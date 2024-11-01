Маринованный красный лук: простой рецепт вкусного блюда

На странице jkb.journal поделились быстрым и удобным рецептом приготовления маринованного красного лука, который не отнимет много времени и подарит вам незабываемый вкус. Она насыщена пробиотиками, минералами и антиоксидантами, которые поддерживают иммунную систему, улучшают пищеварение и помогают в борьбе со свободными радикалами.

Ингредиенты Красный лук (большой) 1 шт. Перец халапеньо 3 шт. Корица 1 палочка Свежий розмарин 1 веточка Свежий чабрец 1 веточка Соль 1 ст. л Вода 3 стакана Перец 10 горошин

Приготовление:

Сделайте рассол из соли и воды. Тонко нарежьте красный лук, перец халапеньо и положите в банку. Добавьте свежую зелень и палочку корицы. Залейте рассолом доверху. Добавьте перец горошком. Закройте и дайте постоять на столе 3-5 дней. Попробуйте через 3 дня, чтобы кислинка была вам по вкусу. Храните в холодильнике до 3 месяцев.

Рецепт маринованного красного лука – отличный способ разнообразить ваши блюда и добавить им пикантную нотку. Он идеально подходит тем, кто стремится сделать свои блюда вкуснее и полезнее. Всего несколько минут на приготовление и в вашем холодильнике будет готово вкусное дополнение к любимым блюдам.

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