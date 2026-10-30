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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
74
Время на прочтение
2 мин

Маринованные яблоки на зиму: простой рецепт с ароматными специями

Хрустящие, сочные, с приятной кислинкой и тонким ароматом специй — маринованные яблоки — это настоящий вкус осени, который хочется сохранить до самой весны.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
65 ккал
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Маринованные яблоки на зиму tiktok.com_@ptashka77

Маринованные яблоки на зиму tiktok.com_@ptashka77

Есть домашние заготовки, которые не нуждаются в громкой рекламе, и моченые яблоки — как раз такие. Для кого-то это вкус детства, бабушкиного погреба и больших семейных обедов, а для кого-то — возможность открыть для себя старинный способ хранения фруктов. В отличие от варенья или джема, здесь яблоки не нужно варить, а их вкус формируется постепенно благодаря процессу ферментации. В результате плоды приобретают особый кисло-сладкий вкус, остаются сочными и прекрасно дополняют самые разные блюда.

Рецепт, о котором рассказали на странице ptashka77, понравится тем, кто ценит простую домашнюю заготовку. Все, что нужно, — правильно выбрать яблоки, подготовить банку и дать времени сделать свое дело.

Для одной банки объемом 3 л понадобятся:

Ингредиенты

яблоки кисло-сладких сортов
сколько поместится
лавровый лист
1 шт.
гвоздика
2 бутона
ароматный перец
2 горошины
каменная нейодированная соль
1 ст. л.
сахар
3 ст. л.
холодная питьевая вода
до заполнения банки

Приготовление

  1. Тщательно вымойте яблоки и осмотрите каждый плод. Они должны быть целыми, без признаков порчи.

  2. Хорошо вымойте банку и крышку.

  3. На дно банки положите лавровый лист, 2 бутона гвоздики и горошины душистого перца.

  4. Затем плотно, но без чрезмерного сдавливания, выложите яблоки. Старайтесь расположить их так, чтобы плоды занимали как можно больше места, но не повреждались.

  5. Всыпьте в банку 1 ст. л. соли без горки и 3 ст. л. сахара.

  6. Залейте яблоки холодной питьевой водой, чтобы они были полностью погружены.

  7. Поскольку вода и сахар должны распределиться равномерно, осторожно покрутите банку или дождитесь растворения кристаллов. Не встряхивайте её резко, чтобы не повредить плоды.

  8. Накройте банку капроновой крышкой и оставьте на 24 часа при комнатной температуре. В это время можно периодически осторожно встряхивать банку, чтобы соль и сахар лучше растворились.

  9. Через сутки банки следует перенести в погреб. Если погреба нет, подойдет любое другое чистое прохладное место с подходящими условиями для ферментации.

  10. Яблоки будут созревать постепенно, попробовать их можно будет примерно через 1–1,5 месяца. Однако сроки зависят от сорта яблок, температуры и хода ферментации.

Подача

Когда яблоки созреют, их можно подавать как самостоятельную закуску или дополнение к основным блюдам. Они хорошо сочетаются с запеченным мясом, домашней колбасой, блюдами из картофеля и сытными обедами. А ещё могут стать интересной альтернативой свежим яблокам в зимнем меню.

Для праздничного стола маринованные яблоки можно выложить на отдельную тарелку, дополнить зеленью и другими домашними соленьями.

Маринованные яблоки — простой способ разнообразить зимнее меню и вернуть на стол одну из традиций домашней украинской кухни.

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