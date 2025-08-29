- Дата публикации
Маринованные помидоры в пряной заправке: интересный рецепт
Ароматные маринованные помидоры — это не только прекрасное дополнение к картофелю, каше или мясу, но и настоящее спасение в зимние вечера, когда хочется вспомнить лето.
На странице VD Necrasova рассказали об интересном рецепте маринованных помидоров половинками в пряной заправке, которые непременно станут фаворитом вашей кладовой.
Ингредиенты
- Помидоры
- 4 кг
- Петрушка
- 100 г
- Перец сладкий
- 500 г
- Перец острый
- 150 г (3 шт.)
- Чеснок
- 2 головки
- Сахар
- 6 ст. л (по 1 ст. л в каждую банку)
- Соль
- 6 ч. л (по 1 ч. л в каждую банку)
- Уксус 9%
- 6 ст. л (по 1 ст. л в каждую банку)
- Вода
- 250-270 мл на банку
Приготовление
Помидоры среднего размера хорошо промойте, лучше выбирать плотные, без повреждений, они не разварятся при стерилизации.
Петрушку нарежьте кусочками.
Сладкий перец очистите от семян и порежьте, острый тоже очистите и измельчите.
Две головки чеснока тоже почистите.
В блендере сначала перебейте перец и чеснок, затем добавьте петрушку. Консистенцию можно сделать пюреобразной или оставить кусочки, в зависимости от предпочтений.
Каждый помидор разрежьте пополам, по желанию можно удалить сердцевину, но многие хозяйки оставляют ее для более насыщенного вкуса.
На дно каждой стерильной литровой банки кладите 2,5 ст. л овощной заправки, 1 ст. л сахара, 1 ч. л соли и 1 ст. л 9% уксуса.
Заполните банки помидорами доверху.
Затем долейте кипяток — примерно 250-270 мл.
Накройте банки крышками и поставьте в широкую кастрюлю с горячей водой до «плечиков» банок.
Стерилизуйте 15 мин с момента закипания воды.
После стерилизации банки плотно закрутите, хорошо взболтайте, чтобы заправка равномерно разошлась. Переверните вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
Советы
Если любите более острые закрутки, добавьте больше перца чили или оставьте часть семян.
Сладкий перец можно заменить болгарским красного цвета, он придаст блюду яркости.
Для более нежного вкуса используйте яблочный уксус вместо обычного.
Хранить такие помидоры можно при комнатной температуре в темном месте.
Подача
Маринованные помидоры прекрасно сочетаются с картофелем-пюре, запеченным мясом или как самостоятельная закуска к праздничному столу.
Зимой когда вы откроете баночку таких пряных помидоров, вы почувствуете аромат лета и домашнего уюта.