Маринованные яблоки на зиму: простой рецепт из четырёх ингредиентов

Маринованные яблоки tiktok.com_@valera_zna

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Маринованные яблоки — особенное осеннее лакомство, которое прекрасно дополняет зимнее меню. Их можно подавать как самостоятельную закуску, добавлять к мясным блюдам или сочетать с домашними салатами. А ещё это отличный способ сохранить сезонный урожай и открыть баночку или достать яблочки из погреба, когда хочется чего-нибудь вкусного. Рецепт, о котором рассказал фудблогер Валерий, привлекает своей простотой, ведь здесь минимум ингредиентов и лёгкое приготовление.

Ингредиенты яблоки 3 кг вода 2,5 л соль 2 ст. л. сахар 1 ст. л.

Для этого рецепта лучше всего выбирать плотные, неповреждённые яблоки, которые хорошо сохраняют форму во время квашения.

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Приготовление

Тщательно вымойте фрукты, переберите их и сложите в чистое ведро или другую емкость для квашения. В горячей воде растворите соль и сахар. Хорошо перемешайте, чтобы кристаллы полностью растворились, а затем дайте жидкости немного остыть. Влейте рассол в емкость с фруктами. Сверху положите чистую тарелку и установите груз, чтобы яблоки оставались полностью погруженными в жидкость. Первые 10 дней держите яблоки при комнатной температуре. За это время начнётся процесс ферментации. После этого перенесите емкость в погреб или холодильник и оставьте еще как минимум на 14 дней. Именно за это время яблоки постепенно приобретут характерный кисло-сладкий вкус.

Видеорецепт блюда смотрите по ссылке.

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Маринованные яблоки — прекрасный пример того, как из простых сезонных продуктов можно приготовить настоящее домашнее лакомство.

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