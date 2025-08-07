Маринованные помидоры: рецепт на скорую руку за 10 минут

Маринованные помидоры / © Credits

На странице кулинарной блоггерки Liliya.cooking появился простой и интересный рецепт маринованных помидоров, который уже успел завоевать тысячи сердец в Instagram. Этот рецепт подойдет и для семейного ужина, и для пикника, и в качестве закуски к мясу или рыбе.

Ингредиенты Помидоры 500г Синий лук 1 шт. Чеснок 3 зубчики Укроп (свежий) 1 пучок Соль 1ч. л Уксус 1 ст. л Масло 2 ст. л Соевый соус 1 ст. л Дижонская горчица 2 ч. л

Приготовление

Помидоры тщательно промойте и разрежьте пополам. Лук нарежьте четвертинками. Немножко подавите его руками, чтобы он пустил сок и стал более мягким. В миску выложите помидоры, сверху добавьте нарезанный лук. Размельчите чеснок, можно через пресс, и добавьте к овощам. Добавьте соль, уксус, соевый соус, растительное масло и горчицу. Хорошо перемешайте, чтобы овощи равномерно укрылись маринадом. Нарежьте укроп и добавьте в салат. Еще раз тщательно перемешайте и блюдо готово

Блюдо можно подавать уже через 10 мин, у него будет легкий маринованный привкус. Но если дать настояться 2–3 часа в холодильнике, вкус станет еще глубже и ярче.

Подача

К мясным блюдам на гриле или барбекю.

Как закуску к белому вину или бокалу игристому.

С отварным картофелем или как часть овощной тарелки.

На бутербродах с фетой или брынзой.

Совет

Если хотите сделать блюдо более пикантным, добавьте щепотку сушеного чили или зерна горчицы. Или попробуйте заменить привычный укроп на базилик или петрушку.

Попробуйте приготовить эти маринованные помидоры уже сегодня и убедитесь, что вкусно — не всегда сложно.

Приятного аппетита!