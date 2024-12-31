Маринованный лук с оливками: рецепт вкусной закуски к мясу

Благодаря гармоничному сочетанию хрустящего лука, пикантности оливок и ароматности зелени, вы получите настоящий кулинарный шедевр.

На странице receitastiojoao поделились рецептом, который идеально дополнит ваши мясные блюда. Маринованный лук с оливками – простое в приготовлении, но необыкновенно вкусное дополнение, которое подчеркнет вкус основного блюда.

Ингредиенты Красный лук 6 шт. Оливки 100 г Свежий кориандр Зеленый лук Соль Перец Масло Уксус Ледяная вода

Приготовление

Начните с нарезки лука. Для получения максимально тонких ломтиков используйте специальный нож-резак или кухонную терку. Положите нарезанный лук в миску со льдом и холодной водой. После того, как лук настоялся, слейте воду и аккуратно отожмите его. Переложите подготовленный лук в большую миску. К луку добавьте оливки (можно оставить целиком или нарезать), мелко нарезанный свежий кориандр и зеленый лук. Приправьте все солью и перцем. Обильно полейте ингредиенты растительным маслом и уксусом. Переложите смесь в контейнер с герметичной крышкой. Оставьте в холодильнике несколько часов, чтобы все вкусы хорошо соединились.

Советы:

Если вы любите более выразительный вкус, можно добавить щепотку сахара для баланса уксуса и кислоты.

Для разнообразия можно использовать разноцветные оливки или добавить несколько каперсов.

Этот маринованный лук прекрасно сочетается не только с мясом, но и с рыбой или овощными блюдами.

Этот простой рецепт маринованного лука с оливками обязательно станет вашим любимцем. Легкость приготовления и насыщенный вкус делают блюдо идеальным выбором для праздничных и повседневных обедов.

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