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Маринованный красный лук: простой рецепт вкусного блюда

Маринованный красный лук: простой рецепт вкусного блюда

Маринованный красный лук / Фото: Credits

Острый красный лук – яркое и вкусное дополнение к любому блюду, интересная закуска и настоящее сокровище для вашего здоровья.

На странице jkb.journal поделились быстрым и удобным рецептом приготовления маринованного красного лука, который не отнимет много времени и подарит вам незабываемый вкус. Она насыщена пробиотиками, минералами и антиоксидантами, которые поддерживают иммунную систему, улучшают пищеварение и помогают в борьбе со свободными радикалами.

Ингредиенты

Красный лук (большой)
1 шт.
Перец халапеньо
3 шт.
Корица
1 палочка
Свежий розмарин
1 веточка
Свежий чабрец
1 веточка
Соль
1 ст. л
Вода
3 стакана
Перец
10 горошин

Приготовление:

  1. Сделайте рассол из соли и воды.
  2. Тонко нарежьте красный лук, перец халапеньо и положите в банку.
  3. Добавьте свежую зелень и палочку корицы.
  4. Залейте рассолом доверху.
  5. Добавьте перец горошком.
  6. Закройте и дайте постоять на столе 3-5 дней.
  7. Попробуйте через 3 дня, чтобы кислинка была вам по вкусу.
  8. Храните в холодильнике до 3 месяцев.

Рецепт маринованного красного лука – отличный способ разнообразить ваши блюда и добавить им пикантную нотку. Он идеально подходит тем, кто стремится сделать свои блюда вкуснее и полезнее. Всего несколько минут на приготовление и в вашем холодильнике будет готово вкусное дополнение к любимым блюдам.

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