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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
134
Время на прочтение
1 мин

Маринованный лук с кинзой и кетчупом: рецепт закуски, которая идеально дополнит шашлык

Маринованный лук с кинзой и кетчупом – это пикантная, хрустящая закуска, которая станет отличным дополнением к шашлыку или любому мясу. Блюдо можно приготовить заранее.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
43 ккал
Маринованный лук с кинзой и кетчупом

Маринованный лук с кинзой и кетчупом / © Credits

Процесс приготовления маринованного лука простой и быстрый, готов он будет уже через 15-20 минут.

Ингредиенты

лук фиолетовый
3 шт.
кетчуп
3 ст. л.
уксус (9%)
1 ч. л.
острый соус «Чили»
1 ч. л.
чеснок
1 зубчик
кинза свежая
1 пучок
перец черный молотый
соль

  1. Лук очистите, помойте и нарежьте тонкими полукольцами.

  2. Чеснок очистите и выдавите через пресс.

  3. Кинзу промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте.

  4. Выложите в миску лук, кинзу, добавьте кетчуп, уксус, соус «Чили», чеснок, перец черный молотый и соль, затем перемешайте и оставьте на 15-20 минут.

Советы:

  • Вместо фиолетового лука можно использовать лук репчатый.

  • Кетчуп используйте любой.

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Дата публикации
Количество просмотров
134
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