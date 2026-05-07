Рецепты
54
1 мин

Маринованные шампиньоны с овощами — рецепт закуски, которая исчезает со стола первой

Маринованные шампиньоны с овощами ароматные, насыщенные и настолько универсальные, что подходят и для ежедневного ужина, и для праздничного меню.

Станислава Бондаренко
Маринованные шампиньоны с овощами

Домашние закуски возвращают нас к простой кухне, где главную роль играет вкус, а не сложность приготовления. Именно поэтому маринованные грибы с овощами остаются классикой, которая не выходит из моды.

Этот рецепт, о котором рассказали на странице Katarina_cooks, сочетает доступные продукты и сбалансированный маринад, который делает блюдо одновременно пикантным, свежим и ароматным.

Ингредиенты

Грибы и овощи

  • шампиньоны 700 г

  • сладкий перец 150 г

  • репчатый лук 150 г

  • моркови 150 г

Маринад

  • соевый соус 50 г

  • растительное масло 50 г

  • горчица в зернах 1 ч. л

  • яблочный уксус 2 ст. л

  • чеснок 4 зубчика

  • соль ½ ч. л

  • сахар 1 ч. л

Приготовление

  1. Шампиньоны промыть, по желанию нарезать.

  2. Отварить после закипания примерно 10 мин.

  3. Морковь натереть на терке.

  4. Лук и перец нарезать соломкой.

  5. В миске смешать соевый соус, масло, яблочный уксус, горчицу, измельченный чеснок, соль и сахар.

  6. В глубокой емкости смешать грибы с овощами, залить маринадом и тщательно перемешать.

  7. Оставить минимум на 2 часа, идеально — на ночь в холодильнике.

Иногда лучшие рецепты — те, которые не усложняют жизнь, а делают ее вкуснее. Маринованные шампиньоны с овощами именно такие. Это закуска, которая легко становится любимой и так же легко исчезает со стола.

