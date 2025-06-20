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Маринованный лук с кинзой и кетчупом: рецепт закуски, которая идеально дополнит шашлык
Маринованный лук с кинзой и кетчупом – это пикантная, хрустящая закуска, которая станет отличным дополнением к шашлыку или любому мясу. Блюдо можно приготовить заранее.
Процесс приготовления маринованного лука простой и быстрый, готов он будет уже через 15-20 минут.
Ингредиенты
- лук фиолетовый
- 3 шт.
- кетчуп
- 3 ст. л.
- уксус (9%)
- 1 ч. л.
- острый соус «Чили»
- 1 ч. л.
- чеснок
- 1 зубчик
- кинза свежая
- 1 пучок
- перец черный молотый
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- соль
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Лук очистите, помойте и нарежьте тонкими полукольцами.
Чеснок очистите и выдавите через пресс.
Кинзу промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте.
Выложите в миску лук, кинзу, добавьте кетчуп, уксус, соус «Чили», чеснок, перец черный молотый и соль, затем перемешайте и оставьте на 15-20 минут.
Советы:
Вместо фиолетового лука можно использовать лук репчатый.
Кетчуп используйте любой.