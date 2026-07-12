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Маринованные помидоры за 12 часов: рецепт яркой закуски
Домашние маринованные помидоры — это тот самый вкус, который возвращает нас к тёплым вечерам, семейным обедам и сезону свежих овощей.
У лета есть свой собственный вкус — сочных помидоров, свежей зелени и ароматных домашних заготовок. Фудблогер Татьяна Шликхтенко рассказала о простом рецепте маринованных помидоров, которые не требуют долгого ожидания. Всего несколько часов в холодильнике и на столе появляется пикантная закуска с насыщенным ароматом чеснока, трав и специй.
Ингредиенты
Помидоры — 1,5 кг
Петрушка, базилик, сельдерей — 1 пучок
Чеснок — 1 головка
Для маринада
Вода — 1 л
Уксус — 100 мл
Масло — 100 мл
Соль — 1 ст. л.
Паприка — 1 ст. л
Мед — 1 ст. л
Смесь перцев — 1 ч. л
Сухая горчица — 1 ч. л
Приготовление
Помидоры хорошо промойте и сделайте на каждом овоще небольшие надрезы.
Зелень — петрушку, базилик и сельдерей — измельчите и наполните ею сделанные надрезы.
Чеснок очистите и добавьте к помидорам, чтобы закуска приобрела насыщенный аромат.
Отдельно приготовьте маринад, смешав воду, уксус, масло, соль, паприку, мед, смесь перцев и сухую горчицу.
Залейте помидоры готовым маринадом и оставьте в холодильнике.
Через 4–12 часов закуска будет готова к подаче.
Главная особенность этого рецепта — баланс. Сладость меда смягчает кислинку уксуса, паприка придаёт тёплый аромат, горчица — лёгкую пикантность, а свежая зелень и чеснок придают вкусу по-настоящему летний оттенок.
Это именно то блюдо, которое хочется готовить снова и снова, пока сезон помидоров в самом разгаре.