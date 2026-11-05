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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
61
Время на прочтение
1 мин

Маринованные яблоки на зиму: простой рецепт из четырёх ингредиентов

Ароматные, сочные, с приятной кислинкой и легкой сладостью — квашеные яблоки возвращают вкус домашней заготовки, который мы помним с детства.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
576 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
55 ккал
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Маринованные яблоки tiktok.com_@valera_zna

Маринованные яблоки tiktok.com_@valera_zna

Маринованные яблоки — особенное осеннее лакомство, которое прекрасно дополняет зимнее меню. Их можно подавать как самостоятельную закуску, добавлять к мясным блюдам или сочетать с домашними салатами. А ещё это отличный способ сохранить сезонный урожай и открыть баночку или достать яблочки из погреба, когда хочется чего-нибудь вкусного. Рецепт, о котором рассказал фудблогер Валерий, привлекает своей простотой, ведь здесь минимум ингредиентов и лёгкое приготовление.

Ингредиенты

яблоки
3 кг
вода
2,5 л
соль
2 ст. л.
сахар
1 ст. л.

Для этого рецепта лучше всего выбирать плотные, неповреждённые яблоки, которые хорошо сохраняют форму во время квашения.

Приготовление

  1. Тщательно вымойте фрукты, переберите их и сложите в чистое ведро или другую емкость для квашения.

  2. В горячей воде растворите соль и сахар.

  3. Хорошо перемешайте, чтобы кристаллы полностью растворились, а затем дайте жидкости немного остыть.

  4. Влейте рассол в емкость с фруктами.

  5. Сверху положите чистую тарелку и установите груз, чтобы яблоки оставались полностью погруженными в жидкость.

  6. Первые 10 дней держите яблоки при комнатной температуре. За это время начнётся процесс ферментации.

  7. После этого перенесите емкость в погреб или холодильник и оставьте еще как минимум на 14 дней. Именно за это время яблоки постепенно приобретут характерный кисло-сладкий вкус.

Видеорецепт блюда смотрите по ссылке.

Маринованные яблоки — прекрасный пример того, как из простых сезонных продуктов можно приготовить настоящее домашнее лакомство.

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