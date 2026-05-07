Маринованные шампиньоны с овощами — рецепт закуски, которая исчезает со стола первой
Маринованные шампиньоны с овощами ароматные, насыщенные и настолько универсальные, что подходят и для ежедневного ужина, и для праздничного меню.
Домашние закуски возвращают нас к простой кухне, где главную роль играет вкус, а не сложность приготовления. Именно поэтому маринованные грибы с овощами остаются классикой, которая не выходит из моды.
Этот рецепт, о котором рассказали на странице Katarina_cooks, сочетает доступные продукты и сбалансированный маринад, который делает блюдо одновременно пикантным, свежим и ароматным.
Ингредиенты
Грибы и овощи
шампиньоны 700 г
сладкий перец 150 г
репчатый лук 150 г
моркови 150 г
Маринад
соевый соус 50 г
растительное масло 50 г
горчица в зернах 1 ч. л
яблочный уксус 2 ст. л
чеснок 4 зубчика
соль ½ ч. л
сахар 1 ч. л
Приготовление
Шампиньоны промыть, по желанию нарезать.
Отварить после закипания примерно 10 мин.
Морковь натереть на терке.
Лук и перец нарезать соломкой.
В миске смешать соевый соус, масло, яблочный уксус, горчицу, измельченный чеснок, соль и сахар.
В глубокой емкости смешать грибы с овощами, залить маринадом и тщательно перемешать.
Оставить минимум на 2 часа, идеально — на ночь в холодильнике.
Иногда лучшие рецепты — те, которые не усложняют жизнь, а делают ее вкуснее. Маринованные шампиньоны с овощами именно такие. Это закуска, которая легко становится любимой и так же легко исчезает со стола.