоры.
Для рассола в холодной воде тщательно растворите каменную соль, сахар и горчицу.
Залейте им помидоры так, чтобы все овощи были полностью покрыты жидкостью.
Емкость накройте крышкой, но не закручивайте герметично, ведь во время ферментации образуются газы.
Сразу перенесите заготовку в прохладный погреб.
Примерно через два месяца помидоры будут готовы.
Они должны получиться хрустящими, ароматными и с той самой знакомой кислинкой.
Маринованные овощи не требуют сложных маринадов или многочасового стояния у плиты — достаточно лишь немного терпения, а зимой баночка или ведерко таких помидоров станет настоящим напоминанием о лете.