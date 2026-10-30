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Маринованные яблоки на зиму: простой рецепт с ароматными специями
Хрустящие, сочные, с приятной кислинкой и тонким ароматом специй — маринованные яблоки — это настоящий вкус осени, который хочется сохранить до самой весны.
Есть домашние заготовки, которые не нуждаются в громкой рекламе, и моченые яблоки — как раз такие. Для кого-то это вкус детства, бабушкиного погреба и больших семейных обедов, а для кого-то — возможность открыть для себя старинный способ хранения фруктов. В отличие от варенья или джема, здесь яблоки не нужно варить, а их вкус формируется постепенно благодаря процессу ферментации. В результате плоды приобретают особый кисло-сладкий вкус, остаются сочными и прекрасно дополняют самые разные блюда.
Рецепт, о котором рассказали на странице ptashka77, понравится тем, кто ценит простую домашнюю заготовку. Все, что нужно, — правильно выбрать яблоки, подготовить банку и дать времени сделать свое дело.
Для одной банки объемом 3 л понадобятся:
Ингредиенты
- яблоки кисло-сладких сортов
- сколько поместится
- лавровый лист
- 1 шт.
- гвоздика
- 2 бутона
- ароматный перец
- 2 горошины
- каменная нейодированная соль
- 1 ст. л.
- сахар
- 3 ст. л.
- холодная питьевая вода
- до заполнения банки
Приготовление
Тщательно вымойте яблоки и осмотрите каждый плод. Они должны быть целыми, без признаков порчи.
Хорошо вымойте банку и крышку.
На дно банки положите лавровый лист, 2 бутона гвоздики и горошины душистого перца.
Затем плотно, но без чрезмерного сдавливания, выложите яблоки. Старайтесь расположить их так, чтобы плоды занимали как можно больше места, но не повреждались.
Всыпьте в банку 1 ст. л. соли без горки и 3 ст. л. сахара.
Залейте яблоки холодной питьевой водой, чтобы они были полностью погружены.
Поскольку вода и сахар должны распределиться равномерно, осторожно покрутите банку или дождитесь растворения кристаллов. Не встряхивайте её резко, чтобы не повредить плоды.
Накройте банку капроновой крышкой и оставьте на 24 часа при комнатной температуре. В это время можно периодически осторожно встряхивать банку, чтобы соль и сахар лучше растворились.
Через сутки банки следует перенести в погреб. Если погреба нет, подойдет любое другое чистое прохладное место с подходящими условиями для ферментации.
Яблоки будут созревать постепенно, попробовать их можно будет примерно через 1–1,5 месяца. Однако сроки зависят от сорта яблок, температуры и хода ферментации.
Подача
Когда яблоки созреют, их можно подавать как самостоятельную закуску или дополнение к основным блюдам. Они хорошо сочетаются с запеченным мясом, домашней колбасой, блюдами из картофеля и сытными обедами. А ещё могут стать интересной альтернативой свежим яблокам в зимнем меню.
Для праздничного стола маринованные яблоки можно выложить на отдельную тарелку, дополнить зеленью и другими домашними соленьями.
Маринованные яблоки — простой способ разнообразить зимнее меню и вернуть на стол одну из традиций домашней украинской кухни.