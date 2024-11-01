Маринованный красный лук: простой рецепт вкусного блюда

Острый красный лук – яркое и вкусное дополнение к любому блюду, интересная закуска и настоящее сокровище для вашего здоровья.
На странице jkb.journal поделились быстрым и удобным рецептом приготовления маринованного красного лука, который не отнимет много времени и подарит вам незабываемый вкус. Она насыщена пробиотиками, минералами и антиоксидантами, которые поддерживают иммунную систему, улучшают пищеварение и помогают в борьбе со свободными радикалами.
Ингредиенты
- Красный лук (большой)
- 1 шт.
- Перец халапеньо
- 3 шт.
- Корица
- 1 палочка
- Свежий розмарин
- 1 веточка
- Свежий чабрец
- 1 веточка
- Соль
- 1 ст. л
- Вода
- 3 стакана
- Перец
- 10 горошин
Приготовление:
- Сделайте рассол из соли и воды.
- Тонко нарежьте красный лук, перец халапеньо и положите в банку.
- Добавьте свежую зелень и палочку корицы.
- Залейте рассолом доверху.
- Добавьте перец горошком.
- Закройте и дайте постоять на столе 3-5 дней.
- Попробуйте через 3 дня, чтобы кислинка была вам по вкусу.
- Храните в холодильнике до 3 месяцев.
Рецепт маринованного красного лука – отличный способ разнообразить ваши блюда и добавить им пикантную нотку. Он идеально подходит тем, кто стремится сделать свои блюда вкуснее и полезнее. Всего несколько минут на приготовление и в вашем холодильнике будет готово вкусное дополнение к любимым блюдам.
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