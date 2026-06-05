Маринованный лук: рецепт сочной закуски, которую всегда стоит держать под рукой

Маринованный лук / © Credits

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Маринованный лук давно занимает особое место в украинской кухне. Его подают к шашлыку, добавляют в салаты, используют как дополнение к мясным блюдам, рыбе и домашним закускам. Благодаря правильному маринаду он теряет чрезмерную остроту, зато приобретает приятную сладковато-кислую нотку и остается хрустящим.

На странице Буде смачно разом рассказали о проверенном рецепте маринованного лука, который станет универсальным дополнением ко многим любимым блюдам.

Ингредиенты синий лук 400 г сахар 100 г соль 50 г уксус 150 мл горячая вода (кипяток) 300 мл душистый перец 4 горошины чёрный перец 4 горошины гвоздика 4 бутона

Приготовление

Очистите синий лук и нарежьте его максимально тонкими полукольцами. Чем тоньше будет нарезка, тем быстрее овощ пропитается маринадом. В глубокой миске смешайте сахар, соль и уксус. Добавьте душистый перец, черный перец и гвоздику. Залейте смесь горячей водой и тщательно перемешайте до полного растворения соли и сахара. Если лук не слишком острый, можно использовать теплую воду вместо кипятка. Переложите нарезанный лук в чистую банку или глубокую миску. Залейте подготовленным маринадом так, чтобы он полностью покрывал его. Для быстрой подачи достаточно оставить лук при комнатной температуре примерно на 20 мин. Чем дольше он маринуется, тем насыщеннее и гармоничнее становится вкус. После настаивания храните лук в холодильнике.

С чем подавать маринованный лук

солёная сельдь

консервированные и маринованные грибы

шашлык

запеченное мясо

домашние бургеры

сэндвичи

салаты

картофельные блюда

Благодаря легкой кислинке и пряным ноткам специй маринованный лук добавляет свежести даже самым простым блюдам.

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Хрустящая текстура, приятный аромат специй и сбалансированный кисло-сладкий вкус делают этот рецепт одним из тех, которые легко становятся постоянными жителями домашнего холодильника.

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