Маринованные помидоры в пряной заправке: интересный рецепт

На странице VD Necrasova рассказали об интересном рецепте маринованных помидоров половинками в пряной заправке, которые непременно станут фаворитом вашей кладовой.

Уксус 9% 6 ст. л (по 1 ст. л в каждую банку)

Соль 6 ч. л (по 1 ч. л в каждую банку)

Сахар 6 ст. л (по 1 ст. л в каждую банку)

Помидоры среднего размера хорошо промойте, лучше выбирать плотные, без повреждений, они не разварятся при стерилизации.

Петрушку нарежьте кусочками.

Сладкий перец очистите от семян и порежьте, острый тоже очистите и измельчите.

Две головки чеснока тоже почистите.

В блендере сначала перебейте перец и чеснок, затем добавьте петрушку. Консистенцию можно сделать пюреобразной или оставить кусочки, в зависимости от предпочтений.

Каждый помидор разрежьте пополам, по желанию можно удалить сердцевину, но многие хозяйки оставляют ее для более насыщенного вкуса.

На дно каждой стерильной литровой банки кладите 2,5 ст. л овощной заправки, 1 ст. л сахара, 1 ч. л соли и 1 ст. л 9% уксуса.

Заполните банки помидорами доверху.

Затем долейте кипяток — примерно 250-270 мл.

Накройте банки крышками и поставьте в широкую кастрюлю с горячей водой до «плечиков» банок.

Стерилизуйте 15 мин с момента закипания воды.