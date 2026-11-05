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Маринованные яблоки на зиму: простой рецепт из четырёх ингредиентов
Ароматные, сочные, с приятной кислинкой и легкой сладостью — квашеные яблоки возвращают вкус домашней заготовки, который мы помним с детства.
Маринованные яблоки — особенное осеннее лакомство, которое прекрасно дополняет зимнее меню. Их можно подавать как самостоятельную закуску, добавлять к мясным блюдам или сочетать с домашними салатами. А ещё это отличный способ сохранить сезонный урожай и открыть баночку или достать яблочки из погреба, когда хочется чего-нибудь вкусного. Рецепт, о котором рассказал фудблогер Валерий, привлекает своей простотой, ведь здесь минимум ингредиентов и лёгкое приготовление.
Ингредиенты
- яблоки
- 3 кг
- вода
- 2,5 л
- соль
- 2 ст. л.
- сахар
- 1 ст. л.
Для этого рецепта лучше всего выбирать плотные, неповреждённые яблоки, которые хорошо сохраняют форму во время квашения.
Приготовление
Тщательно вымойте фрукты, переберите их и сложите в чистое ведро или другую емкость для квашения.
В горячей воде растворите соль и сахар.
Хорошо перемешайте, чтобы кристаллы полностью растворились, а затем дайте жидкости немного остыть.
Влейте рассол в емкость с фруктами.
Сверху положите чистую тарелку и установите груз, чтобы яблоки оставались полностью погруженными в жидкость.
Первые 10 дней держите яблоки при комнатной температуре. За это время начнётся процесс ферментации.
После этого перенесите емкость в погреб или холодильник и оставьте еще как минимум на 14 дней. Именно за это время яблоки постепенно приобретут характерный кисло-сладкий вкус.
Видеорецепт блюда смотрите по ссылке.
Маринованные яблоки — прекрасный пример того, как из простых сезонных продуктов можно приготовить настоящее домашнее лакомство.