Маринованные помидоры за 12 часов: рецепт яркой закуски

Маринованные помидоры instagram.com/tetiana.shlikhtenko / © Instagram

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У лета есть свой собственный вкус — сочных помидоров, свежей зелени и ароматных домашних заготовок. Фудблогер Татьяна Шликхтенко рассказала о простом рецепте маринованных помидоров, которые не требуют долгого ожидания. Всего несколько часов в холодильнике и на столе появляется пикантная закуска с насыщенным ароматом чеснока, трав и специй.

Маринованные помидоры instagram.com/tetiana.shlikhtenko / © Instagram

Ингредиенты

Помидоры — 1,5 кг

Петрушка, базилик, сельдерей — 1 пучок

Чеснок — 1 головка

Для маринада

Вода — 1 л

Уксус — 100 мл

Масло — 100 мл

Соль — 1 ст. л.

Паприка — 1 ст. л

Мед — 1 ст. л

Смесь перцев — 1 ч. л

Сухая горчица — 1 ч. л

Маринованные помидоры instagram.com/tetiana.shlikhtenko / © Instagram

Приготовление

Помидоры хорошо промойте и сделайте на каждом овоще небольшие надрезы. Зелень — петрушку, базилик и сельдерей — измельчите и наполните ею сделанные надрезы. Чеснок очистите и добавьте к помидорам, чтобы закуска приобрела насыщенный аромат. Отдельно приготовьте маринад, смешав воду, уксус, масло, соль, паприку, мед, смесь перцев и сухую горчицу. Залейте помидоры готовым маринадом и оставьте в холодильнике. Через 4–12 часов закуска будет готова к подаче.

Главная особенность этого рецепта — баланс. Сладость меда смягчает кислинку уксуса, паприка придаёт тёплый аромат, горчица — лёгкую пикантность, а свежая зелень и чеснок придают вкусу по-настоящему летний оттенок.

Это именно то блюдо, которое хочется готовить снова и снова, пока сезон помидоров в самом разгаре.

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