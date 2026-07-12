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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
85
Время на прочтение
1 мин

Маринованные помидоры за 12 часов: рецепт яркой закуски

Домашние маринованные помидоры — это тот самый вкус, который возвращает нас к тёплым вечерам, семейным обедам и сезону свежих овощей.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Маринованные помидоры instagram.com/tetiana.shlikhtenko

Маринованные помидоры instagram.com/tetiana.shlikhtenko / © Instagram

У лета есть свой собственный вкус — сочных помидоров, свежей зелени и ароматных домашних заготовок. Фудблогер Татьяна Шликхтенко рассказала о простом рецепте маринованных помидоров, которые не требуют долгого ожидания. Всего несколько часов в холодильнике и на столе появляется пикантная закуска с насыщенным ароматом чеснока, трав и специй.

Маринованные помидоры instagram.com/tetiana.shlikhtenko / © Instagram

Маринованные помидоры instagram.com/tetiana.shlikhtenko / © Instagram

Ингредиенты

  • Помидоры — 1,5 кг

  • Петрушка, базилик, сельдерей — 1 пучок

  • Чеснок — 1 головка

Для маринада

  • Вода — 1 л

  • Уксус — 100 мл

  • Масло — 100 мл

  • Соль — 1 ст. л.

  • Паприка — 1 ст. л

  • Мед — 1 ст. л

  • Смесь перцев — 1 ч. л

  • Сухая горчица — 1 ч. л

Маринованные помидоры instagram.com/tetiana.shlikhtenko / © Instagram

Маринованные помидоры instagram.com/tetiana.shlikhtenko / © Instagram

Приготовление

  1. Помидоры хорошо промойте и сделайте на каждом овоще небольшие надрезы.

  2. Зелень — петрушку, базилик и сельдерей — измельчите и наполните ею сделанные надрезы.

  3. Чеснок очистите и добавьте к помидорам, чтобы закуска приобрела насыщенный аромат.

  4. Отдельно приготовьте маринад, смешав воду, уксус, масло, соль, паприку, мед, смесь перцев и сухую горчицу.

  5. Залейте помидоры готовым маринадом и оставьте в холодильнике.

  6. Через 4–12 часов закуска будет готова к подаче.

Главная особенность этого рецепта — баланс. Сладость меда смягчает кислинку уксуса, паприка придаёт тёплый аромат, горчица — лёгкую пикантность, а свежая зелень и чеснок придают вкусу по-настоящему летний оттенок.

Это именно то блюдо, которое хочется готовить снова и снова, пока сезон помидоров в самом разгаре.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
85
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