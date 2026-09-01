Маринованные помидоры на зиму: рецепт, как из детства

Маринованные помидоры tiktok.com/@bude_smachno_razom

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Маринованные помидоры — одна из тех домашних заготовок, которые возвращают в детство. Они прекрасно сочетаются с картофелем, мясом или просто с ломтиком свежего хлеба. А приготовить их совсем несложно, главное — правильно приготовить рассол и дать овощам время на ферментацию, об этом рассказали на странице Буде смачно разом.

Рецепт рассчитан на 5-литровое ведерко.

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Ингредиенты помидоры 3 кг вода 2 л каменная соль 4 ст. л. сахар 2 ст. л. горчица 2 ст. л. чеснок 6 зубчиков укроп 1 зонт листья хрена листья смородины или вишни

Приготовление

На дно чистой ёмкости выложите листья хрена, зонтики укропа, листья смородины или вишни и чеснок. Сверху плотно уложите помидоры. Для рассола в холодной воде тщательно растворите каменную соль, сахар и горчицу. Залейте им помидоры так, чтобы все овощи были полностью покрыты жидкостью. Емкость накройте крышкой, но не закручивайте герметично, ведь во время ферментации образуются газы. Сразу перенесите заготовку в прохладный погреб. Примерно через два месяца помидоры будут готовы. Они должны получиться хрустящими, ароматными и с той самой знакомой кислинкой.

Маринованные овощи не требуют сложных маринадов или многочасового стояния у плиты — достаточно лишь немного терпения, а зимой баночка или ведерко таких помидоров станет настоящим напоминанием о лете.

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