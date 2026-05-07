Маринованные шампиньоны с овощами tiktok.com/@katarinacooks

Домашние закуски возвращают нас к простой кухне, где главную роль играет вкус, а не сложность приготовления. Именно поэтому маринованные грибы с овощами остаются классикой, которая не выходит из моды.

Этот рецепт, о котором рассказали на странице Katarina_cooks, сочетает доступные продукты и сбалансированный маринад, который делает блюдо одновременно пикантным, свежим и ароматным.

Ингредиенты

Грибы и овощи

шампиньоны 700 г

сладкий перец 150 г

репчатый лук 150 г

моркови 150 г

Маринад

соевый соус 50 г

растительное масло 50 г

горчица в зернах 1 ч. л

яблочный уксус 2 ст. л

чеснок 4 зубчика

соль ½ ч. л

сахар 1 ч. л

Приготовление

Шампиньоны промыть, по желанию нарезать. Отварить после закипания примерно 10 мин. Морковь натереть на терке. Лук и перец нарезать соломкой. В миске смешать соевый соус, масло, яблочный уксус, горчицу, измельченный чеснок, соль и сахар. В глубокой емкости смешать грибы с овощами, залить маринадом и тщательно перемешать. Оставить минимум на 2 часа, идеально — на ночь в холодильнике.

Иногда лучшие рецепты — те, которые не усложняют жизнь, а делают ее вкуснее. Маринованные шампиньоны с овощами именно такие. Это закуска, которая легко становится любимой и так же легко исчезает со стола.

